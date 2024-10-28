Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
В Армении заявили об отсутствии планов по выводу российских пограничников
Глава СНБ Армении заявил об отсутствии планов по выводу российских пограничников с границы с Ираном и Турцией
Армения не собирается поднимать вопрос о выводе российских пограничников с армяно-иранской и армяно-турецкой границы, заявил глава Службы нацбезопасности (СНБ) республики Армен Абазян.
На брифинге Абазян, отвечая на соответствующий вопрос, подчеркнул, что такого решения на данный момент нет, передает ТАСС. Он добавил, что армянские силы в состоянии взять под контроль и поэтапно охранять государственные границы с Турцией и Ираном.
Ранее на встрече в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян достигли соглашения, согласно которому с 1 января 2025 года в охране границы Армении с Турцией вместе с российскими будут участвовать армянские пограничники, а КПП на границе с Ираном перейдут под полный контроль армянских пограничников, заменив российских.