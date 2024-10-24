  • Новость часаРоссийские войска отразили контратаку ВСУ на Новоивановку в Курской области
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    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русская армия мешает Западу думать

    Что делать завтра и как вернуть свою гегемонию? Это вопросы, которые крайне тревожат элиты на Западе. В ситуации, пока русская армия давит натовских выкормышей, думать сложно. Трудно даже понять, в какой степени именно сейчас нужно поддерживать Киев и сколько денег потратить на украинский проект.

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    24 октября 2024, 14:12 • Новости дня

    Госдума одобрила проект бюджета на 2025 год

    Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета с доходами 40,296 трлн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период до 2027 года.

    Документ прогнозирует доходы федерального бюджета в 2025 году на уровне 40,296 трлн рублей, в 2026 году – 41,84 трлн рублей, а в 2027 году – 43,154 трлн рублей, передает ТАСС. Расходы, в свою очередь, составят 41,469 трлн рублей в 2025 году, 44,022 трлн рублей в 2026 году и 45,915 трлн рублей в 2027 году.

    Предполагается, что дефицит федерального бюджета возрастет с 1,173 трлн рублей в 2025 году до 2,761 трлн рублей в 2027 году. Прогноз по ВВП на 2025 год составляет 214,575 трлн рублей с ростом в 2,5%, на 2026 год – 230,568 трлн рублей (рост 2,6%) и на 2027 год – 248,313 трлн рублей (рост 2,8%).

    Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2026 года составит 29,385 трлн рублей, на 1 января 2027 года – 34,046 трлн рублей и на 1 января 2028 года – 39,004 трлн рублей. Внешний долг на 1 января 2026 года ожидается на уровне 61,1 млрд долларов, на 1 января 2027 года – 59,2 млрд долларов и на 1 января 2028 года – 56,5 млрд долларов.

    Уровень инфляции в 2025 году прогнозируется на уровне 4,5%, а в 2026 и 2027 годах – 4%. Объем Фонда национального благосостояния составит 11,055 трлн рублей в 2025 году, 12,883 трлн рублей в 2026 году и 14,927 трлн рублей в 2027 году, что соответствует 5,2%, 5,6% и 6% от ВВП соответственно.

    В период с 2025 по 2027 год расходы российского бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы в значительных объемах. В 2025 году предусмотрено 28,387 трлн руб., в 2026 году – 30,543 трлн руб., а в 2027 году – 31,023 трлн руб.

    На национальную оборону в 2025 году будет выделено 2,303 трлн руб., в 2026 году – 2,836 трлн руб., в 2027 году – 2,798 трлн руб. В это же время на национальную безопасность и правоохранительную деятельность ассигнования составят 2,67 трлн руб. в 2025 году, 2,255 трлн руб. в 2026 году и 2,344 трлн руб. в 2027 году.

    В рамках государственных программ также запланированы значительные расходы. На развитие здравоохранения будет выделено 1,543 трлн руб. в 2025 году, 1,555 трлн руб. – в 2026 году и 1,606 трлн руб. – в 2027 году. Расходы на развитие образования составят 589,2 млрд руб. в 2025 году, 648,6 млрд руб. в 2026 году и 671,1 млрд руб. в 2027 году.

    Кроме того, на содействие занятости населения предусмотрено 67,5 млрд руб. в 2025 году, 66,9 млрд руб. в 2026 году и 70 млрд руб. в 2027 году. На развитие сельского хозяйства будет выделено 266,9 млрд руб. в 2025 году, 273,8 млрд руб. в 2026 году и 277 млрд руб. в 2027 году.

    Расходы по программе научно-технологического развития России в 2025 году составят 1,452 трлн руб., в 2026 году – 1,594 трлн руб., в 2027 году – 1,603 трлн руб. На экономическое развитие и инновационную экономику запланировано 256,2 млрд руб. в 2025 году, 212,1 млрд руб. в 2026 году и 149,7 млрд руб. в 2027 году. Ассигнования на развитие пенсионной системы составят 2,204 трлн руб. в 2025 году, 2,692 трлн руб. в 2026 году и 2,592 трлн руб. в 2027 году.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что основным приоритетом остается выполнение социальных обязательств государства. По его словам, суммы выплат и пособий ежегодно индексируются, а «детский бюджет» на три года превысит 10 трлн рублей, включая адресную поддержку семей с детьми.

