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    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин, как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    102 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    16 комментариев
    20 октября 2024, 23:17 • Новости дня

    Жители Дубая собрали 250 тонн помощи для Ливана

    В Дубае собрали 250 тонн помощи для ливанцев, пострадавших от боевых действий

    Tекст: Денис Тельманов

    Тысячи жителей Дубая приняли участие в сборе 250 тонн гуманитарной помощи для Ливана на выставочном центре Dubai Exhibition Center, чтобы поддержать пострадавших от боевых действий жителей Ливана.

    Вторая благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи в поддержку жителей Ливана прошла в Дубае, сообщает ТАСС.

    Мероприятие состоялось в выставочном центре Dubai Exhibition Center, где более 2 тыс. волонтеров собрали около 250 тонн предметов первой необходимости.

    Помощь будет доставлена в Ливан в течение нескольких дней и включает продукты питания для детей, гигиенические принадлежности для взрослых, а также теплую одежду и одеяла.

    Акция является частью масштабной кампании «ОАЭ поддерживают Ливан», организованной эмиратским обществом Красного Полумесяца и благотворительной организацией Dubai Cares.

    В рамках кампании было открыто несколько пунктов сбора гуманитарной помощи по всей стране, и в общей сложности собрано около 1 тыс. тонн помощи.

    Кампания началась после израильской операции против «Хезболлах» в Ливане. В ответ на кризис власти ОАЭ направили девять самолетов с гуманитарной помощью в Ливан, доставив 375 тонн медикаментов и продуктов питания.

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выделил 100 млн долларов на гуманитарную помощь в рамках инициативы с Всемирной организацией здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время неформального ужина с президентом ОАЭ назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной.

    Он также поблагодарил лидера ОАЭ за помощь его страны в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, в свою очередь, отметил, что его визит в Россию подтверждает перспективы усиления сотрудничества с Москвой и Абу-Даби.




    19 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову

    Патологоанатом подтвердил смерть Синвара от огнестрельного ранения в голову

    Патологоанатом: Синвар убит выстрелом в голову
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, что подтвердил патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие тела лидера движения после его ликвидации израильскими военными.

    Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Патологоанатом Хен Кугель, проводивший вскрытие, сообщил, что смерть наступила от огнестрельного ранения в голову, при этом у Синвара была обнаружена тяжелая черепно-мозговая травма.

    Также Кугель отметил наличие других ранений на теле Синвара, среди которых повреждения от танкового снаряда или ракеты.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Синвар, как главный организатор нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован израильскими военными в секторе Газа 16 октября.

    Ранее военные Израиля сообщили, что Синвар был ликвидирован в результате танкового огня, после того как началась перестрелка. В разведывательной операции по отслеживанию лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка, о чем заявил президент США Джо Байден. Вице-президент Камала Харрис добавила, что помощь оказывал и американский спецназ.

    Накануне палестинское движение ХАМАС официально объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара.

    Между тем президент США Джо Байден на пресс-конференции с Олафом Шольцем назвал его смерть «моментом справедливости», подчеркнув, что «на его руках была кровь многих людей».

    Эксперт отметил что операция по ликвидации Яхьи Синвара не была запланирована Израилем и произошла случайно, хотя и принесла тактическую выгоду для ЦАХАЛа.


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    18 октября 2024, 13:20 • Новости дня
    Эксперт назвал убийство главы ХАМАС Синвара удачной для Израиля случайностью

    Эксперт Ципис: Убийство главы ХАМАС Синвара стало случайностью

    Эксперт назвал убийство главы ХАМАС Синвара удачной для Израиля случайностью
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по ликвидации Яхьи Синвара не была запланирована Израилем. Убийство лидера ХАМАС стало случайностью, пусть и удачной для Израиля с точки зрения тактической операции на территории сектора Газа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее ЦАХАЛ ликвидировал лидера ХАМАС Яхью Синвара. Новым главой палестинской группировки СМИ называют Халеда Машаля.

    «Глава ХАМАС Яхьи Синвар действительно был целью израильских военных, на него шла «охота». Однако ликвидация в Рафахе была случайностью, хотя и удачной для Израиля с точки зрения тактической операции на территории сектора Газа», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности, со ссылкой на собственные данные.

