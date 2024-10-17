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    Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Госзаказ возвращает культуре смысл

    Госзаказ призван компенсировать дефицит соразмерности культуры развернувшимся реалиям возвращенной истории. То есть хочешь – не хочешь, но нашему обществу предстоит большой разговор о своей самоидентификации и построение планов на исторические перспективы.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

    11 комментариев
    17 октября 2024, 15:48 • Новости дня

    Россия предостерегла Израиль от ударов по Ирану

    МИД России предупредил об опасности ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что удар по ядерным объектам Ирана будет катастрофическим и противоречит принципам ядерной безопасности.

    Рябков отметил, что такие действия могут повлечь катастрофические последствия и перечеркнуть существующие постулаты ядерной безопасности. «Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуры», – заявил он, подчеркивая важность соблюдения международных принципов в этой сфере, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД РФ также добавил, что Россия неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу в диалоге с международными партнерами. По его словам, любые военные действия в отношении ядерных объектов могут привести к глобальным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Также сообщалось, что бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное.

    16 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    В Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного

    Экс-генерал КСИР: У Ирана есть секретное оружие мощнее ядерного

    В Иране заявили о наличии секретного оружия, которое мощнее ядерного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, превосходящее по мощи ядерное, сообщает IFP.

    По словам Ростами, вооружения, которые есть у Ирана, значительно превосходят ядерное оружие. Это заявление он сделал 16 октября на фоне угроз Израиля о возможном ударе по Ирану. Одновременно в стране звучат призывы к пересмотру неядерной военной доктрины, «Газета.Ru».

    Ростами не уточнил ни характеристики этого вооружения, ни его происхождение или возможные последствия использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Командир иранского ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солейманимери заявлял, что американская сторона направила израильской стороне данные о перемещении иранских ракетных подразделений перед ударом Ирана.

    Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

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    17 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине

    Захарова предложила Германии прекратить поставки оружия Украине для мира

    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказалась против поставок Германией оружия Украине, прокомментировав слова Фридриха Мерца о российском ультиматуме.

    Захарова подчеркнула, что если Германия действительно стремится к прекращению боевых действий на Украине, ей следует остановить поставки вооружений киевскому режиму, передают «Известия».

    «А ультиматум пусть жене своей объявит», – отметила дипломат.

    Лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц ранее выразил мнение, что Россия должна выполнить определенные условия, которые могут быть восприняты как ультиматум.

    Официальный представитель МИД заявляла, что урегулирование на украинской территории невозможно без учета российских интересов. Она также подчеркнула, что все субъекты, входящие в состав России, не являются предметами переговоров по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не пойдет на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    17 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области

    Политолог Скачко: Опыт Донбасса и Новороссии подсказывает, что харьковчане захотят войти в состав России

    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того беспредела, который учинили ВСУ, а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители Харьковской области захотят войти в состав России, очень высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава российской администрации Харьковской области поддержал идею референдума о вхождении региона в состав России.

    «Референдум о вхождении Харьковской области в состав России станет шагом, который подтвердит серьезность намерений Москвы», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, проведение плебисцита будет возможным лишь после освобождения всей территории региона.

    «Когда ВСУ будут выдавлены за пределы Харьковской области, перед ВС России будет стоять задача по обеспечению безопасности местных жителей. Референдум же в очередной раз покажет, что Москва не захватывает и не аннексирует территории, о чем говорят на Западе, а предоставляет людям, проживающим в регионе, возможность определять свою судьбу», – пояснил собеседник.

    Скачко не исключает, что одним из условий завершения СВО станет всенародный опрос на Украине. Что касается непосредственно потенциального референдума в Харьковской области, то прогнозировать его результаты рано, считает он. Впрочем, по его мнению, «после того беспредела, который устроили ВСУ», а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители региона захотят войти в состав России, очень высока».

    А вот что можно спрогнозировать с уверенностью – так это реакцию Запада. «Там, конечно, не признают результаты, как это было с итогами плебисцита в других регионах. Более того, для них это станет поражением – военным и мировоззренческим. Позиция Киева же будет повторять позицию США и Европы. Вот только их мнение мало кого интересует», – заключил Скачко.

    Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал население в вопросе проведения референдума о вхождении в состав России. С идеей выступили жители села Граково. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области.

    «Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации – уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», – сказал он, его слова приводит РИА «Новости». При этом глава администрации подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.

    На фоне рассуждений о возможности проведения референдума пророссийское подполье сообщает, что ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении. По словам собеседника РИА «Новости», украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боеприпасов, а в частях процветает дезертирство.

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    16 октября 2024, 19:31 • Новости дня
    Молдавская диаспора в России потребовала не признавать выборы в республике

    Молдавская диаспора в России потребовала открыть больше избирательных участков

    Молдавская диаспора в России потребовала не признавать выборы в республике
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители молдавской диаспоры в России передали посольству Молдавии петицию с требованием увеличить число избирательных участков на предстоящих 20 октября выборах президента республики и референдуме о вступлении республики в Европейский союз.

    По словам представителя диаспоры Николая Погонца, в России проживают более 300 тыс. граждан Молдавии, но Центральная избирательная комиссия республики уменьшила число участков в стране до двух, передает ТАСС.

    «Признать незаконными выборы и референдум 20 октября 2024 года в условиях намеренного лишения избирательных прав значительной части граждан Республики Молдова», – говорится в документе.

    Петицию подписали свыше 2 тыс. человек. К инициативе присоединились молдаване из различных городов России, включая Калугу, Курск, Липецк, Рязань и Сургут. Погонец отметил, что в Италии, где зарегистрировано более 2 тыс. граждан Молдавии, выделено 60 участков, что вызывает недовольство среди молдавских граждан, проживающих в России.

    Молдавские дипломаты приняли петицию, однако не уточнили сроки, в которые власти республики ответят на просьбу диаспоры. Погонец добавил, что некоторые молдаване из Смоленской области готовы поехать голосовать в соседнюю Белоруссию, если число участков в России не будет увеличено.

    Ранее сообщалось, что ЦИК Молдавии уменьшила количество избирательных участков в России с пяти до двух перед президентскими выборами, решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которое транслировалось на ее сайте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии ранее решила открыть все пять избирательных участков в России к президентским выборам, которые состоятся 20 октября, несмотря на предложение ограничить их двумя.

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    16 октября 2024, 22:41 • Новости дня
    В Москве лишили гражданства двоих не вставших на воинский учет мигрантов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве лишили ранее приобретенного гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Это повлекло для мигрантов изъятие паспортов и уведомление о необходимости покинуть страну.

    Двое мужчин, проживавшие в Москеве, лишены российского гражданства за невыполнение обязанностей по постановке на воинский учет. Гражданство было прекращено, а уклонистам выдали предписания покинуть страну.

    «Мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве приняли решение о прекращении гражданства двоих мужчин за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет... Нарушители были лично уведомлены о принятых решениях», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

    По ее словам, получившие российское гражданство мужчины не встали на первоначальный воинский учет в течение двух недель с момента натурализации, как предписывает Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

    Волк подчеркнула, что работа по выявлению натурализованных граждан, нарушивших закон о воинской обязанности, продолжается совместно с Военным комиссариатом города Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Домодедово в ходе рейда обнаружили более 280 иностранных граждан, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учет, а также 25 нелегальных мигрантов.

    МВД напомнило, что натурализованным иностранцам, не вставшим на учет, грозит лишение гражданства, согласно обновленному закону «О воинской обязанности и военной службе».

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    17 октября 2024, 04:19 • Новости дня
    Российский беспилотник уничтожил украинский танк с «мангалом»

    Российский БПЛА группировки «Запад» преодолел защиту и сжег танк ВСУ на харьковском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Оператор российского беспилотника из группировки «Запад» успешно уничтожил украинский танк, преодолев его радиоэлектронную защиту и противодроновый навес, известный как «мангал».

