Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.54 комментария
В ВСУ заявили сокращении обучающихся мобилизованных на Украине почти вдвое
За последние месяцы количество мобилизованных в вооруженные силы Украины существенно снизилось, заявил глава отдела подготовки в учебных центрах главного управления доктрины и подготовки генштаба ВСУ Василий Румак.
В учебных центрах сейчас одновременно обучается более 20 тыс. мобилизованных, тогда как несколько месяцев назад их было почти 35 тыс. человек, сказал Румак, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
До этого украинский военный Александр Матяш призывал всех украинских граждан, включая женщин и пенсионеров, принять участие в боевых действиях против России.
Украинский военнопленный Юрий Марсюк заявлял, что на Украине начали призывать на службу людей с инвалидностью.