  • Новость часаГлава ДНР объяснил значение освобождения Дзержинска
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    Зеленский не добился от европейцев решимости
    Медведев ответил на угрозу польского генерала ударить по Петербургу
    Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине
    Захарова назвала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы «испанским стыдом»
    Российские войска освободили Михайловку в ДНР
    ВСУ начали отвод войск из Дзержинска
    Нерезиденты выкупили заблокированные активы на 10,64 млрд рублей
    Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах и НАТО
    РПЦ предупредила об опасностях квадробинга
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему мы не видим героев

    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    17 комментариев
    13 октября 2024, 17:31 • Новости дня

    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ

    Президент Киргизии Жапаров заявил, что Запад не должен указывать Бишкеку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о двойных стандартах европейских стран в вопросе сотрудничества с Россией и СНГ, отметив, что они сами часто действуют не в соответствии с обещаниями.

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Жапаров выразил недовольство действиями европейских стран, которые, по его словам, говорят одно, а делают совершенно другое. Он подчеркнул, что некоторые страны, входящие в ЕС или НАТО, продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на свои публичные заявления. Жапаров считает, что подобная политика является примером двойных стандартов, и призвал европейские страны не указывать странам СНГ, как им выстраивать свои отношения с Россией.

    6 октября сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, где будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества.

    Ранее в Бишкеке прошла встреча посла России Сергея Вакунова и главы МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева, на которой обсуждались вопросы миграции и экономических связей.

    13 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    Захарова иронично прокомментировала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы

    Мария Захарова назвала «испанским стыдом» ролик МИД Испании в честь Дня испанской нации с кадрами из Москвы

    Захарова иронично прокомментировала ролик МИД Испании с кадрами из Москвы
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова иронично прокомментировала видеоролик, опубликованный МИД Испании, где используются кадры из московского Парка Горького, назвав его «испанским стыдом».

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила недовольство по поводу видеоролика, представленного в соцсетях Министерством иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации, сообщает ТАСС.

    Захарова отметила, что в ролике, использовались кадры Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве.

    «Наконец все узнали, что означает выражение «испанский стыд», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Испании в честь Дня испанской нации разместило в соцсетях видео с кадрами у парка Горького в Москве. Многие удивились, почему для такого повода были выбраны именно эти кадры.

    День испанской нации, отмечаемый 12 октября, приурочен к годовщине высадки испанской экспедиции Христофора Колумба в 1492 году в Новом Свете.

    Это событие стало знаковым, поскольку привело к взаимодействию европейских и американских культур, кардинально изменив их мировоззрение и образ жизни.

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    11 октября 2024, 10:56 • Новости дня
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    Лавров: России не интересны заявления Киева о мирных конференциях
    @ EVGENIA NOVOZHENINA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Информация о возможных конференциях по урегулированию со стороны Киева не вызывает интереса у Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, российская сторона не проявляет интереса к заявлениям украинских деятелей о возможных конференциях по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что позиция Москвы уже была четко озвучена президентом Владимиром Путиным 14 июня.

    Лавров уточнил, что не следит за информацией, периодически озвучиваемой украинскими представителями.

    «Нам это неинтересно», – заявил министр, комментируя слова посла Украины в Турции Василия Боднара о планах Киева провести второй «саммит мира» до конца года.

    Лавров также отметил, что Россия слышит политические заявления о необходимости урегулирования на Украине, но пока не видит в них ничего серьезного. «Новости появляются ежедневно, но за ними бессмысленно следить, пока на земле мы не видим серьезных предложений», – пояснил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев и западные союзники признали необходимость переговоров с Россией о потерянных территориях на фоне меняющихся настроений на Западе и отступления ВСУ в Донбассе.

    Также сообщалось, что «мирные предложения Запада» содержат хитрую лазейку для Украины.

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    13 октября 2024, 16:50 • Видео
    Запад теряет даже Грузию

    Если Грузия введет санкции против России, это приведет к экономическому коллапсу, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Но гораздо значительнее угроза вовлечения Грузии в конфликт с Россией, поэтому выбор, который грузинам предстоит сделать через две недели, это выбор между миром и войной.

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    11 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Бербок заявила о невозможности переговоров Путина с Шольцем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что российский президент Владимир Путин не настроен на телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Как пишет Reuters, Бербок сообщила, что «сегодня Путин даже не готов разговаривать с канцлером Германии по телефону», передает РИА «Новости». Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности будущего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее сообщалось, что Шольц намеревался связаться с Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Германия не обращалась к России с просьбой о телефонном разговоре между канцлером и президентом Путиным, подчеркнув отсутствие контактов с декабря 2022 года.

