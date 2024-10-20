Возгорание на Садовой-Спасской ограничило движение в Москве

На Садовой-Спасской в Москве ограничено движение из-за пожара в высотке

Tекст: Денис Тельманов

Движение на Садовой-Спасской улице в Москве ограничено из-за возгорания здания, передает РИА Новости. В районе дома 21/1 горела деревянная обрешетка крыши высотки, площадь пожара составила 30 квадратных метров.



Согласно сообщению МЧС России, возгорание затронуло четыре из пяти полос на улице Каланчевская. На месте происшествия работают несколько экипажей ДПС.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд спецтехники для тушения пожара, а также регулируют движение, направляя транспорт на соседние улицы. Спасатели продолжают работу над ликвидацией пожара и предотвращением его распространения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Садовом кольце Москвы загорелся автомобиль, но пожарные оперативно потушили огонь, пострадавших нет.

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