    Он объясняет: военные ЦАХАЛ зачищали дом, в котором оказался Синвар и другие боевики ХАМАС. «То есть эта операция не была запланирована, не было и никаких разведданных», – уточнил собеседник. При этом заявление Джо Байдена о том, что американские спецслужбы содействовали поиску и ликвидации главы палестинской группировки, эксперт счел несколько преувеличенными.

    «Разведки США и Израиля постоянно сотрудничают, и Вашингтон – насколько позволяют ресурсы – делится с еврейским государством информацией. Поэтому, с одной стороны, американский лидер, не соврал. Но с другой, ликвидация Синвара не является результатом сотрудничества сторон. Байден поторопился записать это в копилку своих достижений», – детализировал Ципис.

    Кроме того, по его мнению, не совсем корректно говорить о Халеде Машале как о новом главе ХАМАС. «Он – сподвижник Исмаила Хании. Они оба находились в Катаре. Синвар же был лидером только лишь группы боевиков на территории сектора Газа. Сейчас Машель не сможет заменить его, поскольку руководить оперативно-тактической операцией, находясь за рубежом, невозможно. Поэтому, скорее всего, на днях будет назначен лидер боевиков, который находится непосредственно в Газе», – считает спикер.

    Он полагает, что Машель не рискнет покинуть Катар, где израильские силы – не желая испортить отношения с Дохой – не будут пытаться его ликвидировать. «На мой взгляд, Машеля спрячут, но через несколько лет его будет ждать участь предшественников», – допустил политолог.

    Пока же устранение Синвара негативно скажется на переговорах между Израилем и ХАМАС, прогнозирует собеседник. Более того, по его словам, еврейское государство склоняется к мнению, что переговоры, которые ни к чему не привели в течение года, так и останутся безрезультатными.

    «Полагаю, израильский генштаб сделает так, чтобы ХАМАС прекратил свое сопротивление и сдался, а также предпримет новые попытки найти как можно больше заложников и военнопленных, которые находятся на территории Газы», – заключил Ципис.

    Ранее МИД Израиля подтвердил смерть главы ХАМАС Яхьи Синвара в результате операции ЦАХАЛ. Его гибель премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал «началом конца войны» в секторе Газа.

    По информации ливанского телеканала LBCI, исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС назначен Халед Машаль. Сообщается, что руководство палестинской группировки проинформировало турецких, катарских и египетских посредников, что ее лидер Яхья Синвар был убит в районе Таль аль-Султан в Рафахе и исполнять обязанности главы политического крыла будет Машаль.

    LBCI также сообщает, что убийство Синвара и связанные с этим последствия для переговоров о прекращении огня в секторе Газа обсудили в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

    Машаль занимал пост главы политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 год, после чего уступил лидерство Исмаилу Хании. В 1998 году израильские спецслужбы ввели Машалю в Иордании яд и тот впал в кому. Противоядие было предоставлено Израилем в рамках дипломатической сделки с Иорданией.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    18 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Западные СМИ отреагировали на гибель главы политбюро ХАМАС Синвара

    Tекст: Александра Юдина

    Смерть главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара не повлияет на конфликт в Газе и не изменит трагическую реальность на Ближнем Востоке, несмотря на возобновленные усилия США по прекращению огня, пишут западные СМИ.

    Телекомпания CNN отмечает, что смерть Синвара не изменит ситуацию на Ближнем Востоке и не приведет к урегулированию конфликта в секторе Газа, передает ТАСС.

    В материале отмечается, что гибель лидеров редко влияет на исход конфликтов.

    Как пишет The Washington Post, убийство Синвара символизирует возобновление военного господства Израиля, но не победу над ХАМАС.

    Газета подчеркивает, что Израиль уже ликвидировал трех лидеров ХАМАС, но движение остается активным. По мнению издания, у премьер-министра Биньямина Нетаньяху нет плана по стабилизации ситуации в Газе.

    The Washington Post добавляет, что ликвидация Синвара не станет предвестником конца ХАМАС. Так, по оценкам аналитиков, движение сохраняет стойкость из-за разочарования палестинцев израильской оккупацией и провалами мирных переговоров.

    Газета отмечает, что устранение Синвара не решило стратегические проблемы Израиля и не освободило заложников.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, основываясь на анализе его ДНК образцов. Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС Яхью Синвара после нападения 7 октября.

