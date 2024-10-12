Меликов поддержал Керимова после слов Кадырова

Глава Дагестана Меликов пообещал поддержку Керимову после слов Кадырова

Tекст: Вера Басилая

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил поддержку сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, передает «Лента.ру».

Меликов отметил, что Керимов делает многое для республики, включая помощь семьям участников СВО, поддержку паломников и восстановление храмов в Дербенте, подвергшихся нападению террористов.

Во время благодарственной речи по случаю реконструкции парка в Махачкале, Меликов подчеркнул, что Керимов также строит медицинские центры и инвестирует в развитие региона.

«Люди, испытавшие на себе его внимание, тепло и добро, будут рядом с человеком, который это добро им подарил. И Сулейман должен об этом знать. Дагестан всегда поддержит его в трудную минуту, когда это будет нужно», – заявил Меликов.

Эти слова прозвучали на фоне угроз со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Керимова, однако Меликов не стал упоминать о конфликте.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Керимову и двум депутатам Государственной Думы – Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову кровной местью из-за претензий к «кадыровцам» в связи с инцидентом в офисе Wildberries.

До этого Кадыров сообщил о «рейдерском захвате» Wildberries , однако основательница компании Татьяна Бакальчук опровергала эти сообщения.

В сентябре в офисе Wildberries произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека.