    Госдума предложила правительству увеличить финансирование автомобильных дорог регионального значения. Также депутаты рекомендуют увеличить ассигнования на поддержку участников СВО, научные проекты под руководством ведущих ученых, систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Финансирование предлагается увеличить и на продвижение русского языка за границей, в том числе на направление российских педагогов.

    Дополнительные средства рекомендуют выделить на проекты комплексного развития территорий, модернизацию очистных сооружений на озере Байкал, обеспечение школ интернетом и профориентацию школьников. Депутаты предлагают направить средства на софинансирование ипотеки для семей с детьми на Дальнем Востоке.

    Кроме того, Госдума предложила закрепить бюджетные ассигнования для развития социально-экономических программ в Республике Алтай, Калмыкии, Марий Эл, Тыве, Хакасии, Чувашии, Алтайском и Кировском краях, Курганской и Псковской областях.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект бюджета на 2025–2027 годы тщательно выверен и не повлияет негативно на экономику, несмотря на заложенные оборонные расходы. Он также сообщил, что бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов учел средства для достижения целей специальной военной операции и выполнения социальных обязательств, что было поручено президентом.

    23 октября 2024, 20:56 • Новости дня
    Захарова дала совет британским дипломатам с их неоколониальными замашками

    Захарова прокомментировала нападение британского дипломата Додда на российских журналистов во Внукове

    Захарова дала совет британским дипломатам с их неоколониальными замашками
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломаты Британии в московском аэропорту Внуково своим поведением продемонстрировали пренебрежение к свободе слова и профессии журналиста, заявил спикер МИД Мария Захарова.

    Комментируя сообщения о том, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, Захарова заявила, что этот поступок отражает состояние британского общества, передает ТАСС. «В этом вояже, в этом выходе британских или английских джентльменов из Внуково можно увидеть все нынешнее состояние британского общества, отношение ко всему: к высоким стандартам, о которых они постоянно заявляют, к свободе слова, к плюрализму средств массовой информации», – сказала она.

    Захарова напомнила, что российские журналисты сталкиваются с издевательским отношением со стороны Лондона: им не продлевают аккредитацию, не выдают визы и не допускают на мероприятия. По ее словам, британские официальные лица не понимают, что такое безопасность журналиста свобода слова и уважение к профессии журналистика.

    «Британскому официозу и британским дипломатам в Москве надо наконец для себя уяснить, что неоколониальные замашки, которые у них остались, они могут приберечь для собственных журналистов», – подчеркнула Захарова.

    Ранее СМИ сообщили, что заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув девушку, пытавшуюся задать ему вопрос.

    В начале октября инцидент с российским журналистом произошел в ООН – секретариат организации понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после инцидента, связанного с вопросами к главе МИД Германии Анналене Бербок. Позже Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН.

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    24 октября 2024, 06:40 • Новости дня
    Киев перебросил резервы на Оскольское водохранилище

    Киев усилил группировку на Оскольском водохранилище для сдерживания российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ усилило группировку на Оскольском водохранилище, чтобы сдержать российские силы, сосредотачиваясь на переправе Сеньково – Кругляковка.

    Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг водохранилища.

    «Противник стягивает дополнительные силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко.

    Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку.

    Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые украинскими инженерными подразделениями на Оскольском водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

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    23 октября 2024, 15:35 • Новости дня
    СМИ: Заместитель посла Британии напал на журналистов во Внуково

    Shot: Заместитель посла Британии Том Додд вырвал бейдж и толкнул журналистку в московском аэропорту Внуково

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель посла Британии в России Том Додд набросился на российских журналистов в аэропорту Внуково, вырвав бейдж и толкнув журналистку, пытавшуюся задать ему вопрос, пишут СМИ.

    По данным Telegram-канала Shot, по прибытии в российскую столицу вместе с руководителем Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофером Алланом и его заместителем Лоррейн Фасси, Додд проявил агрессию к российским журналистам.

    Инцидент произошел, когда представители российских СМИ в аэропорту попытались задать вопросы британским дипломатам. По информации Shot, Додд вырвал бейдж у одного из них, после чего толкнул девушку с микрофоном, задававшую ему вопрос.

    Кристофер Аллан и Лоррейн Фасси прибыли в Москву для инспекции работы посольства Британии после недавнего скандала с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства.