    Генсек НАТО Марка Рютте заявил, что не расстроится, если узнает, что информация об убийстве Синвара окажется правдой. Спикер МИД Мария Захарова пожелала премьеру Нидерландов не подавиться на фоне его реакции на убийство главы ХАМАС.

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    19 октября 2024, 20:34 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке убийства

    Нетаньяху заявил о причастности «агентов Ирана» к атаке на его дом в Кейсарии

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке убийства его и супруги после атаки беспилотника в Кейсарии.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке его убийства после атаки беспилотника в районе города Кейсария, сообщает ТАСС. Глава кабмина заявил, что это не остановит Израиль от продолжения военных операций против ХАМАС и «Хезболлах».

    «Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», – написал Нетаньяху в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Советник офиса премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что беспилотник был направлен на дом Нетаньяху в Кейсарии. Однако инцидент обошелся без пострадавших, так как премьер и его супруга не находились дома в момент атаки.

    Армия обороны Израиля сообщила, что три беспилотных летательных аппарата были запущены из Ливана по израильской территории. Два из них были перехвачены, а третий врезался в здание в районе Кейсарии.

    Израильское телевидение сообщало, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, осуществив атаку с использованием беспилотника на его частную резиденцию в Кейсарии. Запущенный из Ливана беспилотный аппарат нанес удар по резиденции Биньямина Нетаньяху, как сообщило эмиратское телевидение Sky News Arabia.

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    18 октября 2024, 12:35 • Новости дня
    Богданов оценил последствия убийства главы ХАМАС для Ближнего Востока

    Богданов заявил, что убийство главы ХАМАС Яхьи Синвара не повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара не изменит ситуацию на Ближнем Востоке и не станет поворотным событием, заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

    Богданов отметил, что подобные драматические события уже не раз случались и всегда находилась замена лидерам. По его словам, на этот раз заменой Яхьи Синвару станет Халед Машаль, который ранее уже возглавлял ХАМАС, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможности изменения ситуации на Ближнем Востоке в связи с убийством Синвара, Богданов заявил, что не ожидает поворотных изменений.

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа на основании анализа его ДНК.

    Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать Синвара после нападения 7 октября.

    Кремль выразил обеспокоенность последствиями убийства лидера ХАМАС, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    19 октября 2024, 11:58 • Новости дня
    Беспилотник атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

    Беспилотник из Ливана атаковал резиденцию Нетаньяху в Кейсарии

    Tекст: Александра Юдина

    Запущенный из Ливана беспилотный аппарат нанес удар по резиденции Биньямина Нетаньяху в Кейсарии, сообщает эмиратский телеканал Sky News Arabia.

    Уточняется, что целью удара беспилотника, запущенного из Ливана, была частная резиденция премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария, передает РИА «Новости».

    Канцелярия израильского премьера подтвердила, что беспилотник был запущен в сторону резиденции Нетаньяху, но на момент атаки премьер-министр и его жена находились в другом месте. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция оцепила район, где произошло нападение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее с территории Ливана были запущены около 50 снарядов, часть из которых была перехвачена, а некоторые упали на территории Израиля.

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    19 октября 2024, 16:14 • Новости дня
    СМИ обвинили Иран в атаке дроном на резиденцию Нетаньяху

    Израильское телевидение сообщило, что за атакой на резиденцию Нетаньяху стоит Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, осуществив атаку с использованием беспилотника на его частную резиденцию в Кейсарии, сообщило израильское телевидение.

    Источники 12-ого канала израильского телевидения сообщили, что атака на частную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кейсария была попыткой Ирана устранить израильского лидера, передает РИА «Новости».

    После атаки Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением, в котором заявил о решимости Израиля защищать свою независимость и существование, подчеркнув, что «ничто не остановит» усилия Израиля в этой борьбе.

    Ранее запущенный из Ливана беспилотный аппарат нанес удар по резиденции Биньямина Нетаньяху в Кейсарии.

    Израиль заявил, что «Хезболла» запустила по его территории 180 ракет.

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    20 октября 2024, 15:52 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала военную базу в Израиле

    «Хезболла» нанесла ракетный удар по базе Филон в Рош-Пина на севере Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Ливанское движение «Хезболла» осуществило ракетный обстрел израильской военной базы Филон в поддержку палестинских сопротивленцев и в ответ на израильские атаки.

