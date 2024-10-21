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    За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему патриоты ругаются из-за культуры

    Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.

    5 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    6 комментариев
    21 октября 2024, 23:39 • Новости дня

    Беспилотник сбит над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородским районом уничтожен беспилотник, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что падение обломков привело к пожару в двух дачных домах Ериковского сельского поселения.

    Напомним, Минобороны России сообщало, что с 20.30 до 21.40 мск над регионом сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа.

    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

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    21 октября 2024, 18:22 • Видео
    Майя Санду выиграла или проиграла?

    Подсчет голосов на президентских выборах и референдуме о членстве в ЕС в Молдавии показал настоящие чудеса математики. Формально президент Майя Санду может праздновать промежуточную победу. Но настроение у нее нерадостное, и это не случайно.

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    21 октября 2024, 07:29 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области

    В Курской области пленили разведчиков ВСУ, похищавших жителей Суджи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области спецназ «Ахмат» пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    Разведчики из 61-й бригады ВСУ были взяты в плен в Курской области, сообщает ТАСС. На их экшн-камерах были обнаружены видеозаписи, на которых зафиксированы пытки гражданских и российских военных. Информацию об этом представил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, среди пленных попадались разведчики, которые похищали гражданских и бойцов в городе Суджа. На экшн-камерах были видны попытки вывоза этих людей. «Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», – добавил Аид.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области, доброволец рассказал о выплатах в ВСУ за убийство курских волонтеров, а волонтер рассказала о засадах украинских боевиков на гражданских в Курской области.

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    21 октября 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово

    Группировка ВСУ в Селидово оказалась под огневым контролем российских войск

    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ в Селидово на Красноармейском направлении заблокирована российскими войсками, которые полностью контролируют все дороги из города, исключая безопасный выход для противника.

    Группировки ВСУ в Селидово оказались в блокаде, все дороги из города находятся под огневым контролем российских войск, сообщает ТАСС. Это существенно ограничивает возможности украинских военных для безопасного выхода из окружения.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что ситуация в Селидово складывается не в пользу ВСУ, так как «клещи вокруг города продолжают смыкаться».

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении в ДНР. Российские военные взяли в клещи подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово.

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    21 октября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того поражены цеха производства и склады хранения ударных беспилотников, пункт временной дисклокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и других бронемашин, 1478 боевых машин РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ и объектам ТЭК.

    За прошедшую неделю российские освободили пять населенных пунктов.

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    21 октября 2024, 09:45 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    Спецназ «Ахмат» уничтожил развернувших флаг Украины в Судже боевиков
    @ Александр Река/ТАСС

    В Судже Курской области российские бойцы ликвидировали боевиков ВСУ, поднявших флаг Украины на газовой насосной станции.

    Российские бойцы уничтожили украинских боевиков, развернувших флаг Украины над газовой насосной станцией в Судже Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на командира отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид». По словам командира, операция по ликвидации боевиков заняла четыре дня.

    «Мы их всех ликвидировали, а выжившие – два оставшихся – сейчас находятся у нас (в плену). Поэтому Курск за три дня (у ВСУ) не получился», – констатировал он.

    Украинские силы начали массированную атаку на Курскую область 6 августа. Из-за обострения ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Местных жителей из приграничных районов эвакуировали на безопасные территории. По данным Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 25 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Также спецназ «Ахмат» в Курской области пленил разведчиков ВСУ, у которых были видео пыток гражданских и российских военных.

    До этого житель Суджи Валерий Моисеев рассказал о жестокости иностранных наемников, говорящих по-французски и по-английски, которые не щадят мирных жителей в приграничных районах Курской области.

    Коментарии (2)
    21 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС

    Балицкий допустил подрыв Киевской ГЭС Западом для обвинения России

    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что западные страны могут организовать подрыв Киевской ГЭС и обвинить в этом Россию, что приведет к серьезным последствиям для Киева.

    По его словам, западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев и его западные партнеры могут использовать любые средства для достижения своих целей.

