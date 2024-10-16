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    Мигрантам удлинили дорогу в Россию через ЗАГС
    Стало известно о возможном тюремном сроке для выжившего в Охотском море россиянина
    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии
    Премьера Грузии оскорбило сравнение с Молдавией
    Белый дом не нашел доказательств участия КНДР в конфликте на Украине
    Киев разочарован отказом Запада открыть «второй фронт» против России
    Украина собралась силой эвакуировать жителей Купянска
    США оштрафовали Lufthansa за дискриминацию евреев
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Чего ждать режиму Зеленского в 2025 году

    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    16 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

    11 комментариев
    16 октября 2024, 08:11 • Новости дня

    Президент Киргизии отверг призывы Запада прекратить сотрудничество с Россией

    Президент Киргизии Жапаров заявил о невозможности отказа от сотрудничества с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Киргизия не может отказаться от сотрудничества с Россией, несмотря на давление Запада, заявил президент Садыр Жапаров.

    По словам Жапарова, Киргизия закупает в России нефть, газ, пшеницу и продукты питания, а множество транспортных путей из республики проходит через Российскую Федерацию. Также в России работает около миллиона киргизских трудовых мигрантов, передает РИА «Новости».

    Жапаров отметил, что страны Евросоюза, несмотря на санкции, продолжают сотрудничать с Россией и их торговый оборот с ней достигает 6 млрд долларов в год. «Как мы можем не сотрудничать с Россией? Это несправедливое требование», – подчеркнул он и добавил, что Киргизия проводит многовекторную внешнюю политику и сотрудничает с различными странами на равноправной основе.

    Президент также сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом, отметив при этом, что республика продолжает взаимодействие и с другими странами СНГ.

    Ранее Жапаров обвинял европейские страны в двойных стандартах при сотрудничестве с Россией и странами СНГ. Он отметил, что они часто действуют не в соответствии с обещаниями.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, в чем заключается влияние русского культурного влияния на Центральную Азию.

    15 октября 2024, 20:14 • Новости дня
    Стало известно о возможном тюремном сроке для выжившего в Охотском море россиянина

    Стало известно о возможном уголовном деле против выжившего в Охотском море Пичугина за нарушение эксплуатации лодки

    Стало известно о возможном тюремном сроке для выжившего в Охотском море россиянина
    @ Кадр из видео

    Выживавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин может получить тюремный срок за нарушение правил эксплуатации лодки.

    Как сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot, Пичугин подозревается в том, что он не подготовил судно должным образом для выхода в открытое море, что стало причиной гибели нескольких человек.

    Прокуратура намерена проверить, были ли на лодке средства связи для информирования о чрезвычайных ситуациях, рация, красная ракета и спасательные жилеты. В результате возбужденного уголовного дела Пичугину может грозить до семи лет лишения свободы.

    В Охотском море обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, из которых выжил только Михаил Пичугин. Он находится в стабильном состоянии и был доставлен в Магаданскую больницу. Дальневосточная транспортная прокуратура продемонстрировала лодку, на которой житель Бурятии  Пичугин два месяца дрейфовал в Охотском море.

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    15 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Путин и глава Росатома обсудили выполнение госкорпорацией гособоронзаказа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Гособоронзаказ Росатома растет, иногда в десятки раз, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    «Владимир Владимирович, наше главное служение – гособоронзаказ... Три задачи всегда решает ядерный оружейный комплекс. Это задача обеспечения ядерного паритета, разработка нового оружия на новых физических принципах и развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд спецоперации», – приводятся слова Лихачева на сайте Кремля.

    Он добавил, что ядерный оружейный комплекс – это «поставщик суверенных технологий во все передовые заделы: и в машиностроение, и в цифровую экономику, и в медицину, в аддитивные технологии, в материаловедение».

    «Это позволяет нам выйти на опережающий рост объемов гражданской продукции. Уже в прошлом году мы пересекли цель в 50%: 52% «гражданки» было в рамках росатомовского ОПК, и к 2030 году нарастим эти цифры до больших пропорций. Несмотря на то, что сам ГОЗ, конечно, растет – растет иногда в десятки раз», – добавил глава Росатома.

    Также Лихачев предложил отпраздновать юбилей атомной промышленности, родившейся в год Великой Победы, в конце лета – начале осени и пригласил Путина присоединиться к мероприятиям.

    «Хорошо, конечно», – ответил глава государства.

    «80 лет. Но будущее хорошее, и за это говорит еще то, что, по-моему, где-то около 30% – это достаточно молодые люди из числа сотрудников атомной отрасли», – добавил Путин.