    Согласно заявлению пресс-службы организации, атака была проведена в 12.30 в воскресенье, 20 октября, в поддержку палестинского народа в секторе Газа и в ответ на израильские нападения на ливанские деревни и укрытия, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении «Хезболлы», опубликованном в ее Telegram-канале, подчеркивается, что ракетный залп был направлен на защиту народа Ливана. Прямая речь представительницы пресс-службы звучала так: «В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа и его храброго и благородного сопротивления, а также в защиту Ливана и его народа, в ответ на нападения израильского врага на деревни и убежища, бойцы «Исламского сопротивления» атаковали мощным ракетным залпом базу Филон».

    Ракетный удар по объектам на территории Израиля случился на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками. «Хезболла», поддерживаемая Ираном, регулярно осуществляет атаки на израильские объекты и подразделения, что приводит к эскалации напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне усиления напряженности в регионе Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с помощью атаки беспилотника на его частную резиденцию в Кейсарии, также израильские военные зафиксировали около 180 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны ливанского движения «Хезболла», в результате чего погиб один человек.

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    18 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    NYT: ЦАХАЛ случайно ликвидировал лидера ХАМАС в секторе Газа

    NYT: Солдаты ЦАХАЛ не ожидали встречи с ликвидированным ими главой ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые ликвидировали лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара, не планировали эту встречу. Военные встретили Синвара совершенно случайно во время патрулирования в секторе Газа, сообщает The New York Times.

    Солдаты Армии обороны Израиля, ликвидировавшие лидера ХАМАС Яхью Синвара, не планировали его встретить, пишет Ura.Ru со ссылкой на NYT. Встреча произошла неожиданно во время патрулирования в секторе Газа.

    Издание отмечает, что солдаты, столкнувшиеся с Синваром, входили в группу, проходившую обучение для командиров отделений. Израильские чиновники подтвердили непреднамеренный характер встречи, ставшей причиной ликвидации одного из наиболее известных лидеров ХАМАС.

    После перестрелки и удара по зданию, где находились боевики, израильские военные опознали Синвара. Вместе с ним были убиты еще два боевика. На месте не нашли признаков присутствия заложников, однако были обнаружены деньги и оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия заявила о проверке информации о гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Газе, а позже израильские службы безопасности подтвердили его устранение. Сообщалось, что нефть подорожала на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

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    18 октября 2024, 09:15 • Новости дня
    Исполняющим обязанности главы ХАМАС стал Халед Машаль

    LBCI: Халед Машаль возглавил ХАМАС после гибели Яхьи Синвара

    Tекст: Вера Басилая

    Халед Машаль взял на себя обязанности исполняющего обязанности главы ХАМАС после гибели Яхьи Синвара, сообщил ливанский телеканал LBCI.

    Источники телеканала сообщили, что теперь Машаль отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах. Он также занимается решением проблем, связанных с заключенными, передает «Интерфакс».

    Источники подтвердили, что руководство ХАМАС уже проинформировало турецких, катарских и египетских официальных лиц о гибели Синвара.

    В связи с убийством Синвара, ХАМАС также заявило, что переговоры об обмене пленными и прекращении войны в секторе Газа станут «все более трудными и запутанными».

    Ранее источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа на основе анализа его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден признался в помощи Израилю в ликвидации лидера ХАМАС Синвара.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.

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    18 октября 2024, 12:15 • Новости дня
    Кремль выразил обеспокоенность последствиями убийства лидера ХАМАС

    Песков: Россия обеспокоена последствиями ликвидации главы ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия обеспокоена возможными гуманитарными последствиями на Ближнем Востоке после убийства главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что для России главное – это последствия для мирного населения, вызывающие у Москвы обеспокоенность, передает ТАСС.

    Он назвал гуманитарную катастрофу, которая наблюдается как в Газе, так и в Ливане, также предметом серьезной озабоченности России.

    Песков обратил внимание на тот факт, что убийство лидера ХАМАС было буквально транслировано онлайн, добавив, что «это уровень развития технологий».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.

    СМИ писали, что ЦАХАЛ якобы случайно ликвидировал лидера ХАМАС в секторе Газа.

