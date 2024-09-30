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Песков: В бюджете России учли цели СВО и соцобязательства
Песков: Бюджет на 2025-2027 годы учел цели СВО и соцобязательства
Бюджет России на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов учел средства для достижения целей специальной военной операции и выполнения социальных обязательств, что было поручено президентом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в бюджете России полностью учтены необходимые средства для достижения целей специальной военной операции (СВО) и выполнения социальных обязательств, передает ТАСС.
Песков заявил, что президент Владимир Путин регулярно проводит совещания с правительством для обсуждения вопросов экономического развития, и недавно на таком совещании обсуждалась работа по подготовке проекта бюджета.
«Это именно те задачи, которые ставились президентом перед правительством», – сказал Песков, добавив, что все поручения президента нашли отражение в подготовленном проекте, направленном в Государственную думу.
Ранее кабинет министров представил в Госдуму проект бюджета на 2025–2027 годы, в котором предусмотрены значительные средства на социальные обязательства, включая адресную помощь беременным и семьям с детьми.