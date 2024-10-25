Путин заявил об отсутствии «предметных переговоров» с Украиной

Путин заявил об отсутствии предметных переговоров между Россией и Украиной

Tекст: Вера Басилая

«Я сейчас не хочу вдаваться в детали, потому что предметных переговоров-то нет, противная сторона же отказывается от этого. Поэтому говорить о том, договоримся мы о чем-то, о чем можем договориться, пока просто преждевременно даже об этом упоминать», – цитирует ТАСС Путина.

Путин также рассказал, что Турция неоднократно выступала посредником, предлагая инициативы от украинской стороны.

«Вот мы сейчас с вами говорили о предложениях со стороны наших турецких друзей. <…> Вот в Нью-Йорке проходило мероприятие по линии Организации Объединенных Наций, помощник господина Эрдогана Ибрагим Калын позвонил прямо из Нью-Йорка помощнику президента России Юрию Ушакову и сделал предложение от имени украинской стороны. Мы согласились, а на следующий день глава украинского режима публично заявил, что вести никаких переговоров не будет», – заявил президент России.

Путин объяснил, что подобное поведение трудно прогнозировать, и на его основе невозможно строить планы.

«Запад не перестает повторять, что кто-то там должен победить, их союзник должен победить, то есть они сами хотят, на самом деле, победить Россию. Вчера еще говорили, что нужно добиться стратегического поражения России. Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить – за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку», – отметил президент России.

«Градус конфронтации с Россией в целом не снижается, поставки оружия продолжаются», – подчеркнул Путин.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС выразил готовность рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, если они будут учитывать реалии на земле.

Путин также сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но глава киевского режима Владимир Зеленский через день отказался от этой идеи.

На саммите БРИКС президент Путин обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.