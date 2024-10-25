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    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    13 комментариев
    25 октября 2024, 14:15 • Новости дня

    Песков: Путин открыт к переговорам по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин продолжает специальную военную операцию, но остается готовым к переговорам, о чем он сообщил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что на переговорах в Казани между Путиным и Эрдоганом произошел обмен мнениями, в ходе которого российская сторона подтвердила свою готовность к поиску мирных решений через переговоры, передает ТАСС.

    «Путин занимается продолжением специальной военной операции, с тем чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей», – пояснил Песков .

    Эрдоган, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, Путин нацелен на долговременное прекращение огня на Украине. Турецкий лидер также подчеркнул важность нахождения путей урегулирования конфликта.

    Песков, комментируя эти слова, сказал, что для более точной информации стоит обратиться к турецкой стороне.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Казани передал России новые предложения по контактам с Киевом.

    До этого Путин сообщил, что по предложению турецкой стороны согласился на переговоры с Украиной, однако глава киевского режима Владимир Зеленский через день отказался от этой идеи.

    Также Путин заявил об отсутствии «предметных переговоров» с Украиной.

    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 21:48 • Новости дня
    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»

    Зеленский осудил генерального секретаря ООН за участие в саммите БРИКС в Казани

    Зеленский обвинил Гутерриша за «искушения в Казани»
    @ Jonathan Raa/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подверг ООН критике в день этой организации, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани.

    В своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, Зеленский отметил, что «мир не должен забывать про цели и принципы Устава ООН». Он подчеркнул, что некоторые функционеры организации отдают предпочтение «искушениям в Казани», а не соблюдению устава, сообщает РИА «Новости».

    Гутерреш принял участие в Казани в саммите БРИКС. Это событие вызвало бурную реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Украины ранее назвал решение Гутерреша участвовать в саммите БРИКС «неправильным» и «подрывающим репутацию» ООН. Отказ Гутерреша от участия в конференции по Украине в Швейцарии также был встречен в Киеве с возмущением.

    Саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября и был признан международным событием. В рамках саммита обсуждались вопросы многосторонности и глобального развития. БРИКС, созданный в 2006 году, с 2024 года включает в себя не только Россию, Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, но и Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров жестко отреагировал на другое хамское заявление Владимира Зеленского о мировых инициативах Китая и Бразилии.


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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 21:35 • Новости дня
    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине

    Генштаб ВСУ опубликовал личные данные украинских производителей дронов в буклете

    Генштаб ВСУ раскрыл личные данные производителей дронов на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В буклете Генштаба ВСУ были раскрыты личные данные производителей беспилотников, включая адреса и телефоны, сообщает издание «Страна».

    В буклете Центрального управления беспилотных систем Генштаба ВСУ были опубликованы личные данные производителй дронов. В частности, стали известны адреса, телефоны и фамилии, говорится в сообщении.

    По данным издания, эта информация уже как минимум два месяца находится в руках у российских военных, что создает угрозу безопасности украинских производителей дронов, так как подобные данные могут быть использованы для нанесения ударов по производственным объектам или давления на руководителей компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры из группы RaHDit опубликовали в Сети информацию о почти 7,7 тыс. представителей украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), а ранее в июле они публиковали личные данные более 3,2 тыс. иностранных наемников в рядах ВСУ.

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    25 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в программе «60 минут» прокомментировал «взрывную» реакцию США на заявления о якобы присутствующих в России военных из КНДР, выразив надежду, чтобы «осколки» этой реакции «там и осели».

    «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – заявил президент, отвечая на реплику ведущей Ольги Скабеевой о том, что в Вашингтоне была «взрывная» реакция на его заявления, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал сообщения о переброске военных из КНДР в Россию, назвав спутниковые снимки «серьезной вещью».

    Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В МИД России указали, что договор с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

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    25 октября 2024, 02:34 • Новости дня
    Командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке угрозой расстрела

    Подразделения ВСУ массово покинули позиции в Горняке из-за угрозы окружения

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска продвинулись в Горняке благодаря отступлению частей ВСУ, оставивших свои позиции под угрозой окружения и без подкрепления.

    Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на сообщения родственнков украинских военных, 210 отдельный батальон 120 бригады ВСУ оказался в оперативном окружении в Горняке после того, как соседний 154 батальон оставил свои позиции под давлением российских войск. Подразделение понесло большие потери. При этом командование обещало подкрепление, но на практике оно так и не прибыло, передают источники.

    В результате 210 батальон принял решение о выходе из окружения и покинул позиции, за что бойцам пригрозили расстрелом. Позже им поступила команда вернуться в Горняк, однако большинство отказалось ее выполнять из-за морального и физического истощения.

    Сообщается также, что в отношении военных было подано заявление в Государственное бюро расследований Украины с обвинениями в дезертирстве. Официальный комментарий от командования ВСУ по этому поводу пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нарушили железнодорожную логистику ВСУ в районе Горняка и Селидово, что значительно осложнило ситуацию для украинских сил в ДНР.

    Российские войска заблокировали группировку ВСУ в Селидово, полностью контролируя все дороги из города и исключая безопасный выход для противника.

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул наличие всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении, указывая на важность этого участка фронта для укрепления позиций.

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    24 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Шольц: Находящаяся в состоянии войны страна не может стать членом НАТО
    Шольц: Находящаяся в состоянии войны страна не может стать членом НАТО
    @ IMAGO/snapshot-photography/F Boillot/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF подчеркнул, что сейчас нет необходимости принимать новое решение о вступлении Украины в НАТО.

    Он отметил, что уже принятые решения в Вашингтоне и Вильнюсе описывают перспективы. Шольц подчеркнул, что «очень важно дать понять», что страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Этот аспект, по его словам, не вызывает разногласий среди международных партнеров, сообщает ТАСС.

    Шольц также добавил, что «за приглашением в НАТО обычно довольно быстро следует членство», что подчеркивает важность четкого понимания условий приема новых членов в Альянс. Выступление канцлера последовало в ответ на продолжающиеся обсуждения о возможности интеграции Украины в военно-политический блок.

    Ранее директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию.

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    25 октября 2024, 08:50 • Новости дня
    Россияне подверглись нападению в отеле Антальи

    Tекст: Александра Юдина

    В Анталье полиция расследует инцидент, при котором россияне в отеле Гечек стали жертвами нападения неизвестных. Дипломаты находятся в контакте с пострадавшими.

    По данным генконсульства России, полиция Антальи начала расследование инцидента, произошедшего 22 октября в одном из отелей городка Гечек, передает ТАСС.

    Известно, что российские граждане стали жертвами нападения группы неизвестных лиц. В результате драки пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

    Российское генконсульство заявило, что находится в контакте с потерпевшими и турецкими властями. Дипломаты продолжают отслеживать соблюдение прав российских граждан местными правоохранительными органами и готовы оказать необходимую поддержку.

    Ранее сообщалось о нападении на российских туристов в отеле Rixos Premium Gоcek. Российские граждане заявляют, что «они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц».


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    25 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области

    Путин заявил о потере управления ВСУ над окруженными войсками в Курской области

    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области, заявил президент России Владимир Путин в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

    «В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что ВСУ за месяц потеряли на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих.

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    25 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России

    Путин заявил о недопустимости уступок и разменов в конфликте на Украине

    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил на канале «Россия 1» о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов.

    «Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он отметил, что Россия не собирается идти на уступки при урегулировании конфликта на Украине, отвергнув возможность «корейского» или «кипрского» сценария.

    «Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», – подчеркнул Путин.

    При этом президент выразил готовность России к поиску разумных компромиссов в вопросе урегулирования.

    «Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», – заключи он.

    Ранее президент отметил, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.

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    25 октября 2024, 10:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

    Морпехи Черноморского флота уничтожили 20 единиц техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи Черноморского флота нанесли удар в приграничье Курской области, уничтожив колонну техники ВСУ из 20 единиц, включая броневики Stryker и MaxxPro.

    Как сообщает Минобороны, в Курской области морские пехотинцы Черноморского флота успешно уничтожили колонну украинской военной техники. Командир взвода с позывным Коловрат рассказал, что была организована засада с использованием БТР-82А. Колонна из 20 единиц, включая Stryker, MaxxPro и «Казаки», двигалась в направлении российских позиций, передает РИА «Новости».

