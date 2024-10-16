Президент Киргизии Жапаров заявил о невозможности отказа от сотрудничества с Россией

Tекст: Вера Басилая

По словам Жапарова, Киргизия закупает в России нефть, газ, пшеницу и продукты питания, а множество транспортных путей из республики проходит через Российскую Федерацию. Также в России работает около миллиона киргизских трудовых мигрантов, передает РИА «Новости».

Жапаров отметил, что страны Евросоюза, несмотря на санкции, продолжают сотрудничать с Россией и их торговый оборот с ней достигает 6 млрд долларов в год. «Как мы можем не сотрудничать с Россией? Это несправедливое требование», – подчеркнул он и добавил, что Киргизия проводит многовекторную внешнюю политику и сотрудничает с различными странами на равноправной основе.

Президент также сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом, отметив при этом, что республика продолжает взаимодействие и с другими странами СНГ.

Ранее Жапаров обвинял европейские страны в двойных стандартах при сотрудничестве с Россией и странами СНГ. Он отметил, что они часто действуют не в соответствии с обещаниями.

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