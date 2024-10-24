Госдума одобрила проект бюджета на 2025 год

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета с доходами 40,296 трлн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Документ прогнозирует доходы федерального бюджета в 2025 году на уровне 40,296 трлн рублей, в 2026 году – 41,84 трлн рублей, а в 2027 году – 43,154 трлн рублей, передает ТАСС. Расходы, в свою очередь, составят 41,469 трлн рублей в 2025 году, 44,022 трлн рублей в 2026 году и 45,915 трлн рублей в 2027 году.

Предполагается, что дефицит федерального бюджета возрастет с 1,173 трлн рублей в 2025 году до 2,761 трлн рублей в 2027 году. Прогноз по ВВП на 2025 год составляет 214,575 трлн рублей с ростом в 2,5%, на 2026 год – 230,568 трлн рублей (рост 2,6%) и на 2027 год – 248,313 трлн рублей (рост 2,8%).

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2026 года составит 29,385 трлн рублей, на 1 января 2027 года – 34,046 трлн рублей и на 1 января 2028 года – 39,004 трлн рублей. Внешний долг на 1 января 2026 года ожидается на уровне 61,1 млрд долларов, на 1 января 2027 года – 59,2 млрд долларов и на 1 января 2028 года – 56,5 млрд долларов.

Уровень инфляции в 2025 году прогнозируется на уровне 4,5%, а в 2026 и 2027 годах – 4%. Объем Фонда национального благосостояния составит 11,055 трлн рублей в 2025 году, 12,883 трлн рублей в 2026 году и 14,927 трлн рублей в 2027 году, что соответствует 5,2%, 5,6% и 6% от ВВП соответственно.

В период с 2025 по 2027 год расходы российского бюджета по разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы в значительных объемах. В 2025 году предусмотрено 28,387 трлн руб., в 2026 году – 30,543 трлн руб., а в 2027 году – 31,023 трлн руб.

На национальную оборону в 2025 году будет выделено 2,303 трлн руб., в 2026 году – 2,836 трлн руб., в 2027 году – 2,798 трлн руб. В это же время на национальную безопасность и правоохранительную деятельность ассигнования составят 2,67 трлн руб. в 2025 году, 2,255 трлн руб. в 2026 году и 2,344 трлн руб. в 2027 году.

В рамках государственных программ также запланированы значительные расходы. На развитие здравоохранения будет выделено 1,543 трлн руб. в 2025 году, 1,555 трлн руб. – в 2026 году и 1,606 трлн руб. – в 2027 году. Расходы на развитие образования составят 589,2 млрд руб. в 2025 году, 648,6 млрд руб. в 2026 году и 671,1 млрд руб. в 2027 году.

Кроме того, на содействие занятости населения предусмотрено 67,5 млрд руб. в 2025 году, 66,9 млрд руб. в 2026 году и 70 млрд руб. в 2027 году. На развитие сельского хозяйства будет выделено 266,9 млрд руб. в 2025 году, 273,8 млрд руб. в 2026 году и 277 млрд руб. в 2027 году.

Расходы по программе научно-технологического развития России в 2025 году составят 1,452 трлн руб., в 2026 году – 1,594 трлн руб., в 2027 году – 1,603 трлн руб. На экономическое развитие и инновационную экономику запланировано 256,2 млрд руб. в 2025 году, 212,1 млрд руб. в 2026 году и 149,7 млрд руб. в 2027 году. Ассигнования на развитие пенсионной системы составят 2,204 трлн руб. в 2025 году, 2,692 трлн руб. в 2026 году и 2,592 трлн руб. в 2027 году.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что основным приоритетом остается выполнение социальных обязательств государства. По его словам, суммы выплат и пособий ежегодно индексируются, а «детский бюджет» на три года превысит 10 трлн рублей, включая адресную поддержку семей с детьми.

Госдума предложила правительству увеличить финансирование автомобильных дорог регионального значения. Также депутаты рекомендуют увеличить ассигнования на поддержку участников СВО, научные проекты под руководством ведущих ученых, систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Финансирование предлагается увеличить и на продвижение русского языка за границей, в том числе на направление российских педагогов.

Дополнительные средства рекомендуют выделить на проекты комплексного развития территорий, модернизацию очистных сооружений на озере Байкал, обеспечение школ интернетом и профориентацию школьников. Депутаты предлагают направить средства на софинансирование ипотеки для семей с детьми на Дальнем Востоке.

Кроме того, Госдума предложила закрепить бюджетные ассигнования для развития социально-экономических программ в Республике Алтай, Калмыкии, Марий Эл, Тыве, Хакасии, Чувашии, Алтайском и Кировском краях, Курганской и Псковской областях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект бюджета на 2025–2027 годы тщательно выверен и не повлияет негативно на экономику, несмотря на заложенные оборонные расходы. Он также сообщил, что бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов учел средства для достижения целей специальной военной операции и выполнения социальных обязательств, что было поручено президентом.