    Балицкий отметил, что в случае подрыва плотины будут серьезные последствия, включая затопление части Киева и гибель тысяч людей. Он выразил обеспокоенность возможными действиями Запада в контексте текущих геополитических напряженностей.

    По мнению Балицкого, такие действия могли бы быть направлены на дискредитацию России на международной арене. Он подчеркнул важность восприятия подобных угроз всерьез и необходимость подготовки к возможным провокациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авторы канала «Война с фейками» опровергли статью The New York Times о «подрыве» Каховской ГЭС, а также сообщалось, что в Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС.

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    21 октября 2024, 16:04 • Новости дня
    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование

    Небензя заявил, что действия Киева отдалили перспективы мира на Украине

    Небензя: Курская авантюра Киева отсрочила мирное урегулирование
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия киевских властей, связанные с Курской областью, негативно сказались на перспективах мирного урегулирования кризиса на Украине.

    Он отметил, что многие государства осознают серьезность ситуации и последствия действий Украины. Небензя подчеркнул: «Безусловно, многие государства, впитав наши аргументы и разъяснения, осознают, что курская авантюра лишь отдалила перспективы мирного урегулирования. Более того, вторжением на признаваемую всеми государствами мира территорию России ВСУ продемонстрировали мировому большинству свою террористическую и агрессивную сущность, о чем мы предупреждали долгие годы», передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что российская сторона продолжит дипломатические усилия, направленные на разъяснение своей позиции в международных организациях, включая ООН. Напряженность в регионе остается высокой, в то время как Россия ожидает резолюций и действий мирового сообщества для достижения мирного разрешения конфликта.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до устранения угроз от Украины, отметив, что Запад и Киев не обсуждают восстановление мира.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование, но только при выполнении своих условий, связанных с безопасностью и целями спецоперации. Для России нет никакой альтернативы победе в спецоперации, указал Песков.

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    21 октября 2024, 18:56 • Новости дня
    Латиноамериканские наемники под Часовым Яром запросили эвакуацию

    Наемники из Латинской Америки в Часовом Яре попросили об эвакуации из-за обстрелов

    Латиноамериканские наемники под Часовым Яром запросили эвакуацию
    @ REUTERS/Ivan Antypenko

    Tекст: Дарья Григоренко

    Латиноамериканские наемники, переброшенные под Часов Яр для обороны, запросили эвакуацию после интенсивных обстрелов, среди них есть раненые, сообщает группировка войск «Юг».

    Бойцы российской группировки войск «Юг» ссылаются на радиоперехваты, в которых латиноамериканские наемники в Часовом Яре в Донбассе просят об эвакуации. В сообщениях отмечается, что среди испаноязычных наемников есть раненые, что осложняет их положение, передает РИА «Новости».

    Записи радиоперехватов, предоставленные ранее группировкой «Юг», включают переговоры наемников из Колумбии. Один из них жалуется на непрекращающиеся обстрелы и выражает крайнюю усталость и недовольство текущими условиями.

    Один из наемников говорит о необходимости поддержки и эвакуации: «Никак не прекращается эта надоевшая артиллерия, гранаты, РПГ, минометы. <...> Гуай, я всю ночь не могу спать. Еще у меня нога, у меня такое ощущение, будто ее хотят оторвать. <...> Мы не в силах разрушить этот дом. Мы все это видели, но весь состав реально потрепанный. Потрепанный. И очень холодно. Очень холодно. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного».

    Ранее сообщалось, что наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован бойцами под Часовым Яром, где продолжаются интенсивные бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили латиноамериканского наемника ВСУ в районе Часового Яра в Донбассе, что было подтверждено видеоматериалами с его нательной камеры. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 15 октября российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике. Сообщалось, что Иностранный легион и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, применяя современные дроны западного производства.

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    21 октября 2024, 13:29 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    Минобороны России сообщило о крупных потерях ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP

    Российские войска продолжают разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, уничтожив танки и бронетехнику противника, а также нанеся значительные потери в личном составе.