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    12 октября 2024, 12:50 • Новости дня
    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    The New York Times: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом

    NYT: ВСУ начали применять против ВС России «дроны-драконы» с раскаленным металлом
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская армия внедрила в арсенал «дроны-драконы», обливающие позиции российских войск раскаленным металлом, пишет The New York Times.

    По данным американской газеты, украинские военные начали применять беспилотники, известные как «дроны-драконы», вооруженные раскаленной смесью алюминия и оксида железа, передает «Газета.Ru».

    Уточняется, что эти дроны при воспламенении создают самоподдерживающуюся реакцию, что делает их практически неугасимыми.

    По информации издания, такие беспилотники пролетают над российскими оборонительными позициями, осыпая их дождем раскаленного металла. Затем они сами обрушиваются на врага, создавая разрушительные последствия.

    Украинские солдаты дали этим беспилотникам название «дроны-драконы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия ранее успешно уничтожила украинские беспилотники в акватории Азовского моря.

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    12 октября 2024, 10:46 • Новости дня
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    Spiegel: В Киеве заговорили о завершении конфликта с учетом территориальных уступок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве начали обсуждение сценария завершения конфликта с Россией, предполагающего отказ от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, пишет Der Spiegel.

    По данным немецкого издания, в Киеве начались обсуждения возможного завершения конфликта с Россией посредством отказа Украины от жесткой позиции по возврату утраченных территорий, передает РИА «Новости».

    Как отметил высокопоставленный киевский чиновник, без определенных уступок победа будет невозможна.

    Чиновник также выразил сомнения в продолжении активной поддержки Украины со стороны США, независимо от результатов предстоящих выборов президента этой страны.

    Он подчеркнул, что негативное влияние на ситуацию оказывают настроения как среди военных, так и гражданского населения.

    «Прогноз плохой. Моральный дух части войск беспокоит. Люди на самом деле больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разорвать общество на части», – предупредил он.

    Накануне офис президента Украины отверг слухи о возможных территориальных уступках России ради членства в НАТО, назвав их «абсолютным бредом».

    Между тем в западных внешнеполитических кругах более полутора лет обсуждается возможность разделения Украины на две части по аналогии с ФРГ и ГДР, писала Financial Times.

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    11 октября 2024, 12:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия будет создавать малые котлы для ВСУ в Курской области

    Эксперт объяснил значимость прорыва ВС России в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает выдавливание противника с территории региона. Это также облегчает России достижение контроля над линией фронта, поскольку она становится менее растянутой, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ряд военкоров сообщили об успехах р оссийской армии в Курской области.

    «В Курской области ВС России продолжают ликвидировать «карман», который образовался с момента начала вторжения противника в регион», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так, по его словам, в настоящий момент бои идут под Веселым. Кроме того, войска формируют клещи в районе села Плехово. По информации собеседника, севернее Суджи освобожден населенный пункт Черкасское. Причем когда противник попытался усилить эти направления, армия ударила от Коренева на юго-восток в направлении Любимовки и Новоивановки.

    «Прорыв левого фланга курской группировки ВСУ приближает полное выдавливание противника с российской территории. Это также облегчает нам достижение контроля над линией фронта, потому что она становится менее растянутой. Кроме того, мы выводим из-под удара Коренево», – указал Онуфриенко. При этом он уточнил: спешить с ликвидацией «кармана», который занял противник, не стоит.

    «Киев руководствуется политическими целями. С военной точки зрения удержание украинской армией позиций в Курской области совершенно бессмысленно. Но командование ВСУ продолжает бросать на это направление практически все резервы. Впрочем, тем самым они облегчают наше продвижение на других участках фронта. Поэтому чем дольше они будут цепляться за остатки захваченной части региона, тем лучше», – детализировал аналитик.

    «Российские силы продолжают вести наступление, исходя из соотношения возможностей обеих сторон. Как и на других участках, в Курской области мы нащупываем слабые места в обороне ВСУ и наносим удар», – добавил спикер. Онуфриенко не исключает продвижение наших войск от Любимовки к Новоивановке, а также по встречному направлению на Малую Локню.

    «В этом случае возможно соединение восточного и западного вклинения и, соответственно, образование большого котла к северу от этого направления. Это фактически вдвое сократит контролируемую сегодня противником территорию в Курской области», – акцентировал он. Однако аналитик склонен считать более вероятным сценарий, при котором ВС России продолжат постепенное выдавливание украинских войск с организацией малых котлов.

