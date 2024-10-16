Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.0 комментариев
ВС России уничтожили склад безэкипажных катеров ВСУ
Российские Вооруженные Силы в последние сутки уничтожили склад безэкипажных катеров и нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, сообщило Минобороны.
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склад безэкипажных катеров ВСУ, объекты военной инфраструктуры, включая военный аэродром и предприятия по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также поражен нефтеперерабатывающий завод, обеспечивавший топливом ВСУ.
Атакам подверглись установки берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса С-200.
Средства противовоздушной обороны России сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 56 дронов самолетного типа.
С начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 тыс. 704 дрона,582 ЗРК. Кроме того, уничтожено 18 632 танка и других бронемашин, 1 472 машины РСЗО, 16 246 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ранее Минобороны сообщало, что ВС России за прошлую неделю нанесли 38 высокоточных ударов, поразив ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры Украины.