    Источники в израильских службах безопасности подтвердили ликвидацию Яхьи Синвара, основываясь на анализе его ДНК образцов.

    Президент США Джо Байден заявил, что американская разведка помогала Израилю отслеживать лидера ХАМАС после нападения 7 октября.

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    19 октября 2024, 17:50 • Новости дня
    Шольц указал на расхождения Германии и Турции по конфликту на Ближнем Востоке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Берлин и Анкара имеют разные позиции по вопросу ближневосточных конфликтов, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

    Берлин не поддерживает обвинения Израиля в геноциде, сказал Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

    Шольц подчеркнул важность права Израиля на защиту от угроз палестинского радикального движения ХАМАС.

    При этом обе страны едины в стремлении к деэскалации конфликта и политическому решению на Ближнем Востоке. Шольц подчеркнул, что необходимо создать достойный доверия политический процесс, направленный на решение проблемы создания двух государств.

    Напомним, летом МИД Турции сравнил израильского премьера Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и предсказал израильскому политику участь фашистского диктатора.

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    19 октября 2024, 16:23 • Новости дня
    Боррель назвал убийство Синвара шансом для перемирия на Ближнем Востоке

    Боррель заявил, что убийство главы ХАМАС открыло перспективу для перемирия на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара открывает возможность для перемирия и поиска политического решения на Ближнем Востоке, а также укрепления суверенитета Ливан, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что убийство главы политбюро ХАМАС открывает новые возможности для прекращения огня и освобождения заложников, а также для поиска политического решения конфликта в регионе, передает РИА «Новости».

    Глава евродипломатии подчеркнул важность перемирия, которое должно помочь восстановить суверенитет Ливана и оживить работу его государственных институтов. Это, по его словам, позволит армии Ливана самостоятельно обеспечивать безопасность на своих границах.

    Кроме того, Боррель назвал неприемлемыми нападения на миротворцев ООН в Ливане со стороны израильской армии. Он предположил, что миссия ВСООНЛ (Unifil) может потребовать пересмотра и расширения своих полномочий, для чего необходимо решение Совета безопасности ООН.

    Ранее патологоанатом Хен Кугель заявил, что глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар был убит выстрелом в голову.

    В пятницу палестинское движение ХАМАС официально объявило о гибели своего лидера Яхьи Синвара.

    Президент США Джо Байден на пресс-конференции с Олафом Шольцем назвал его смерть «моментом справедливости», подчеркнув, что «на его руках была кровь многих людей».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Синвара знаменует «начало последнего дня» правления ХАМАС в секторе Газа.

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    20 октября 2024, 20:13 • Новости дня
    Путин на встрече с президентом ОАЭ назвал сложной обстановку на Ближнем Востоке

    Путин в беседе с лидером ОАЭ назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном назвал обстановку на Ближнем Востоке очень сложной.

    «В том числе поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Напомним, Путин принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево в рамках неформального ужина.

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    19 октября 2024, 19:35 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболла» в Бейруте

    Израиль атаковал командный центр и оружейные склады «Хезболла» в пригороде Бейрута

    Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболла» в районе Дахия в пригороде Бейрута, включая командный центр и оружейные склады.

    Армия обороны Израиля нанесла удары по ключевым объектам шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута, сообщает ТАСС. ВВС Израиля атаковали командный центр разведки и несколько складов оружия, расположенных в районе Дахия, который считается важным оплотом «Хезболла» в столице Ливана.

    В официальном заявлении армейской пресс-службы подчеркивается, что удары были направлены на подрыв возможностей «Хезболла» в регионе. Этот шаг является частью более широкой стратегии Израиля по борьбе с угрозами со стороны движения, которое Телль-Авив считает террористической организацией.

    Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и подобные военные действия могут лишь усугубить конфликт. Израильские власти ранее заявляли о своей готовности принимать меры для защиты своей безопасности, что подтверждается регулярными воздушными операциями в различных частях Ливана.

    В субботу сообщалось, что Иран предпринял попытку устранить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, осуществив атаку с использованием беспилотника на его частную резиденцию в Кейсарии. Израильские военные зафиксировали около 180 пусков ракет и снарядов по северу страны со стороны ливанского движения «Хезболла», один человек погиб.

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