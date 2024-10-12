Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?4 комментария
Меликов поддержал Керимова после слов Кадырова
Глава Дагестана Меликов пообещал поддержку Керимову после слов Кадырова
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил поддержку сенатору Сулейману Керимову после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова, отметив вклад миллиардера в развитие Дагестана.
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил поддержку сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, передает «Лента.ру».
Меликов отметил, что Керимов делает многое для республики, включая помощь семьям участников СВО, поддержку паломников и восстановление храмов в Дербенте, подвергшихся нападению террористов.
Во время благодарственной речи по случаю реконструкции парка в Махачкале, Меликов подчеркнул, что Керимов также строит медицинские центры и инвестирует в развитие региона.
«Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», – заявил Меликов.
Эти слова прозвучали на фоне угроз со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Керимова, однако Меликов не стал упоминать о конфликте.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Керимову и двум депутатам Государственной Думы – Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову кровной местью из-за претензий к «кадыровцам» в связи с инцидентом в офисе Wildberries.
До этого Кадыров сообщил о «рейдерском захвате» Wildberries , однако основательница компании Татьяна Бакальчук опровергала эти сообщения.
В сентябре в офисе Wildberries произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека.