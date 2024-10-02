Путин и Собянин выпили приготовленный студентами кофе в парке «Руднево»

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что во время визита президент и московский градоначальник кратко пообщались со студентами, которые учатся в колледже при парке. Юноша и девушка, работающие бариста в местном кафе, приготовили эспрессо в бумажных стаканчиках для высоких гостей, передает ТАСС.

Президент терпеливо ожидал, пока кофемашина завершит работу, и, получив свой напиток, сделал первый глоток. Мэр Москвы, наблюдая за реакцией Путина, также присоединился к дегустации кофе. После второго глотка Владимир Путин допил стаканчик и с улыбкой поблагодарил студентов за приготовленный эспрессо.

Индустриальный парк «Руднево» был создан в рамках новой концепции развития среднего профессионального образования Москвы. Здание площадью 9,1 тыс. кв. м включает в себя высокотехнологичный комплекс, состоящий из 21 мастерской и лаборатории. Сергей Собянин и министр просвещения Сергей Кравцов продемонстрировали главе государства возможности образовательной площадки.

В среду Путин в День среднего и профессионального образования открыл образовательную площадку в «Руднево», где студенты освоят создание беспилотников и другие высокотехнологичные навыки в сотрудничестве с московскими предприятиями.