    Ранее ряд военкоров сообщили об успехах российской армии в Курской области. Так, по словам военного блогера Юрия Подоляка, 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота нанесла «рассекающий удар» силам противника через Зеленый Шлях и Толстый Луг. Таким образом, ВС РФ удалось полностью окружить гарнизон ВСУ в Любимовке. Со стороны Минобороны данная информация пока не подтверждена.

    Он отмечает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» противника дорог с твердым покрытием. Трассы складываются в «треугольник», вершинами которого являются Малая Локня, Суджа и Зеленый Шлях. Параллельно с этим, по его данным, проходят бои в районах Михайловки, Мартыновки, Веселого и Плехова.

    Между тем авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» сообщают о прорыве обороны ВСУ под Любимовкой. Они отмечают, что в настоящий момент в Курской области освобождено не менее пяти населенных пунктов, при этом в окружении оказались два украинских батальона. «Враг ошеломлен нашим наступлением», – подчеркивают они.

    Кроме того, авторы «Рыбаря» пишут, что ВСУ были вынуждены перебросить 47-ю отдельную механизированную бригаду на Суджанское направление. Итоги наступления российской армии подытоживает проект «Военкоры Русской весны»: неожиданная атака в районе Любимовки вынудила противника спасаться бегством. При этом на украинских ресурсах уже пишут о «продавливании левого фланга группировки ВСУ».

    При этом Telegram-канал Mash сообщает о начале «второй фазы активного контрнаступления в Курской области». По оценке ресурса, под контролем ВС РФ уже находится дорога Суджа – Коренево, которую противник использовал для снабжения своих подразделений. Военным также удалось освободить Нижний Клин и Зеленый Шлях, взятие которого иронично прокомментировал Юрий Подоляка: «Противник был в шоке. Даже не в шоке, а в офиге».

    Между тем генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинская армия пребывает в замешательстве. «Действительно, у противника паника, и мы это фиксируем», – сказал он.

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    12 октября 2024, 07:26 • Новости дня
    Дудя привлекли к ответственности после интервью с Лебедевым

    Юрий Дудь получил административное дело за нарушение закона об иноагентах

    Дудя привлекли к ответственности после интервью с Лебедевым
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура возбудила административное дело на Юрия Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    Прокуратура привлекла к административной ответственности блогера Юрия Дудя, признанного в России иностранным агентом, за нарушение закона об иноагентах после выхода его интервью с дизайнером Артемием Лебедевым на видеохостинге YouTube, сообщает ТАСС.

    «В ходе проверки установлено, что Дудь разместил видеоролик без указания на то, что материал произведен и распространяется иностранным агентом», – заявили в правоохранительных органах.

    Административное дело было возбуждено через месяц после выхода интервью. Вменяемое Дудю правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ, грозит штрафом от 30 до 50 тыс. рублей. Напомним, 15 апреля 2022 года Минюст РФ признал Дудя иноагентом.

    Летом 2022 года московский суд оштрафовал его на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В августе 2023 года Таганский суд Москвы назначил Дудю штраф в 40 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в публикациях в интернете, что он оспорил в Мосгорсуде.

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    13 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленский в Европе справился с ролью попрошайки на 90%

    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главная цель – заставить Запад напрямую воевать с Россией – Владимиром Зеленским не была достигнута. Но он вновь выпросил деньги, справившись со своей ролью попрошайки процентов на 90, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал итоги европейского турне Зеленского.

    «Если взять в качестве главной цели турне попытку заставить Запад воевать вместо Украины, разрешив при этом Киеву вступить в НАТО, и нанесение России стратегического поражения, то Зеленский, конечно провалился. Европа и США намерены и дальше воевать руками украинцев», – сказал Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако, если говорить о прикладных аспектах, а именно – участие Украины в войне, то оно будет обеспечено», – добавляет аналитик. Он также указывает: объем помощи будет не таким, как ожидали в Киеве, но этого хватит «для поддержания автоматов в руках». Более того, несмотря на несогласие с так называемым планом победы, почти все страны выделили какие-то средства.

    «И тут стоит отдать должное Зеленскому – он идеально справляется со своей ролью «королевы попрошаек». Он обивает пороги мировых лидеров, не чувствуя или не показывая ни стыда, ни достоинства, ни чести. Он просто скребется в дверь, как потерявшая ориентиры собачка, которая голодна и готова на все ради того, чтобы ее накормили. В этом смысле он справился процентов на 90», – иронично заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Вместе с тем Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, сообщается, что министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время. По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    Тем временем The Washington Post пишет, решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии.