    Оператор беспилотника из группировки войск «Запад» уничтожил украинский танк на харьковском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Российскому БПЛА удалось преодолеть радиоэлектронную защиту противника и сбросить специальный противотанковый зажигательный боеприпас под так называемый противодроновый «мангал». Этот навес предназначен для защиты от дронов, но оказался неэффективным против снайперских сбросов.

    Собеседник агентства рассказал, что расчет российского беспилотника произвел два точных сброса боеприпасов на цель. В результате этого боекомплект танка ВСУ детонировал, что привело к его полному уничтожению. Эффективность атаки подтверждена кадрами объективного контроля, которые были переданы в распоряжение РИА Новости.

    Видео, зафиксировавшее уничтожение украинского танка, наглядно демонстрирует, как российские силы успешно применяют беспилотные технологии для преодоления сложной противодроновой защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области.

    Кроме того, российские военные дронами уничтожили американскую бронемашину пехоты Bradley, застрявшую в грязи на Северском направлении.

    Также беспилотник «Иноходец» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в приграничной зоне Курской области.

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    16 октября 2024, 22:20 • Новости дня
    Умер народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов

    Ринат Тазетдинов скончался на 87-м году жизни в Казани

    Умер народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов
    @ wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    В Казани ушел из жизни известный актер Ринат Тазетдинов, лауреат Государственной премии СССР и обладатель «Золотой маски», оставив после себя более 100 ролей.

    Народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов скончался в Казани на 87-м году жизни, сообщает РИА «Новости». Он был лауреатом Государственной премии СССР и обладателем российской национальной театральной премии «Золотая маска».

    Театр имени Г. Камала, где Ринат Арифзянович служил выдающимся актером на протяжении более 60 лет, выразил глубокие соболезнования его семье и близким.

    Ринат Тазетдинов родился 1 января 1938 года в деревне Малая Цильна в Татарской АССР. В 1961 году он окончил Московское театральное училище имени Щепкина и сразу же присоединился к труппе Татарского государственного академического театра.

    За свою карьеру Тазетдинов создал на сцене более 100 разнообразных и характерных образов, привлекая внимание зрителей не только из Татарстана, но и далеко за его пределами.

    Прощание с Ринатом Тазетдиновым состоится 18 октября в 10:00 в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.

    Постпредство Татарстана в Москве отметило, что он был одним из знаменитых «щепкинцев» и ведущим актером театра, снискавшим популярность и любовь зрителей. Среди его знаковых ролей были такие спектакли, как «Три аршина земли», «Тартюф», «Антоний и Клеопатра» и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на 81-м году жизни скончался актер Александр Крючков, известный по эпизодическим ролям в популярных сериалах, на 42-м году жизни умер актер Алексей Облаков, известный по фильму «Сволочи» и ряду сериалов, а заслуженный артист России Роман Мадянов ушел из жизни на 63-м году.

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    17 октября 2024, 04:05 • Новости дня
    Журналисту Глебу Пьяных пригрозили уголовным преследованием

    Журналисту Глебу Пьяных, признанному иноагентом в России, грозит уголовное дело за нарушение требований законодательства об иноагентах, поскольку он неоднократно размещал материалы без соответствующей плашки.

    Журналисту Глебу Пьяных грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК Российской Федерации. Эта статья касается уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. В правоохранительных органах утверждают, что для возбуждения дела есть все основания, сообщает ТАСС.

    Глеб Пьяных, признанный в России иностранным агентом, в течение последнего года якобы неоднократно публиковал материалы в социальных сетях без необходимой плашки об иноагенте. Это нарушение может привести к уголовному преследованию.

    Закон об иностранных агентах в России требует от юридических и физических лиц, признанных иностранными агентами, маркировать свои публикации соответствующим образом, чтобы информировать читателей о своем статусе. Нарушение этого требования влечет за собой определенные правовые последствия, включая возможность возбуждения уголовного дела.

    Ранее Минюст добавил в реестр иноагентов общественные организации «Роскомсвобода» и Anti-Corruption Foundation, а также бывшего шеф-редактора «Новой газеты» Андрея Колесникова и журналиста Глеба Пьяных.