    В начале октября Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову после инцидента, связанного с вопросами к главе МИД Германии Анналене Бербок. Позже Богданов сообщил о восстановлении полной аккредитации при ООН.

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    23 октября 2024, 15:02 • Новости дня
    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»

    Политолог Скачко: Зеленский заявлением об энергетическом «перемирии» пытается повлиять на БРИКС

    Эксперты объяснили заявление Зеленского об энергетическом «перемирии»
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский неслучайно заявил об энергетическом «перемирии» тогда, когда в Казани проходит саммит БРИКС. Таким образом он пытается повлиять на мнение глав государств объединения, а также выставить себя якобы лидером будущей мирной повестки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский назвал прекращение ударов по энергообъектам возможным первым шагом к перемирию на Украине.

    «В Киеве ранее признавали, что на Украине уничтожено до 90% тепловой энергогенерации. А впереди зима. Если ВС России нанесут несколько мощнейших ударов, то атомного сегмента может быть недостаточно для удовлетворения всех потребностей», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, «киевским властям не жалко людей, которые могут остаться без тепла и света». Зеленский и его офис больше переживают о том, что «без энергетики остановится тот сегмент промышленности, который работает на войну», уточнил собеседник. «А это приблизит Украину к катастрофе и возможной капитуляции», – полагает эксперт.

    Впрочем, заявлению Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам есть и другое объяснение. Скачко отметил, что оно прозвучало аккурат в то время, когда в Казани собрались лидеры стран БРИКС и гости мероприятия. «Конечно, это заявление Зеленского неслучайно. Понятно, что в столице Татарстана на переговорах различного уровня обсуждают украинский конфликт», – сказал Скачко.

    Он указал на изменение имиджа Украины – от «жертвы» к «агрессору». Это произошло по ряду причин, среди которых нападение ВСУ на Курскую область, а также угрозы Киева прекратить транзит газа и нефти. «На этом фоне Зеленский «гонит волну» и пытается сделать себя лидером будущей мирной повестки», – считает политолог.

    Однако в этой геополитической игре Зеленский рискует оказаться проигравшим. Собеседник сомневается, что тому удастся перехитрить Россию и страны БРИКС. К слову, лидеры объединения уже согласовали позицию по Украине, которая найдет отражение в итоговой декларации казанского саммита. По прогнозам спикера, в документе будет сказано о необходимости политико-дипломатического урегулирования конфликта.

    Военкор Александр Коц в свою очередь назвал враньем заявление Зеленского. «Во-первых, это противоречит «мирному плану» того же самого Зеленского, который он недавно презентовал с большой помпой», – пояснил он. «Во-вторых, мы уже предлагали нечто подобное Киеву, – напомнил Коц. – Сергей Шойгу недавно рассказывал, что Москва готова была принять аналогичное предложение Турции. И что Украина? Сначала вроде согласилась, а потом напала на Курскую область с прицелом на захват Курской АЭС. Ничто не помешает Незалежной снова нас «кинуть».

    «В-третьих, если Зеленский об этом просит – значит, все мы делаем правильно, – добавил военкор. – В-четвертых, энергетический мораторий не только не приблизит «конец горячей фазы войны». Он его значительно отдалит. Потому что в первую очередь энергетика – это кровь ВПК».

    «В-пятых, это сугубо политическое заявление на фоне триумфа саммита БРИКС в России. Киев понял, что теряет повестку, и решил ее возглавить. Дескать, пусть там все обсуждают нашу новую «мирную» инициативу, а не этот ваш новый миропорядок. В общем, с какой стороны ни посмотри, дурно пахнет это ваше энергетическое «перемирие», – заключил Коц.

    Ранее Владимир Зеленский назвал возможный «первый шаг» к перемирию на Украине. По его словам, им может стать взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    «Мы увидели во время первого «саммита мира», что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами – мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», – сказал Зеленский в интервью Financial Times.

    В августе газета The Washington Post заявила, что Россия и Украина якобы собиралась направить делегации в Катар для переговоров о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от встречи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва и Киев не вели тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    24 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Подростков арестовали за поджоги на транспортных объектах в Иркутской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Трое несовершеннолетних в Иркутской области арестованы по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи.

    Как передает РИА «Новости», в Иркутской области задержали троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет по обвинению в совершении террористического акта. Они подожгли железнодорожный релейный шкаф и вышку сотовой связи, что привело к возбуждению уголовного дела по ст. 205 УК России.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что задержанные признались в указанных действиях и добавила, что они действовали по указанию неизвестного лица, связавшегося с ними через мессенджер. Подростки сняли свои действия на видео и отправили их куратору, получив за это по 15 тыс. рублей.