    Лихачев подтвердил высокую долю молодежи и добавил, что в корпорации работают и ветераны отрасли.

    Глава Росатома также заявил, что в 2024 году объем инвестиций госкорпорации составит рекордные 1,5 трлн рублей.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    15 октября 2024, 10:43 • Новости дня
    Стали известны первые слова дрейфовавшего с телами родных в Охотском море мужчины
    Стали известны первые слова дрейфовавшего с телами родных в Охотском море мужчины
    @ t.me/dvtproc

    Tекст: Александра Юдина

    Мужчина, дрейфовавший 67 дней в Охотском море с телами своих близких, сообщил об отсутствии сил после спасения рыбаками.

    Первое, что сказал мужчина после спасения, было «сил мало», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Amur Mash.

    В ответ рыбаки успокоили его, обещая быстро закончить спасательную операцию. Мужчина был истощен и сильно обезвожен, но, к счастью, выжил.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Охотском море спасатели обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, и в живых из них остался только один человек. Стало известно, что Михаил Пичугин, его брат Сергей и 15-летний сын Илья отправились в августе в путешествие из Хабаровска на Сахалин на катамаране, но через два дня на катамаране сломался двигатель и они начали дрейфовать.

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    15 октября 2024, 19:16 • Новости дня
    Россия запросила импорт электроэнергии из Азербайджана и Грузии

    Россия запросила импорт электроэнергии из Азербайджана и Грузии на случай аварий

    Россия запросила импорт электроэнергии из Азербайджана и Грузии
    @ Андрей Соломонов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия обратилась к Азербайджану и Грузии с запросом о возможности импорта 600 МВт электроэнергии для покрытия потребностей в аварийных режимах, сообщила член правления «Интер РАО» Александра Панина.

    «Если будут аварийные режимы, то мы, по просьбе «Системного оператора», обратились бы в две энергосистемы – Грузии и Азербайджана – с просьбой держать под нас, быть готовыми поставить нам по 300 МВт», – сказала она, передает ТАСС.

    Пока ответы Азербайджана и Грузии не поступили. Панина подчеркнула, что Россия постарается обходиться без импорта электроэнергии, прибегая к внешним источникам только в случае необходимости.

    В июле на Юге России временно ограничивали потребление электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС.

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    15 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    Командир «Вагнера» погиб в бою в Мали
    Командир «Вагнера» погиб в бою в Мали
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Командир штурмовиков группы «Вагнер» Михаил Приходько погиб в бою в Мали, проявив мужество и самоотверженность, он будет награжден звездой Героя ЧВК «Вагнер» посмертно, следует из заявления группы.

    Группа «Вагнер» заявила о гибели командира штурмового отряда Михаила Приходько во время боевого задания в Мали, передает РИА «Новости».

    Известно, что его штурмовой отряд столкнулся с численно превосходящими силами террористов. Командир принял решение о немедленном выдвижении в район боевых действий группы быстрого реагирования и лично возглавил ее.

    По информации группы, благодаря мужественным действиям Приходько удалось предотвратить попытки боевиков прорваться из окружения. Это позволило нанести по исламистам артиллерийский и авиационный удары, что привело к их полному уничтожению.

    По информации группы, несмотря на интенсивный огонь противника, «Майкл» действовал хладнокровно, уничтожив восемь боевиков. Однако полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

    За проявленное мужество командир будет награжден звездой Героя ЧВК «Вагнер» посмертно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле на севере Мали во время боев погибли военнослужащие российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», число погибших в боях на севере Мали достигло 84 человек.


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    15 октября 2024, 09:39 • Новости дня
    Опубликовано видео спасения дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчины
    Опубликовано видео спасения дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчины
    @ t.me/dvtproc

    Tекст: Александра Юдина

    Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала видео спасения туриста Михаила Пичугина в Охотском море, который два месяца дрейфовал на катамаране, его доставляют в Магадан для госпитализации.

    На записи видно, как моряки с рыбацкого судна «Ангел» бросают трос дрейфующему катамарану и подтягивают его к своему судну, передает РИА «Новости».

    Согласно информации пресс-службы прокуратуры, 9 августа Михаил Пичугин, его брат Сергей и 15-летний сын Илья отправились в путешествие на катамаране «Байкат 470» из Хабаровска в Сахалин. Однако вскоре после выхода в море связь с ними была утеряна. Искали их с помощью вертолетов, но поиски не дали результатов.

    Известно, что 46-летнего Пичугина отправили в областную больницу Магадана для осмотра и лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Охотском море спасатели обнаружили лодку с тремя людьми, пропавшими два месяца назад, и в живых из них остался только один человек.