    Также бывшего следователя Кирилла Качура включили в реестр иностранных агентов за финансирование из-за рубежа и публикацию критики властей в соцсетях.

    Кроме того, Министерство внутренних дел объявило в розыск журналистку Наталью Баранову, признанную иностранным агентом.

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    17 октября 2024, 08:49 • Новости дня
    Посол России заявил о спекуляциях вокруг Тройственного газового союза

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов сообщил о спекуляциях вокруг идеи создания газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

    По его словам, идея создания «газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном сталкивается с многочисленными спекуляциями, передает РИА «Новости».

    Мальгинов подчеркнул, что «газовый союз» задумывался для координации экспортной политики, однако за 2022-2023 годы вокруг этой идеи возникло множество спекуляций.

    Дипломат отметил, что некоторые страны предпринимают усилия, чтобы противостоять интеграции в топливно-энергетическом комплексе, отказываясь от российских энергоносителей.

    Он также добавил, что международное сотрудничество в газовой сфере сталкивается с политически мотивированными действиями, которые направлены на торпедирование любых усилий по интеграции в этой области.

    Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать «Тройственный газовый союз», предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года Газпром и Узбекистан подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой сфере.

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    17 октября 2024, 06:52 • Новости дня
    В ДТП с микроавтобусом в Забайкалье пострадали девять человек

    Микроавтобус Ford Transit перевернулся на дороге в Забайкалье, девять пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    На региональной автодороге в Шилкинском районе Забайкалья микроавтобус Ford Transit опрокинулся, в результате чего девять человек получили травмы различной степени тяжести.

    Как сообщает РИА «Новости», на региональной автодороге Могойтуй – Сретенск – Олочи в Забайкалье произошла авария с участием микроавтобуса Ford Transit. Водитель не смог справиться с управлением на 147 километре дороги, что привело к съезду с дорожного полотна и последующему опрокидыванию транспортного средства.

    В результате аварии пострадали девять пассажиров, которые находились в микроавтобусе на момент аварии. Все они получили травмы разной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые начали расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

    По информации Госавтоинспекции Забайкальского края, автобус не являлся маршрутным транспортным средством, что исключает версию о том, что он использовался в регулярных пассажирских перевозках. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются подробности аварии.

    Ранее в результате аварии с вахтовым автобусом на дороге Астрахань – Волгоград госпитализировали 12 человек, а на месте погибли три человека и пострадали 17. На трассе М7 «Волга» в Татарстане столкнулись два автобуса, что привело к гибели двух человек и травмам у 11, девять из которых оказались в тяжелом состоянии. В Нижегородской области автобус, следовавший по маршруту Навашино – Горицы, съехал в пруд, в результате чего двое пассажиров получили ушибы.

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    17 октября 2024, 03:33 • Новости дня
    ЛДПР предложила досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек

    ЛДПР внесла законопроект о досрочной пенсии для многодетных отцов-одиночек

    Tекст: Денис Тельманов

    ЛДПР предлагает дать право на досрочную пенсию многодетным отцам-одиночкам с тремя и более детьми при соблюдении ряда условий, аналогичных тем, что предоставляются многодетным матерям-одиночкам.

    Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов-одиночек, сообщает ТАСС. Законопроект предлагает установить право на досрочную страховую пенсию мужчинам, которые являются единственными родителями троих и более детей, при наличии определенного пенсионного коэффициента и стажа.

    Согласно пояснительной записке, право на досрочную пенсию получат мужчины, воспитавшие троих, четверых или пятерых детей, достигшие возраста 62, 61 и 55 лет соответственно, при наличии индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 и стажа не менее 15 лет. Также необходимо, чтобы отец ухаживал за детьми в течение восьми лет после получения статуса единственного родителя.

    Законопроект аналогичен правам, которые имеют многодетные матери-одиночки. Однако он не учитывает детей, в отношении которых отец лишен родительских прав или отменено усыновление. Это сделано для предотвращения злоупотреблений и гарантии поддержки тем, кто действительно заботится о детях.

    Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов подчеркнул, что в настоящее время в России существует неравенство между матерями и отцами-одиночками. Он отметил, что женщины в аналогичной ситуации получают право на досрочную пенсию, в то время как мужчины лишены такой возможности.

    «Отцы – такие же полноправные родители», – подчеркнул Леонов, добавив, что такие меры поддержки должны быть доступны и для них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, материнский капитал на первого ребенка в России в 2025 году вырастет на 46 тыс. рублей, достигнув 677 тыс. рублей.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Елена Вторыгина заявила, что расходы на платные кружки и секции для многодетных семей должны быть бесплатными.

    При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость тщательной проработки всех предложений во фракциях перед их публичным озвучиванием.

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    17 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    ВС Ирана пообещали «болезненный» ответ в случае удара со стороны Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Командующий Корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами заявил, что Иран нанесет «болезненный» ответный удар в случае атаки Израиля по иранским или региональным объектам.

    По его словам, Иран готов «болезненно» ответить на любую атаку Израиля, включая удары по объектам как на территории страны, так и в регионе, передает ТАСС.

    «Вы знаете, что когда мы что-то говорим, мы это исполняем. Если нанесете удар по какому-либо нашему объекту как на территории Ирана, так и в регионе, мы ответим болезненно», – заявил Салами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке ударами, если их территория будет использована для атаки на Иран. Вице-президент США Камала Харрис назвала Иран основным противником Америки и обозначила своей целью недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

    Также сообщалось, что бригадный генерал Эбрахим Ростами заявил, что у Ирана есть секретное оружие, которое превосходит по мощи ядерное.

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    17 октября 2024, 05:21 • Новости дня
    Госдума разработала рекомендации по регулированию цифровых платформ

    В Госдуме предложили двухуровневое регулирование цифровых платформ

    Tекст: Денис Тельманов

    Резолюция Госдумы предлагает общие и отраслевые законы для регулирования цифровых платформ.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев отметил, что резолюция была подготовлена по результатам круглого стола с участием широкого круга заинтересованных сторон, включая депутатов, представителей правительства и крупнейших цифровых платформ, передает РИА «Новости».

    Документ планируется направить в администрацию президента, правительство и заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину.

    Согласно рекомендации, необходимо принять меры против искусственного ограничения конкуренции маркетплейсами и уточнить соответствие их действий антимонопольному законодательству. Работу над законопроектом «О платформенной экономике» предлагается продолжать в Госдуме с участием бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин утвердил состав межведомственной группы для координации политики в сфере цифровых экосистем, которую возглавил Максим Орешкин. Группа будет координировать взаимодействие органов власти и организаций, включая Центробанк, для выработки механизмов регулирования цифровых платформ.

    Помимо этого, Минэкономразвития предложило законопроект, освобождающий маркетплейсы от ответственности за нарушения интеллектуальных прав, если те не знали о незаконных действиях продавцов или предприняли меры по их пресечению.

    В то же время эксперты в Общественной палате поддержали закон о деанонимизации и обсудили способы защиты данных, а также необходимость моральной поддержки российских интернет-платформ.

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    17 октября 2024, 14:16 • Новости дня
    Эксперты: БРИКС уже стал альтернативой западному миропорядку

    Политолог Казаков: БРИКС уже сейчас по многим показателям превосходит G7

    Эксперты: БРИКС уже стал альтернативой западному миропорядку
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    БРИКС становится основной площадкой для формирования будущего справедливого мироустройства и новых финансово-экономических формаций. Динамика развития организации и вектор к сплочению стран-членов вызывает у Запада страх, заявили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Саммит БРИКС: площадка формирования нового мироустройства».

    «В Казани с 22 по 24 октября пройдет XVI саммит БРИКС, участие в котором подтвердили 32 страны. По его итогам можно ожидать решения, действия и заявления, которые повлияют на наше будущее и будущее всего мира», – отметил Никита Сетов, замгендиректора КГ «Полилог» по GR, эксперт ЭИСИ.

