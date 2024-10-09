Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.9 комментариев
Иракские радикалы заявили об атаке дрона на север Израиля
Иракские группы сообщили об атаке дрона на объект на севере Израиля
Радикальные иракские группировки утверждают, что их беспилотник атаковал цель в северных районах Израиля, но точная локация объекта не раскрыта.
Радикальные иракские группировки заявили, что их беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал объект на севере Израиля, передает ТАСС.
Это утверждение появилось в заявлении объединения «Исламское сопротивление Ирака». Более конкретная информация о месте нападения не предоставлена.
Атака была проведена, как утверждают радикальные группы, в поддержку народов Палестины и Ливана в ответ на действия Израиля против гражданского населения.
Шиитские формирования усилили свою активность из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, начавшегося после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
Израильские власти ответили на обострение угрозой полной блокады сектора Газа и ударами по территории анклава, а также по отдельным участкам в Ливане и Сирии.
В дальнейшем Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, что еще более усугубило ситуацию в регионе.
Ранее сообщалось, что парламент Ирана разрабатывает законопроект о «Пакте сопротивления» с ближневосточными странами и движениями, предусматривающий создание оперативного штаба и оказание военной помощи в случае атаки США или Израиля