    Коментарии (14)
    15 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    Киев разочарован отказом Запада открыть «второй фронт» против России
    Киев разочарован отказом Запада открыть «второй фронт» против России
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советник украинского президента Михаил Подоляк выразил недовольство отказом западных стран участвовать в боевых действиях против России.

    Киевский режим уже не ожидает от союзников подобных действий, заявил Подоляк. «Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками «второго фронта», – отметил он, передает ТАСС.

    При этом советник главы украинского государства выразил надежду на усиление антироссийских санкций.

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что перспектива принудить Россию к перемирию военным путем выглядит очень отдаленной.

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    15 октября 2024, 11:48 • Новости дня
    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина

    Сенатор Джабаров: Бразилия, как ранее Монголия, проигнорирует призывы Украины об аресте Путина

    В Совфеде оценили требование Украины к Бразилии арестовать Путина
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Страны, ориентирующиеся во внешней политике на национальные интересы, не станут прислушиваться к воплям Владимира Зеленского. Поэтому Бразилия, как и Монголия до этого, проигнорирует призывы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Киев потребовал от Бразилии арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро.

    «Бразилия – самодостаточная страна, способная проводить суверенную политику без чьих-либо указок. Воспринимать какие-то замечания Украины ниже ее достоинства. Правительство государства попросту проигнорирует очередные выкрики со стороны Владимира Зеленского. Отвечать на них особой нужды нет», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «При этом Киев, кажется, даже не собирается учиться на собственных ошибках. Ведь совсем недавно схожие требования звучали и в адрес Монголии. Улан-Батор закономерно также их проигнорировал. Разумные лидеры не собираются корректировать свои международные связи в угоду желаниям Украины», – считает он.

    «Кроме того, никто не намерен всерьез прислушиваться к словам такого политика, как Зеленский. Он превратил свою страну в международное посмешище. Хоть сейчас он формально и находится на посту президента, в реальности этот человек до сих пор остается выходцем из «95 квартала», – полагает собеседник.

    «Его непрофессионализм порождает соответствующую дипломатическую систему. Украинские послы и консулы действуют по принципу «не съем, так надкушу». То есть они заведомо знают, что их требования с арестом Владимира Путина обречены на провал, но не делать России пакостей, пусть даже и мелких, эти люди не могут», – заключил Джабаров.

    Ранее Киев обратился к Бразилии с требованием арестовать Владимира Путина в случае его визита на саммит G-20 в Рио-де-Жанейро. Как пишет Reuters, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что располагает информацией о возможном визите российского лидера на это мероприятие.

    Агентство отмечает, что Бразилия направила стандартное приглашение Путину на участие в саммите 18-19 ноября. Однако на данный момент ответа от Москвы не поступало. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что решение об участии главы государства в мероприятии пока не принято.

    Также немецкая пресса писала, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревался связаться с российским лидером в преддверии саммита G-20 в Бразилии для обсуждения ключевых международных вопросов.

    Это не первая попытка Киева принудить страны, ратифицировавшие Римский статут, арестовать Путина. Так, в конце августа Украина требовала от Монголии «выполнить обязательства перед Международным уголовным судом (МУС)». В Улан-Баторе отмечали, что какие-либо силовые мероприятия в отношении главы России не планируются.

    Газета ВЗГЛЯД писала: визит Владимира Путина в Монголию наглядно показал, что Улан-Батор и Москва разделяют общие принципы многополярного мироустройства.

    Коментарии (6)
    15 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии

    Посол России Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану

    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии
    @ rusembmauritius

    Tекст: Денис Тельманов

    Ирада Зейналова передала президенту Маврикия верительные грамоты на официальной церемонии в резиденции главы государства.

    Новый посол России на Маврикии, экс-журналистка Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония состоялась в государственной резиденции президента, сообщает официальный телеграм-канал посольства России на Маврикии.

    На церемонии Зейналова подчеркнула давнюю историю отношений между Россией и Маврикием, отметив, что их связывает искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая продолжается уже 56 лет. Она также выразила уверенность в хороших перспективах для развития экономических и гуманитарных связей между странами.

    «Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах», – заявила Зейналова на церемонии.

    В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, назначение Ирады Зейналовой новым послом России на Маврикии связано с желанием России усилить свои транспортные и логистические возможности. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой, подчеркнув, что она окончила Дипакадемию МИД с красным дипломом и является журналистом-международником.

