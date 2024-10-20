Украинский дрон нанес удар по администрации Васильевского района в Запорожской области

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий, инцидент произошел в 16.32, когда с дрона был сброшен боеприпас, в результате чего было повреждено остекление здания. «Информация о пострадавших не поступала», – приводит его слова РИА «Новости».

Запорожская область является частью России с сентября 2022 года, когда на референдуме большинство населения высказалось за вхождение в состав Российской Федерации. Однако Киев не признает результаты голосования и продолжает военные действия в регионе. В настоящее время под контролем России находится более семидесяти процентов территории области, за исключением города Запорожья, который удерживают украинские войска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии Энергодар, в результате чего была повреждена подстанция и более 20 тыс. человек остались без света.