    В ходе расследования выяснилось, что подросткам также предлагалось поджечь самолет на военном аэродроме в Усольском районе, но они отказались из-за опасности.

    Максимальное наказание за совершение теракта в России – пожизненное лишение свободы. Волк подчеркнула, что подобные предложения часто поступают от спецслужб Украины, которые ищут россиян для выполнения таких заданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала шестерых россиян, в том числе трех подростков, которые по заданию спецслужб Украины осуществляли поджоги на железных дорогах в Нижегородской, Иркутской и Самарской областях.

    В Свердловской области завели два уголовных дела против восьми несовершеннолетних за попытки совершения терактов на железной дороге, получивших инструкции от лица, находившегося на Украине.

    Также в Биробиджане задержали 23-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, собирал разведданные для украинских спецслужб и планировал совершить диверсии на железных дорогах.

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    24 октября 2024, 09:40 • Новости дня
    Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения

    Политолог Ткаченко объяснил цели создания списка стран – партнеров БРИКС

    Эксперт: БРИКС создал защиту от разрушительного расширения
    @ Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны – партнеры БРИКС, скорее всего, получат возможность участвовать в официальных мероприятиях организации, а также смогут вовлекаться в работу экономических инициатив объединения. Со временем их список будет меняться, адаптируясь под геополитические реалии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент России Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС .

    «На данном этапе в список стран – партнеров БРИКС могут попасть государства, которые уже заявили о желании присоединиться к организации. Это достаточно обширный перечень участников международной политики», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Окончательное оформление списка станет предметом обсуждений лидеров стран-участниц. При этом сам по себе перечень призван стать компромиссом между дальнейшим расширением БРИКС и наращиванием его политического веса. Он также позволит сохранить запал роста и станет своеобразной базой для будущего пополнения рядов организации. Попавшие в него страны, вероятно, смогут участвовать в официальных мероприятиях БРИКС, а также в некоторых инициативах площадки», – допускает он.

    «Например, по линии организации проходит немало полезных экономических проектов. Вовлечение в них позволит государствам, не являющимся членами объединения, достигнуть значимых взаимных выгод. Поэтому даже к попаданию в список партнеров многие страны будут стремиться», – считает аналитик.

    Вместе с тем, по мнению политолога, перечень со временем будет меняться. «В него добавятся новые игроки, которые окажутся полезными для организации», – рассуждает собеседник. «А вот чего сейчас, на мой взгляд, делать не стоит, так это стремительно принимать в постоянное членство новых участников. Необходимо заняться интеграцией прошлогодних «новичков», а также сохранить управляемость формата. Ведь все решения в его рамках принимаются за счет достижения консенсуса. Пригласить сразу, скажем, 30 стран в БРИКС будет равносильно разрушению устоявшегося баланса», – рассуждает эксперт.

    «Прогнозировать темпы расширения БРИКС в настоящий момент затруднительно. На интеграцию уже вошедших членов понадобится немало времени – минимум три-четыре года. К тому же включение новых игроков потребует согласований. Например, Пакистан давно высказывается за присоединение к формату, но Индия выступает против этого шага, а нам необходимо учитывать интересы партнеров», – заметил спикер.

    Говоря о дальнейших перспективах развития организации, он задался вопросом, станет ли фактор безопасности главенствующим направлением работы. «Все-таки БРИКС – это многогранное объединение, в котором имеется целый спектр векторов деятельности. К тому же в настоящий момент даже сами участники формата окончательно не пришли к единогласному понимаю будущего. Часть стран могут рассматривать БРИКС как некую альтернативу ООН, на что указывает, например, позиция президента ЮАР Сирила Рамафосы, раскритиковавшего деятельность Совбеза. Станет ли эта точка зрения главенствующей – увидим», – заключил Ткаченко.

    Ранее Владимир Путин предложил зафиксировать список стран – партнеров БРИКС в итоговой Казанской декларации саммита. Он напомнил, что более 30 стран выразили стремление развивать сотрудничество с БРИКС. Поэтому, по его мнению, было бы неправильно игнорировать «беспрецедентный интерес» стран Глобального Юга и Востока к укреплению контактов с объединением.

