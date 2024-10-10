Победа здравых сил в Грузии – условие необходимое, но пока недостаточное для формирования общей созидательной повестки в отношениях Москвы и Тбилиси. Но это будет шагом в правильном направлении.0 комментариев
Израиль атаковал иранский завод в Сирии
Израильские ВВС нанесли удары по заводу Saba в cирийском Хомсе
Израильские военные самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в сирийской провинции Хомс.
Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по иранскому машиностроительному заводу Saba, расположенному в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, передает РИА «Новости».
Директор индустриального города Хесья Амер Халиль подтвердил информацию об атаке, заявив: «Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод».
По словам Халиля, удары продолжаются, что указывает на возможное обострение ситуации в регионе.
Накануне Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом, между тем радикальные иракские группировки утверждают, что их беспилотник атаковал цель в северных районах Израиля. Иранские вооруженные силы утверждают, что находятся в полной боевой готовности и готовы к ответным действиям Израиля после недавней ракетной атаки.