Президент ЮАР назвал расширение БРИКС маяком надежды для Глобального Юга

Tекст: Александра Юдина

Рамапоса заявил о значимости расширения объединения для Глобального Юга и формирования многополярного мирового порядка,

«Пятнадцать лет назад ЮАР посетила свой первый саммит БРИКС в Санье, Китай. Сегодня мы собрались как группа из девяти ведущих развивающихся стран. Наше историческое расширение – луч надежды для всего Юга», – цитирует Рамапосу пресс-служба президента ЮАР.

Также он подчеркнул, что БРИКС играет ключевую роль в формировании нового многополярного мирового порядка, отметив, что объединение должно использовать свой голос для содействия переменам в мире.

Кроме того, Рамапоса заявил о возрастающей ценности сотрудничества между странами БРИКС и призвал страны использовать потенциал объединения для противодействия терроризму и киберпреступности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил на саммите БРИКС в Казани, что Россия стремится укрепить авторитет БРИКС, а также выделил три главных направления для развития сотрудничества стран БРИКС, акцентировав внимание на интеграции новых участников организации.