    «При этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС. В Йоханнесбурге мы условились разработать модальности и категории государств – партнеров нашего объединения и сформировать список стран на получение такого статуса», – сказал Путин на открытии заседания саммита БРИКС в узком составе, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин отметил, что организация демонстрирует динамичное развитие и укрепление своего авторитета в мировых делах. Он добавил, что участники БРИКС, представляющие разные континенты, модели развития, религии и цивилизации, объединены общими ценностями и мировоззрением. В ходе своего выступления президент России также подчеркнул, что страны БРИКС демонстрируют реальную ответственность за мировую стабильность и безопасность.

    «Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира», – сказал он. Лидеры стран выступают за равенство и добрососедство, что, по мнению российского президента, оказывает позитивное влияние на глобальные процессы и помогает решать региональные проблемы.

    Напомним, объединение БРИКС было создано в 2006 году. Сейчас в него входит десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Газета ВЗГЛЯД также подробно рассказывала о том, почему Запад неожиданно осознал силу данной организации, а также анализировала, как итоговая декларация отразится на процессе формирования многополярной экономики.

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    24 октября 2024, 02:05 • Новости дня
    На юго-востоке Москвы ввели карантин из-за бешенства животных

    В Москве в районе Люблино установили двухмесячный карантин из-за бешенства

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Люблино на юго-востоке Москвы введен карантин из-за случаев бешенства среди домашних животных, выявленных 21 и 22 октября.

    Как сообщает ТАСС, распоряжение о введении карантина подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Эпицентром заболевания является жилое помещение на улице Краснодарская, д. 72, к. 3.

    Неблагополучным пунктом признана также территория, ограниченная улицами Марьинский Парк, Белореченская, Верхние Поля, Краснодарская, Тихорецкий бульвар и Аллея Кремлевских Курсантов.

    Согласно документу, карантинные меры продлятся до 22 декабря 2024 года. На протяжении этого периода введены ограничения на ввоз и вывоз животных, восприимчивых к заболеванию, за исключением тех, кто был вакцинирован от бешенства не позднее 179 дней до вывоза. Также запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением животных.

    Данное решение направлено на предотвращение распространения бешенства, которое является опасной вирусной инфекцией, поражающей как животных, так и людей. Власти города призвали жителей соблюдать введенные ограничения и следить за состоянием своих питомцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Федоровский под Сургутом бездомная собака напала на первоклассницу возле магазина, и ребенка пришлось везти за 60 км в больницу, чтобы зашить губу.

    В Якутии 12-летняя девочка скончалась от травм, полученных при нападении стаи собак в поселке Чульман, несмотря на усилия врачей спасти ее.

    Бродячая собака напала на ребенка на детской площадке в Усть-Куте, и девочке понадобилась помощь медиков.

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    23 октября 2024, 23:37 • Новости дня
    В РФС оценили переговоры с УЕФА о возвращении России на футбольные турниры

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек РФС Максим Митрофанов положительно оценил переговоры с УЕФА по возвращению России, однако детали обсуждения раскрывать отказался.

    Переговоры с УЕФА по возвращению России на международные турниры прошли положительно, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в интервью «РБК Спорт».

    Митрофанов отметил наличие доверия к РФС со стороны УЕФА, но отказался раскрывать детали встречи и конкретные сроки возможных изменений. Он подчеркнул, что существует соглашение между УЕФА и национальными ассоциациями о неразглашении итогов переговоров.

    Согласно информации, первой подняла вопрос о возвращении российских юношеских и молодежных сборных белорусская федерация футбола на сентябрьской встрече президентов и генеральных секретарей ассоциаций.

    Греческая федерация, как сообщил журналист Виктор Вацко, предложила вернуть данные команды, и их поддержали Босния и Герцеговина, Черногория и Казахстан. Однако против предложения выступил глава украинской ассоциации Андрей Шевченко.

    Ранее глава РФС Александр Дюков заявлял о возможности принятия решения по возвращению России в международные соревнования УЕФА в конце сентября.

    Напомним, что российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах после начала военных действий на Украине на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что российские клубы и сборные смогут вернуться в международные футбольные турниры через два года после окончания СВО.

    На встрече президентов и генсеков федераций большинство членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поддержало участие российских сборных U17 в международных матчах на нейтральных полях.

    Также на встрече УЕФА большинство членов высказались за возвращение российских юниоров на международные турниры.