    «Организовал две огневые засады. Один наш БТР встречал, второй добивал. Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин при высадке десант был уничтожен из ПКТ. Экипажи лично готовил», – рассказал Коловрат.

    Наводчик-оператор БТР-82А с позывным Каспер добавил, что им удалось уничтожить три броневика. «Мы спрятались в лесополосе, они проехали, не заметили нас. Пристроились к ним сзади, и, когда начали выгружать десант, я открыл по ним огонь. Первая сразу загорелась», – отметил он.

    По данным Минобороны, благодаря активным действиям морпехов, противник несет значительные потери и вынужден отступать с захваченной территории в Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морские пехотинцы из 810-й бригады захватили огневую позицию ВСУ в Курской области, применив творческий подход и хитрость. Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области. Морпехи также сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников.

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    25 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг 78,5%

    Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину достиг 78,5% за период с 14 по 20 октября, за неделю он вырос на 1,4%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

    Рейтинг одобрения деятельности президента России составил 75,8%, что на 1,4% выше по сравнению с предыдущей неделей.

    Положительная оценка работы премьер-министра Михаила Мишустина достигла 53,5%, рост за неделю составил 0,7%. Положительно деятельность правительства в целом оценивают 50,9% опрошенных, что также на 1,4% выше предыдущих показателей.

    Уровень доверия к Михаилу Мишустину повысился до 61,5% (+0,6%), при этом уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 31,3%, за неделю он снизился на 0,1%.

    Лидер «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов получил поддержку 26,6% респондентов, потеряв 0,3% по сравнению с предыдущей неделей. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев (лидер «Новых людей») улучшили свои позиции, получив 21,6% (+3,5%) и 8,9% (+0,9%) соответственно.

    На фоне этого уровень поддержки партии «Единая Россия» немного снизился, составив 35,6% (-0,6 % за неделю). В то же время ЛДПР улучшила свои позиции, достигнув 10,6% (+0,8 %), КПРФ – 10,0% (+0,5%), а партия «Новые люди» сохранила стабильность на уровне 7,1% (+0,1%). «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» также зафиксировала рост поддержки до 4,3% (+0,7%).

    Всего в опросе участвовало 1,6 тыс. респондентов от 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Предельная погрешность для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    Ранее опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 4 по 6 октября, показал, что уровень доверия к президенту России Владимиру Путину среди россиян достиг 78%. При этом 79% респондентов положительно оценивали его деятельность.

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    25 октября 2024, 09:33 • Новости дня
    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной

    Марочко сообщил о частичной утрате контроля украинскими войсками под Кременной

    Стало известно о частичной потере контроля ВСУ под Кременной
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Мария Иванова

    Под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) украинское командование частично утратило контроль над своими войсками, что привело к хаотичному покиданию позиций и перестрелкам между различными украинскими подразделениями, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Под Кременной в ЛНР украинское командование частично утратило контроль над войсками, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. По его словам, после освобождения российскими вооруженными силами населенного пункта Серебрянка в Серебрянском лесничестве были зафиксированы признаки нарушения управления украинскими подразделениями.

    Согласно данным, полученным средствами объективного контроля, были выявлены случаи хаотичного покидания позиций украинскими боевиками и их перемещения на неподготовленные рубежи. Эти действия, как утверждает эксперт, происходили без координации и контроля со стороны украинского командования.

    Марочко добавил, что в результате таких неорганизованных перемещений несколько раз происходили перестрелки между различными украинскими подразделениями, что указывает на отсутствие надлежащей координации.

    Ранее украинские военные лишились стратегически важных высот у села Терны на севере ЛНР, что поставило под угрозу их опорные пункты и ослабило позиции в регионе. Между тем на фоне ухудшения погодных условий в районе Кременной в ЛНР небоевые потери среди украинских военнослужащих увеличились в три раза.

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    24 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин заявил, что БРИКС не создает альтернатив SWIFT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны БРИКС сейчас не занимаются созданием отдельной платежной системы, которая могла бы заменить SWIFT, сказал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации.

    «Что касается SWIFT и каких-то альтернатив – мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день. И одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что страны БРИКС применяют российскую систему обмена финансовой информацией, созданную ЦБ России, и системы других стран – участниц БРИКС.

    Ранее Путин пояснял, что члены БРИКС заняты разработкой обмена финансовой информацией между центральными банками.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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