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    12 октября 2024, 01:25 • Новости дня
    В Ингушетии возбуждено дело после нападения на полицейских

    В Ингушетии трое родственников погибли в результате нападения на авто ЦПЭ МВД

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ингушетии возбуждено уголовное дело после нападения на автомобиль заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД, в результате которого погибли трое человек.

    Следственный комитет России по Ингушетии возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота оружия, сообщает ТАСС.

    Нападение произошло вечером 11 октября рядом с трассой «Кавказ». Погибли трое человек, включая полицейского, сопровождавшего заместителя руководителя Центра по противодействию экстремизму Адама Хамхоева.

    В результате вооруженного нападения на автомобиль, трое мужчин, находившихся внутри, получили смертельные ранения.

    Как уточнили в МВД по Ингушетии, погибшие были родственниками, включая сотрудника патрульно-постовой службы из Назрани, который в момент происшествия находился вне службы.

    На место инцидента прибыл прокурор региона Андрей Васильченко, который взял расследование под личный контроль.

    В настоящее время следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Полиция разыскивает нападавших, которые скрылись в сторону Северной Осетии. Их автомобиль был найден сожженным в поселении Майское.

    Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла серию террористических актов и диверсий в Ингушетии, задержав восемь человек, у которых были изъяты оружие, взрывчатые вещества и инструкции по их использованию; предотвращено нападение на сотрудников правоохранительных органов.

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    11 октября 2024, 11:20 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии и ее последствиями

    Лавров выразил обеспокоенность ремилитаризацией Японии
    @ David Mareuil/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции Восточноазиатского саммита заявил о серьезной озабоченности России ремилитаризацией Японии, что может привести к изменениям в мироустройстве.

    По его словам, Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии и возможными последствиями для мировой системы, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что отказ Японии от мирного развития может привести к демонтажу современного мироустройства и замене его на порядок, основанный на собственных правилах.

    Также глава МИД указал, что японское руководство увеличивает оборонные расходы и модернизирует доктринальные документы, включая концепцию превентивных ударов. Помимо прочего, Япония также участвует в американских планах по созданию глобальной системы ПРО с размещением ракет на своей территории.

    Лавров подчеркнул роль США в этом процессе, ссылаясь на заявление посла США в Японии о намерении создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе торгово-оборонительный совет для сдерживания Китая.

    В заключение глава МИД добавил, что конфронтационность проявляется не только в военно-политической, но и в экономической сфере, препятствуя созданию инклюзивных форматов экономического взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония продолжает удерживать курс на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами.

    Напомним, 1 октября новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба, который известен как внутрипартийный бунтарь, стремящийся добиться равноправных отношений с США.

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    13 октября 2024, 05:48 • Новости дня
    Мосгорсуд снизил срок экс-следователю по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

    Мосгорсуд смягчил наказание Агаджаняну до 10 лет и 6 месяцев лишения свободы

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд уменьшил срок заключения бывшему следователю СК РФ Левону Агаджаняну, обвиненному в фальсификации доказательств по делу о перестрелке в «Москва-Сити», на шесть месяцев.

    Мосгорсуд снизил срок заключения бывшему следователю СК РФ Левону Агаджаняну на шесть месяцев. Как передает ТАСС, Агаджанян признан виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновных к уголовной ответственности по делу о стрельбе в «Москва-Сити».

    Теперь он должен отбыть 10 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Его также лишили права занимать госдолжности на три года и специального звания майора юстиции.

    Первоначально Замоскворецкий суд приговорил Агаджаняна к 11 годам колонии. Агаджанян также должен был выплатить 7 млн рублей в качестве компенсации ущерба, однако Мосгорсуд отменил это решение, передав дело в гражданское производство.

    По данным следствия, Агаджанян, который уволился в 2019 году и стал адвокатом, фальсифицировал документы по делу о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити» в 2017 году. Он незаконно привлек к ответственности трех человек, чей преследование было прекращено.

    Перестрелка в ноябре 2017 года произошла между охранниками бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудниками ЧОП. Пострадали семь человек, включая двух сотрудников Росгвардии. Два участника перестрелки, Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов, получили 16 и 15 лет колонии, соответственно.

    Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам колонии бывшего следователя СК Левона Агаджаняна, признав виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к ответственности по делу о стрельбе в деловом центре «Москва-сити».

