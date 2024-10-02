Bloomberg: Россия взяла контроль над стратегически важным Угледаром в Донбассе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет издание, потеря этого стратегически важного города лишила Вооруженные силы Украины ключевого форпоста в Донбассе, передает «Российская газета». Угледар расположен на возвышенности, что дает преимущество в наблюдении и обороне.

Кроме того, город находится вблизи железнодорожной линии, соединяющей Донецк с Крымом. Эта линия может использоваться как альтернатива Керченскому мосту и морскому переходу на полуостров, что делает ее стратегически значимой для логистики и снабжения.

Ранее Генштаб ВСУ назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике. В то же время военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Наконец, ВСУ подтвердили выход из Угледара, что свидетельствует о серьезной перемене в стратегических позициях на фронте.