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    23 октября 2024, 22:57 • Новости дня
    Эрдоган собрался досрочно вылететь из Казани после теракта в Анкаре

    Эрдоган вернется в Турцию после теракта на заводе в предместье Анкары

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате теракта на территории завода в предместье Анкары погибли пять человек и ранены 22.

    Президент Турции Тайип Эрдоган вынужден прервать свой визит в Казань и вернуться в Турцию в четверг утром из-за произошедшего теракта. Об этом сообщил телеканал A haber.

    В результате нападения, которое произошло в районе Кахраманказан, погибли пять человек и 22 получили ранения, из которых трое уже выписаны из больницы. Двое террористов, мужчина и женщина, атаковали территорию завода TUSAS в предместье Анкары.

    Террористы, прибывшие на угнанном такси, были вооружены автоматами и пистолетами и, согласно сообщениям, имели при себе дополнительные магазины с патронами и взрывчатку. Они привели в действие взрывчатку на въезде и открыли огонь по охране, пытаясь проникнуть на территорию завода.

    Телеканал TRT сообщил, что из-за событий в Анкаре Эрдоган не присутствовал на торжественном приеме в Казани, организованном в честь саммита БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в террористическом акте в турецкой столице, по словам министра внутренних дел Али Ерликая, возросло до пяти человек. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о четырех погибших на объекте аэрокосмической корпорации TUSAS, в то время как российский президент Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге в связи с этим событием.

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    24 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Умер основатель театра «Колесо» Евгений Князев

    Умер народный артист России и основатель театра «Колесо» Евгений Князев

    Tекст: Денис Тельманов

    Евгений Князев, народный артист России и один из основателей тольяттинского театра «Колесо», ушел из жизни в возрасте 82 лет, оставив после себя богатое театральное наследие.

    Как сообщает РИА «Новости», народный артист России Евгений Князев скончался в возрасте 82 лет. Он был не только признанным деятелем театра, но и одним из основателей тольяттинского драматического театра «Колесо».

    «Сегодня, 23 октября 2024 года, ушел из жизни народный артист России, один из основателей театра «Колесо» Евгений Иванович Князев. Ему было 82 года. Евгений Иванович был уникальной личностью, несомненным профессионалом своего дела, великолепным артистом, педагогом и человеком», – говорится в сообщении на официальном сайте театра.

    Коллеги Князева назвали его смерть невосполнимой утратой для театрального сообщества. В театре «Колесо» более 40 ролей, включая такие знаковые как Сталин в «Я, бедный Coco Джугашвили» и глава клана Капулетти в «Ромео и Джульетте», были созданы благодаря его таланту.

    Князев был не только артистом, но и педагогом, воспитывающим новое поколение талантливых актеров. Он оставил неизгладимый след в культурной жизни Тольятти и всей России, его вклад в развитие российского театра невозможно переоценить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ушел из жизни актер и танцовщик Мариинского театра Анатолий Гридин на 95-м году жизни.

    Кроме того, умер известный актер Ринат Тазетдинов, лауреат Государственной премии СССР и обладатель «Золотой маски», который оставил более 100 ролей.

    На 81-м году жизни скончался актер Александр Крючков, известный по эпизодическим ролям в популярных сериалах.

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    23 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Эрдоган заявил о работе над проблемой банковских переводов между Россией и Турцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкие и российские ведомства активно работают над решением проблем, связанных с банковскими переводами, заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Казани.

    «Что касается проблем банковских переводов, наши ведомства решают их», – уточнил Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что американские представители посетили турецкие финансовые учреждения, угрожая санкциями за продолжение сделок с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские компании, осуществляющие транзит товаров в Россию, сталкиваются с растущими трудностями в Турции, поскольку турецкие банки все чаще блокируют переводы и закрывают счета таких компаний. Ранее отмечалось, что российские импортеры продолжают сталкиваться с серьезными трудностями при осуществлении платежей в Китай и Турцию.

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    23 октября 2024, 20:44 • Новости дня
    Лукашенко: Россия достанет опасное оружие при вводе войск НАТО на Украину

    Лукашенко предупредил о применении Россией опасного оружия при вводе войск НАТО на Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие, если войска НАТО будут введены на Украину.

    Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» сообщил, что в случае ввода войск НАТО на Украину Россия может применить свое самое опасное оружие. По его словам, это будет означать начало другой войны, передает ТАСС.