    Подразделения войск «Север» наносят удары по различным механизированным, десантно-штурмовым бригадам, а также бригадам территориальной обороны ВСУ в нескольких населенных пунктах региона. В частности, были атакованы формирования 17-й танковой, 21-й, 22-й и других бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отмечается, что в районе Новоивановки была отражена контратака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника в этом районе составили до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожены также танк и две боевые бронированные машины. Российские силы продолжают наносить удары авиацией и артиллерией, уничтожая скопления живой силы и техники ВСУ в разных населенных пунктах.

    За последние сутки украинские войска потеряли более 260 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, включая два танка, и шесть орудий полевой артиллерии. Общие потери ВСУ на Курском направлении составили 25 420 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и радиолокационные станции.

    Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что иностранные наемники не хотят отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях. Спецназ «Ахмат» также пленил разведчиков ВСУ, у которых обнаружили видео пыток гражданских и российских военных. Кроме того, «Аид» сообщил, что в Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники.

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    21 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию

    Политолог Скачко: Запад использовал на выборах в Молдавии опыт Украины

    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2019 году Украина решила не открывать избирательные участки в России во время выборов президента страны. Спустя пять лет почти то же самое делает Молдавия. Кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» политический класс республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Безумие Украины, некогда выбравшей западный курс, ничему не научило Молдавию. Об этом свидетельствуют результаты президентских выборов и референдума по евроинтеграции в стране», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Аналитик добавил, что прошедшая кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» население и политический класс республики.

    «У власти находится нужный им человек. И были задействованы все технологии – манипуляции, спекуляции и обман, чтобы Майя Санду сохранила свой пост», – отметил собеседник. В этом контексте молдавские выборы стали очередной тренировкой Запада по жульничеству, считает Скачко.

    «И на Украине, и в Молдавии разыгрывается одна и та же схема – взращиваются политики, которые в дальнейшем приводятся к власти, после чего «демократическими методами» за ними сохраняется важный пост. Причем эти люди необходимы западным представителям ровно до тех пор, пока они не исполнят поставленные перед ними задачи», – уточнил эксперт.

    Политолог добавил, что подобный метод опробован Западом также в Киргизии, Армении и Грузии. «Но Тбилиси пытается изменить парадигму собственного развития, стремится отстаивать национальные интересы. На этом фоне предпринимаются новые попытки разжигания цветной революции в республике и народных волнений», – напомнил он. По мнению аналитика, то же самое ждет Молдавию, если во втором туре победу одержит оппозиционный представитель.

    Однако, по его прогнозам, в Кишиневе в президентском кресле все же будет сидеть «румынская молдаванка» Санду, а в Грузии – «французская грузинка» Саломе Зурабившвили. И на Украине, где, по сообщениям СМИ, выборы президента могут состояться в 2025 году, пост займет тот, кого Запад посчитает наиболее удобным. Причем расклад сил в стране не будет отражать реальные настроения. «Как видим на примере Молдавии, система обкатана», – акцентировал политолог.

    На этом фоне собеседник напомнил, что в 2019 году Запад поддержал решение Украины не открывать избирательные участки в России. Схожая ситуация произошла с Молдавией, которая открыла лишь два участка, провел параллели эксперт. «Таким образом, на опыте других стран Запад вырабатывает единую модель, которую можно было бы применять для манипуляции выборами», – заключил Скачко.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

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    21 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Зеленский заявил о создании «буферной зоны» в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы созданной «буферной зоне» на территории Курской области.

    Как написал Зеленский в Telegram-канале, украинские войска якобы создали «буферную зону» на российской территории у границы с Украиной, передает Ura.ru.

    По его словам, проводились обсуждения с военным командованием касательно дальнейших шагов по укреплению фронта. Среди предложенных мер – обеспечение украинских войск необходимым вооружением и техникой для усиления их позиций.

    Ранее Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области показала западным партнерам возможности Украины. В то же время президент США Джо Байден выразил сомнения по поводу этого решения. Бывший британский военный атташе Джон Форман заявил, что наступление ВСУ не достигло ожидаемых результатов и украинские власти не смогли убедить союзников в необходимости увеличения поставок оружия.

