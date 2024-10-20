В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.3 комментария
Жители Дубая собрали 250 тонн помощи для Ливана
В Дубае собрали 250 тонн помощи для ливанцев, пострадавших от боевых действий
Тысячи жителей Дубая приняли участие в сборе 250 тонн гуманитарной помощи для Ливана на выставочном центре Dubai Exhibition Center, чтобы поддержать пострадавших от боевых действий жителей Ливана.
Вторая благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи в поддержку жителей Ливана прошла в Дубае, сообщает ТАСС.
Мероприятие состоялось в выставочном центре Dubai Exhibition Center, где более 2 тыс. волонтеров собрали около 250 тонн предметов первой необходимости.
Помощь будет доставлена в Ливан в течение нескольких дней и включает продукты питания для детей, гигиенические принадлежности для взрослых, а также теплую одежду и одеяла.
Акция является частью масштабной кампании «ОАЭ поддерживают Ливан», организованной эмиратским обществом Красного Полумесяца и благотворительной организацией Dubai Cares.
В рамках кампании было открыто несколько пунктов сбора гуманитарной помощи по всей стране, и в общей сложности собрано около 1 тыс. тонн помощи.
Кампания началась после израильской операции против «Хезболлах» в Ливане. В ответ на кризис власти ОАЭ направили девять самолетов с гуманитарной помощью в Ливан, доставив 375 тонн медикаментов и продуктов питания.
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выделил 100 млн долларов на гуманитарную помощь в рамках инициативы с Всемирной организацией здравоохранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время неформального ужина с президентом ОАЭ назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной.
Он также поблагодарил лидера ОАЭ за помощь его страны в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества с Москвой и Абу-Даби.