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    13 октября 2024, 04:27 • Новости дня
    Пассажир погиб при аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии

    При аварийной посадке Ан-3 в Якутии погиб один пассажир, на борту было пять человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Якутии самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку вблизи города Олекминск, в результате которой один из пассажиров погиб, на борту находились пять человек.

    Самолет Ан-3 АК «Борус» совершил аварийную посадку в полутора километрах от города Олекминск в Якутии, сообщает ТАСС.

    На борту находились пятеро, включая трех членов экипажа и двух пассажиров. В результате аварии один из пассажиров погиб.

    По информации пресс-службы ГУ МЧС по Якутии, в готовности к реагированию находятся пять спасателей и воздушное судно Ми-8. «К сожалению, в результате аварии один пассажир погиб», – заявили в МЧС.

    Инцидент расследуется, на месте работают спасатели, готовые оказать необходимую помощь. О причинах аварийной посадки пока не сообщается.

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    13 октября 2024, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами

    WP: ЕС не способен обеспечить Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов

    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, недавнее решение ЕС инвестировать около 440 млн долларов на развитие украинской оборонной промышленности свидетельствует о значительном изменении подхода к поддержке Украины. Это финансирование направлено на производство ракет, беспилотников и другого оружия, что должно помочь Украине быстрее удовлетворить свои потребности в вооружении.

    Отмечается, что деньги будут получены от замороженных российских активов на Западе и дополнены 190 млн долларов от правительства Дании. «Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина, и самый простой способ для украинцев – сделать это самостоятельно, – отметил европейский дипломат. – Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее самостоятельно».

    Глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер подчеркнул, что инвестиции в украинский сектор вооружений обеспечивают большую гибкость и увеличивают возможности страны в короткие сроки. Однако, по его мнению, это не может заменить крупномасштабные поставки западного оружия, в которых Украина нуждается для успешного противостояния российской армии.

    Однако, несмотря на все усилия, Украине все еще требуется значительная западная помощь, отмечает газета. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что страна разрабатывает собственные баллистические ракеты, а производство беспилотников значительно возросло, достигнув 1,5 млн единиц в этом году.

    Украинская оборонная промышленность значительно увеличила свое производство за последние несколько лет, утроив его в 2023 году. В этом году на развитие сектора выделено около 4 млрд долларов, но его потенциал оценивается в 10-12 млрд долларов, по словам украинских чиновников. Поток инвестиций в оборонную отрасль Украины вскоре может увеличиться, так как другие страны готовы использовать аналогичный механизм вложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.

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    12 октября 2024, 08:33 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 47 украинских БПЛА

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 47 украинских БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО России за ночь уничтожила 47 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать три региона и акваторию Азовского моря, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО перехватила и уничтожила 47 украинских беспилотников над территориями Краснодарского края, Курской и Белгородской областей, а также над акваторией Азовского моря.

    По данным Минобороны, из общего числа перехваченных беспилотников, 17 были уничтожены над Краснодарским краем, 16 – над Азовским морем, 12 – над Курской областью и два над Белгородской областью.

    Ранее силы противовоздушной обороны сообщили об уничтожении в районе Геническа четырех украинских беспилотников, взрывы были слышны на Арабатской стрелке.

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    12 октября 2024, 01:40 • Новости дня
    Россияне-призеры олимпиад смогут поступать в вузы без экзаменов

    Победители из 11 международных олимпиад получат доступ к вузам России без испытаний

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобрнауки РФ утвердило перечень из 11 олимпиад, победители которых могут поступать в вузы России без экзаменов, что распространяется на россиян и соотечественников из международных команд.

    Минобрнауки РФ опубликовало проект постановления, согласно которому российские победители и призеры одиннадцати международных олимпиад смогут поступать в отечественные вузы без вступительных испытаний, сообщает ТАСС.

    В перечень вошли такие олимпиады, как международная математическая олимпиада, международная олимпиада по физике, олимпиада по информатике и другие.

    Документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, определяет, что льгота распространяется на россиян и соотечественников без гражданства РФ, участвующих в международных командах.

    Эта мера позволит им поступать на программы бакалавриата и специалитета по профилю олимпиады.

    Президент России Владимир Путин в августе подписал закон, расширяющий права победителей международных олимпиад. Ранее такие права имели только участники российских команд.

    Новый закон устраняет ограничения для талантливых школьников из иностранных сборных и открывает им доступ к российским образовательным учреждениям.

    Ранее министр образования Валерий Фальков сообщил о поэтапных изменениях в перечне приемных испытаний в вузы с 2025 и с 2026 года.

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