    Ранее Лукашенко заявил, что Запад не позволит Киеву обладать ядерной бомбой, а если Киев будет угрожать России ядерной атакой, то Украина исчезнет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии заявлял, что украинские власти стремятся к началу ядерного конфликта с Россией.

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    23 октября 2024, 21:39 • Новости дня
    Лукашенко: Путин сожалеет о потерях в российско-украинском конфликте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент РФ Владимир Путин сожалеет о потерях в российско-украинском конфликте, но при этом остается убежден в своей правоте.

    Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани отметил, что в конфликте случаются разные ситуации,кто-то обороняется, кто-то наступает, в результате обе стороны несут потери. «Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, oн же живой челoвек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этoм уверены, я не просто убежден, я это знаю: Путин твердо считает, что он прав, и oн мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение Рoссии, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил»? – передает ТАСС слова Лукашенко, сказанные им в интервью британскому журналисту Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

    Лукашенко считает, что на предложение Путина Запад должен был дать ответ, а промолчав они показали свое отношение к инициативам России. «И Путин часто об этом говорит: главное - это интересы России и российского народа. Он привержен этим интересам, он обязан защищать интересы российского народа, и он защищает эти интересы. Он в этом убежден. Можем его за это осуждать, но он так мыслит», – пояснил глава Белоруссии.

    Ранее Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие, если войска НАТО будут введены на Украину.

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    24 октября 2024, 05:45 • Новости дня
    Россия и Южная Корея сохранили возможность восстановления отношений

    Посол России заявил о перспективах восстановления отношений с Южной Кореей

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Южная Корея, несмотря на санкции, сохраняют возможность вернуть отношения на путь здорового развития, в отличие от ситуации с западными странами.

    Как сообщает ТАСС, посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев отметил, что Россия и Южная Корея имеют возможность восстановить двусторонние отношения, несмотря на санкции, введенные после начала специальной военной операции.

    Зиновьев подчеркнул, что Сеул, в отличие от западных стран, не поставлял летальное вооружение на Украину, что делает перспективы улучшения отношений с Россией более вероятными.

    Посол отметил, что Южная Корея оказалась в числе недружественных стран после присоединения к санкциям против Москвы. Однако он выразил надежду на то, что со временем отношения могут вернуться на путь здорового развития. «В этом вижу разницу нашего диалога с Сеулом с той ситуацией, которая сложилась в отношениях с западными странами», – заявил Зиновьев.

    Российский дипломат подчеркнул, что важно удержать двусторонние связи с Южной Кореей от полного обрушения, как произошло с западными странами. Он добавил, что Сеул оказывал только финансовую и гуманитарную помощь Киеву, избегая поставок летального оружия, что может стать основой для возможного восстановления отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Республики Корея выразило сожаление по поводу обсуждения Россией и КНДР возможности военно-технического сотрудничества во время саммита в Пхеньяне, что вызвало обеспокоенность в Сеуле.

    В то же время российский МИД заявил, что недавние нападки Сеула на Москву связаны с попыткой оправдать свои военные приготовления с ядерной составляющей под руководством США.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном участии военных из КНДР в специальной военной операции на Украине, назвав их необоснованными, а первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн провел встречу с послом России Георгием Зиновьевым, чтобы обсудить эти опровергнутые Москвой утверждения.

    При этом американский бизнесмен Илон Маск выразил обеспокоенность по поводу возможной отправки южнокорейских военных на Украину, отметив, что эта новость вызывает тревогу.


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    23 октября 2024, 17:23 • Новости дня
    Путин сообщил о скором подписании договора о стратегическом партнерстве с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Иран в скором времени заключат договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписание документа пройдет в торжественной обстановке, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

    «Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим международным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин выразил благодарность Пезешкиану за принятое приглашение посетить Россию для участия в подписании этого и других важных документов.

    В ходе их предыдущей встречи в Туркменистане Путин и Пезешкиан обсудили двустороннюю кооперацию и актуальные региональные темы. Президент России подчеркнул, что связи между странами находятся на подъеме и носят конструктивный характер, подтвержден взаимный курс на укрепление этих связей.

    Напомним, иранский лидер Масуд Пезешкиан прибыл в Казань накануне. В среду президент России Владимир Путин провел встречу с Пезешкианом. Российский лидер отметил, что присоединение Ирана к БРИКС открывает новые перспективы для совместной работы на международной арене.

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