Песков: Путин открыт к переговорам по Украине

Tекст: Вера Басилая

Песков заявил, что на переговорах в Казани между Путиным и Эрдоганом произошел обмен мнениями, в ходе которого российская сторона подтвердила свою готовность к поиску мирных решений через переговоры, передает ТАСС.

«Путин занимается продолжением специальной военной операции, с тем чтобы выполнить поставленные задачи и достичь целей, оставаясь при этом открытым для переговорного достижения своих целей», – пояснил Песков .

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что, по его мнению, Путин нацелен на долговременное прекращение огня на Украине. Турецкий лидер также подчеркнул важность нахождения путей урегулирования конфликта.

Песков, комментируя эти слова, сказал, что для более точной информации стоит обратиться к турецкой стороне.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган на саммите БРИКС в Казани передал России новые предложения по контактам с Киевом.

До этого Путин сообщил, что по предложению турецкой стороны согласился на переговоры с Украиной, однако глава киевского режима Владимир Зеленский через день отказался от этой идеи.

Также Путин заявил об отсутствии «предметных переговоров» с Украиной.