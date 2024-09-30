Песков: В бюджете России учли цели СВО и соцобязательства

Песков: Бюджет на 2025-2027 годы учел цели СВО и соцобязательства

Tекст: Вера Басилая

По его словам, в бюджете России полностью учтены необходимые средства для достижения целей специальной военной операции (СВО) и выполнения социальных обязательств, передает ТАСС.

Песков заявил, что президент Владимир Путин регулярно проводит совещания с правительством для обсуждения вопросов экономического развития, и недавно на таком совещании обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета.

«Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством», – сказал Песков, добавив, что все поручения президента нашли отражение в подготовленном проекте, направленном в Государственную думу.

Ранее кабинет министров представил в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы, в котором предусмотрены значительные средства на социальные обязательства, включая адресную помощь беременным и семьям с детьми.