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    21 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Наемницу из Грузии приговорили заочно к 13 годам

    Грузинка Русудани Иванеишвили получила 13 лет за наемничество против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданка Грузии Русудани Иванеишвили заочно осуждена на 13 лет колонии за участие в боевых действиях против России в составе «Грузинского национального легиона».

    СК установил, что Иванеишвили добровольно вступила в состав военизированного формирования «Грузинский национальный легион», действующего на стороне вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

    Формирование создал и возглавил гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили с целью участия в боевых действиях против российских военнослужащих и сил ДНР. Вступив в легион, Иванеишвили получила материальное вознаграждение, вооружение, боеприпасы и обмундирование. Она прошла военную подготовку, после чего принимала участие в боевых действиях против российских сил.

    Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора за руководящую роль в наемничестве. По информации СК, Иванеишвили была заочно приговорена к 13 годам лишения свободы, она объявлена в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое граждан Франции и Грузии подозреваются в участии на стороне Украины, они были объявлены в международный розыск по обвинению в наемничестве. Житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей.

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    21 октября 2024, 09:11 • Новости дня
    WSJ: Остин в Киеве не разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие

    Wall Street Journal: Остин в Киеве не разрешит ВСУ применять дальнобойное оружие

    Во время своего визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин не объявит о новой военной помощи и не разрешит использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, пишет Wall Street Journal.

    Глава Пентагона Ллойд Остин, который прибыл в Киев с необъявленным визитом, не планирует объявлять о новой военной помощи Украине, сообщает Wall Street Journal. Визит также не предполагает разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Это решение свидетельствует о продолжающейся осторожной позиции США по отношению к расширению военной помощи Украине, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Reuters, визит Остина в Киев не был запланирован заранее, его приезд не связан с изменением военной стратегии США. Как отмечает Wall Street Journal, это, вероятно, станет последним визитом Остина в Киев в роли министра обороны США.

    Американские чиновники сообщают, что Ллойд Остин всегда придерживался более сдержанной позиции по оказанию помощи Украине, в отличие от госсекретаря Энтони Блинкена. Он выражал обеспокоенность относительно чрезмерных поставок оружия из США и сложностей, связанных с обучением украинских военных.

    В понедельник Остин прибыл в Киев для обсуждения вопросов поставок оружия перед выборами в США. Ранее он заявил, что американские военные не могут подтвердить присутствие войск КНДР на Украине.

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    21 октября 2024, 01:59 • Новости дня
    Эксперт: Из 25 мобилизованных украинцев воевать сможет лишь один

    Украинский эксперт Сергей Гайдай заявил, что мобилизованные украинцы небоеспособны

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский политолог Сергей Гайдай назвал насильно мобилизованных украинцев небоеспособным балластом, утверждая, что только один из 25 может быть готов к бою.

    По информации, предоставленной ТАСС, украинский политолог Сергей Гайдай высказал мнение о неэффективности принудительной мобилизации на Украине.

    Он заявил, что такие мобилизованные не представляют боеспособности для армии. Гайдай подчеркнул, что из двадцати пяти мобилизованных только один способен вести боевые действия, остальные же не укрепляют обороноспособность страны.

    Гайдай также отметил, что, по его мнению, принудительная мобилизация оказалась неэффективной и может быть заменена только профессиональной армией с нормальным рекрутингом. Он добавил, что многие мобилизованные оказываются потенциальными дезертирами и первыми погибают на фронте.

    На Украине с 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию и позволяющий призвать в армию еще сотни тысяч граждан. Украинские СМИ регулярно освещают случаи силового призыва и попытки мужчин избежать мобилизации, выезжая из страны нелегально или с поддельными документами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе обнаружили мертвым Геннадия Бейбутяна, который возглавлял организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отток молодежи с Украины является серьезным вызовом для страны, но Киев пока не собирается снижать возраст мобилизации.

    Пленный сотрудник ТЦК Руслан Тагеев сообщил о невозможности длительного укрытия от мобилизации на Украине из-за проверок документов полицией и военными.

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