Президент ЮАР Рамафоса объявил о новой главе БРИКС и призвал реформировать ВТО

Tекст: Ольга Иванова

Президент ЮАР Сирил Рамафоса на заседании саммита БРИКС в расширенном составе объявил о вступлении организации в новую главу своей истории, передает ТАСС. В своей речи он подчеркнул важность культурного и традиционного богатства новоприсоединившихся стран, отметив, что история БРИКС – это история солидарности, взаимного уважения и выгоды.

Рамафоса также акцентировал внимание на необходимости реформирования Всемирной торговой организации, что, по его мнению, должно способствовать более справедливому экономическому сотрудничеству стран. По его словам, изменения в ВТО помогут укрепить экономические связи между членами объединения и сделают их более эффективными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил поддержку расширению БРИКС, отметив, что это объединение является маяком надежды для стран Глобального Юга, стремящихся к более справедливой мировой экономической системе.