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    15 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи

    Министр обороны Косиняк-Камыш заявил о шоке поляков от роскошной жизни молодых украинцев

    Министра обороны Польши шокировала роскошь сбежавшей с Украины молодежи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил шок от роскошного образа жизни молодых украинцев в Польше, который вызывает раздражение местных жителей.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia выразил удивление и обеспокоенность по поводу образа жизни молодых украинцев в Польше, передает ТАСС. Политик отметил, что они демонстрируют тягу к роскоши, используя дорогие автомобили и отдыхая в пятизвездочных отелях. Это, по его словам, шокирует польское общество, особенно на фоне того, что поляки оказывают значительную поддержку украинцам в виде здравоохранения, социальных пособий и образования.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что такая ситуация несправедлива по отношению к полякам, которые также обеспечивают поставки оружия и другие виды помощи Украине. Он поддержал предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о лишении социальных пособий украинцев призывного возраста, находящихся в странах ЕС. По мнению министра, это может стать способом уменьшения социальной несправедливости и стимулирования молодых мужчин к возвращению на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше не смогли собрать бригаду для Вооруженных сил Украины из проживающих в стране украинцев из-за недостатка добровольцев, что вызывает негативные эмоции в польском обществе, также сообщалось, что формирование так называемого Украинского легиона на территории Польши из проживающих в Евросоюзе граждан постсоветской республики не стартовало в установленный срок 1 августа из-за неспособности Киева начать вербовку, а украинцы составили половину иностранцев, покупающих недвижимость в Польше.

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    15 октября 2024, 18:40 • Новости дня
    США оштрафовали Lufthansa за дискриминацию евреев

    США оштрафовали Lufthansa на 4 млн долларов за дискриминацию пассажиров-евреев

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство транспорта США наложило штраф на немецкую авиакомпанию Lufthansa за отказ в посадке на рейс евреям из-за их внешнего вида.

    В заявлении ведомства говорится, что инцидент произошел в мае 2022 года на рейсе из Нью-Йорка в Будапешт с пересадкой во Франкфурте-на-Майне, сообщает ТАСС.

    Минтранс США получил более 40 жалоб на то, что 128 пассажиров в традиционной одежде ортодоксальных евреев отказались пропустить на стыковочный рейс до Будапешта. Lufthansa отказала им в посадке из-за поведения нескольких человек, которые не выполнили требования экипажа.

    Ведомство заявило, что это крупнейший штраф за дискриминацию, когда-либо наложенный министерством транспорта США. В расследовании подчеркивается, что большинство пассажиров не были знакомы друг с другом, и авиакомпания отвела всех, одетых в традиционную одежду, в одну группу и отказала им в полете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Lufthansa планировала прекратить свои рейсы из Франкфурта-на-Майне в Пекин из-за проблем с обходом российского воздушного пространства после введения санкций против России.

    Коментарии (12)
    15 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра

    Российские войска взяли под контроль ключевую развязку у Часова Яра в ДНР

    Стало известно об успехе российских войск у Часова Яра
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Российские войска установили контроль над важной автомобильной развязкой, расположенной к югу от Часова Яра в Донецкой народной республике.

    Российские войска взяли под контроль одну из ключевых автомобильных развязок к югу от Часова Яра, передает ТАСС. По словам представителя силовых структур, это является значительным успехом в регионе. «Есть определенные успехи под Часовым Яром. Под контроль взяли ключевую развязку к югу от города», – отметил собеседник агентства.

    Он также сообщил, что на подступах к Часову Яру оперативная обстановка значительно ухудшилась для украинских сил. Российская сторона продолжает укреплять свои позиции, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Контроль над этой развязкой имеет стратегическое значение, так как она обеспечивает важные логистические связи. Это может затруднить передвижение и снабжение украинских подразделений, что делает текущую оперативную обстановку более сложной для них.

    Ранее сообщалось, что подразделения Иностранного легиона и 23-я отдельная бригада ВСУ проявляют особую активность в боях за Часов Яр, где украинские силы используют современные дроны западного производства. Между тем ВСУ уже утратили контроль над наиболее важными опорными пунктами Дзержинска, а также лишились преобладающих высот.

    Коментарии (3)
    15 октября 2024, 12:17 • Новости дня
    Стали известны подробности подрыва автомобиля на юго-западе Москвы

    Предприниматель после взрыва автомобиля в Москве попал в реанимацию

    Стали известны подробности подрыва автомобиля на юго-западе Москвы
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Автомобиль предпринимателя Виктора Мишачева на юго-западе Москвы был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое, сообщили в правоохранительных органах.

    По данным источника, мощность взрывного устройства составила около 50 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает ТАСС.