    «БРИКС – уже не альтернатива другим международным институтам, а основная площадка, участвующая в формировании будущего справедливого мироустройства. Здесь вырабатываются тренды, влияющие на мировую политику и международные отношения», – добавил он. Также, по его словам, организация привлекательна своими принципами: «равные возможности, справедливость и мир без гегемонии». «Суммарно в странах БРИКС проживает 45,7% населения Земли, а совокупный ВВП составляет более 36% от общемирового», – акцентировал спикер.

    При этом БРИКС уже сейчас во многом обгоняет G7, продолжает Илья Казаков, социолог Лаборатории новых технологий ЭИСИ. «В два раза – по территории, в 4,5 раза – по населению, в 12 раз – по запасам нефти. ВВП по паритету покупательной способности БРИКС на восемь процентных пунктов больше G7. Есть превосходство по промышленному производству, науке и инновациям. Это основа технологического и научного суверенитета БРИКС. Поддержка населением лидеров стран также выше аналогичных показателей «Большой семерки», – отметил

    «Судя по соцопросам, проводившимся в разных странах мира, лучше всего БРИКС оценивают в России, Иране и Индии. Негативное отношение декларируют жители стран НАТО, в особенности, Швеции, Испании и США. Это объясняется восприятием организации Западом как альтернативы американской гегемонии и, соответственно, страхом перед сплочением стран – членов объединения», – добавил аналитик.

    Что немаловажно, БРИКС олицетворяет многополярность, объединяя государства с разным политическим строем, экономическими укладами и религиозными традициями, считает Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ. «Страны едины в своем неприятии колониального устройства экономики, а также новом понимании суверенитета и личности, отражающее недопустимость зависимости от единого центра в современном мире», – пояснил

    «БРИКС – союз, ориентированный на развитие, а не на геополитические столкновения. Это не объединение «антизапад». Члены БРИКС входят в ШОС, СНГ, ОДКБ», – напомнил Алексей Малинин, член экспертного клуба «Дигория», соучредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества. Видя расширение повестки организации, многие государства хотят стать его частью.

    «БРИКС дает надежду на развитие Латинской Америке, которую США считают своим внутренним двориком. Так, присоединение Бразилии, которое было мотивировано желанием противостоять западной глобализации, стало для многих примером. Другие страны поняли: «Если у Бразилии получилось, значит, это работает», – считает Николай Миронов, участник просветительских и образовательных проектов, связанных с интеграцией стран Латинской Америки в БРИКС.

    «Желание изъявила Боливия, которую всегда воспринимали на Западе, как часть третьего мира. В поисках справедливости добавились Куба и Гондурас, над которыми потешались в США, Венесуэла, испытывающая давление со стороны Запада. Ожидаю, что и Аргентина вступит в БРИКС. Да, не все могут стать участниками, но существует статус стран-партнеров», – поделился мнением эксперт.

    «Одним из основных результатов деятельности БРИКС за 15 лет работы является создание Нового банка развития – уникального международного финансового института, созданного в рекордные сроки без участия развитых стран. Страны БРИКС активно вовлечены в Евразийские процессы. Так, Россия реализует концепцию Большой Евразии, подразумевающую создание сети зон свободной торговли, межблоковых торгово-экономических партнерств и сопряжение региональных интеграционных процессов на всем евразийском пространстве», – заключила Александра Морозкина, замдекана по науке факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий эксперт центра «Экспертный совет по вопросам участия РФ в объединении БРИКС».

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    17 октября 2024, 07:56 • Новости дня
    ПВО России за ночь сбила 13 украинских беспилотников

    Средства ПВО уничтожили 13 украинских дронов над Орловской, Курской и Брянской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 13 дронов ночью над Орловской, Курской и Брянской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что из общего числа сбитых дронов шесть были перехвачены над Орловской областью, четыре – над Курской и три – над Брянской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало, что за последние сутки было сбито семь украинских беспилотников над российскими областями, включая Курскую, Брянскую и Воронежскую.

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