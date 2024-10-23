Сейчас во всем нашем отношении к детям, в образовании, воспитании, во главу угла ставится физическое выживание и индивидуальное преуспевание. Но и у биологической жизни, и у социального успеха – каким бы мы ни видели его у своих детей – должен быть смысл. Зачем, ради чего – ради другого, любви, Родины, человечества, Бога?0 комментариев
Президент ЮАР назвал расширение БРИКС маяком надежды для Глобального Юга
Расширение объединения стало маяком надежды для стран Глобального Юга, заявил на саммите БРИКС президент ЮАР Сирил Рамапоса.
Рамапоса заявил о значимости расширения объединения для Глобального Юга и формирования многополярного мирового порядка,
«Пятнадцать лет назад ЮАР посетила свой первый саммит БРИКС в Санье, Китай. Сегодня мы собрались как группа из девяти ведущих развивающихся стран. Наше историческое расширение – луч надежды для всего Юга», – цитирует Рамапосу пресс-служба президента ЮАР.
Также он подчеркнул, что БРИКС играет ключевую роль в формировании нового многополярного мирового порядка, отметив, что объединение должно использовать свой голос для содействия переменам в мире.
Кроме того, Рамапоса заявил о возрастающей ценности сотрудничества между странами БРИКС и призвал страны использовать потенциал объединения для противодействия терроризму и киберпреступности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС в Казани, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, а также выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.