    После инцидента бизнесмен был срочно госпитализирован и в настоящий момент находится в реанимации. В пресс-службе ГСУ СК по Москве заявили, что ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи планируют приступить к проведению следственных действий сразу после получения разрешения врачей на общение с потерпевшим.

    Напомним, в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, включая гендиректора компании «Шейкер групп» Виктора Мишачева.

    Следователи рассматривают несколько версий покушения, включая бизнес–деятельность и возможные личные мотивы.

    Коментарии (2)
    15 октября 2024, 21:46 • Новости дня
    Премьера Грузии оскорбило сравнение с Молдавией

    Грузинский премьер Кобахидзе был оскорблен сравнением Грузии с Молдавией

    Премьера Грузии оскорбило сравнение с Молдавией
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Заявления представителей Евросоюза о прогрессе Молдавии и регрессе Грузии являются «оскорбительными», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия опережает Молдавию по всем параметрам – будь это демократия, права человека или экономика. Поэтому когда нас в негативном контексте сравнивают с Молдавией, то это является абсолютно оскорбительным», – сказал Кобахидзе.

    По его словам, «в отличие от Молдавии, у Грузии очень сильные государственные институты». Премьер напомнил, что «в Молдавии одну за другим запрещают политические партии, закрывают СМИ».

    «Реально в Молдавии работают два телеканала – первый и второй, там нет политического плюрализма, нет медиаплюрализма», – сказал политик, комментируя заявление верховного комиссара Евросоюза Жозефа Борреля о том, что Кишинев опережает Тбилиси по реформам и темпам сближения с объединением. «Подобные заявления (Борреля) – это пыль в глаза», – заключил премьер.

    Коментарии (8)
    15 октября 2024, 23:52 • Новости дня
    Оставившая ребенка в турецком туалете россиянка объяснила свой поступок

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянка, оставившая новорожденного в аэропорту Антальи, уверяет, что не знала о своей беременности, об этом стало известно из протокола допроса в полиции.

    Женщина оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, а после  задержания заявила, что не знала о беременности. На данный момент она находится под арестом, сообщает ТАСС. Турецкие власти возбудили против нее уголовное дело по статье, касающейся «оставления ребенка в опасности».

    По информации генерального консульства России в Анталье, россиянка 2006 года рождения родила и оставила ребенка 13 октября. Она и ее мать были задержаны при попытке вылететь в Россию. Консульство работает над оформлением документов для младенца.

    Новорожденного обнаружила уборщица в туалете для инвалидов в аэропорту. Она вызвала службу безопасности и полицию. Ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки после попытки улететь на родину без ребенка.

    Коментарии (3)
    Главное
    Франция объявила о нехватке денег на помощь Украине
    Зафиксирован резкий рост закупок российского СПГ странами Евросоюза
    Россия запросила импорт электроэнергии из Азербайджана и Грузии
    Оставившая ребенка в турецком туалете россиянка объяснила свой поступок
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    Как Россия утроит производство СПГ в условиях санкций

    Планы России по утроению производства СПГ и захвату четверти мирового рынка СПГ могут быть реализованы даже в условиях сохранения действия жестких санкций. Единственное, что вряд ли это удастся сделать так быстро, как планировалось раньше. Когда Россия сможет нарастить производство и экспорт СПГ и какие сложности предстоит решить для этого? Подробности

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    При навязывании Санду Евросоюз потерял последний стыд

    В воскресенье в Молдавии пройдут выборы президента, возможно, самые важные в истории страны. Назвать их честными нельзя уже сейчас: вмешательство Запада в предвыборную кампанию на стороне Майи Санду оказалось беспрецедентным. Но Запад совершил одну ошибку, поэтому может проиграть. Подробности

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    При освобождении Суджи пригодится опыт штурма Мариуполя

    Наступление российских войск в Курской области продолжается. Военные вышли на окраины Суджи. Известно, что в городе ВСУ удерживают большое число заложников. Присутствие гражданских потребует от армии особой аккуратности при проведении операции. Какая тактика будет избрана российским военным командованием? Подробности

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    НАТО затянуло Финляндию в ядерное противостояние с Россией

    НАТО проводит традиционные ядерные учения Steadfast Noon. Однако в них впервые примут участие истребители Финляндии. Примечательно, что внутри страны на этом фоне растет недовольство: политические силы, которые в целом не возражают против членства государства в альянсе, не поддерживают учения такого рода. Чем Steadfast Noon могут обернуться для Хельсинки и что это значит для России? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

    • Зачистка Украины от мужчин

      Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

    • Запад теряет даже Грузию

      Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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