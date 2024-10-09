Иракские радикалы заявили об атаке дрона на север Израиля

Иракские группы сообщили об атаке дрона на объект на севере Израиля

Tекст: Денис Тельманов

Радикальные иракские группировки заявили, что их беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал объект на севере Израиля, передает ТАСС.

Это утверждение появилось в заявлении объединения «Исламское сопротивление Ирака». Более конкретная информация о месте нападения не предоставлена.



Атака была проведена, как утверждают радикальные группы, в поддержку народов Палестины и Ливана в ответ на действия Израиля против гражданского населения.

Шиитские формирования усилили свою активность из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

Израильские власти ответили на обострение угрозой полной блокады сектора Газа и ударами по территории анклава, а также по отдельным участкам в Ливане и Сирии.

В дальнейшем Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, что еще более усугубило ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что парламент Ирана разрабатывает законопроект о «Пакте сопротивления» с ближневосточными странами и движениями, предусматривающий создание оперативного штаба и оказание военной помощи в случае атаки США или Израиля