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    Сергей Худиев Сергей Худиев ПАСЕ вернулась в XVII век

    Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    37 комментариев
    8 октября 2024, 11:49 • Новости дня

    Иранские военные определили цели для возможного ответа в Израиле

    МИД Ирана: Военные определили цели для возможного ответа в Израиле

    Tекст: Александра Юдина

    Иранские вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и готовы к ответным действиям Израиля после недавней ракетной атаки, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Отмечается, что Иран полностью подготовился к возможным действиям со стороны Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку, передает ТАСС.

    Арагчи заявил, что армия страны определила все необходимые цели на территории Израиля.

    «Наши вооруженные силы находятся в полной готовности и определили все необходимые цели», – процитировала пресс-служба слова главы МИД.

    Министр подчеркнул, что несмотря на военную подготовку, Иран продолжает придерживаться курса на мирное разрешение конфликта и стремится к прекращению войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля ликвидировали командира штаба «Хезболлы» Сухайла Хусейна Хуссейни, который занимался логистикой и поставками вооружений из Ирана.

    Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

    В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы», считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря партии.

    6 октября 2024, 13:35 • Новости дня
    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля

    Политолог Ткаченко: Макрон антиизраильской риторикой пытается угодить электорату

    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, пытаясь сыграть на запросах электората – в стране большая исламская община и общественное мнение явно не на стороне Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее из-за заявления Макрона между Францией и Израилем разразился скандал.

    «Видимо, Макрону показали результаты опросов во Франции, которые говорят о том, что общественное мнение явно не в пользу Израиля. И он решил привлечь на свою сторону больше избирателей, имея в виду следующий электоральный цикл. Может, французский лидер готовится к досрочным парламентским выборам, а может, думает, кому будет передавать Елисейский дворец», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    «В общем, по сути это заявление популистское, но оно продиктовано существенными изменениями в отношении общественного мнения во Франции. В стране большая исламская община. Кроме того, во Франции общественное мнение всегда было достаточно левое с точки зрения защиты прав угнетенных народов, палестинцев, других народов, у которых нет своих государств», – указал собеседник.

    «При этом конфликт Израиля и Ирана впервые зашел так далеко. На повестке дня уже разговоры о реальных ядерных ударах, стороны выражают готовность повышать ставки. И инициатива Макрона здесь роль не сыграет. Франция давно не является крупным актором в ближневосточном регионе. Она поставляет оружие монархиям Персидского залива, выполняет какие-то поставки Израилю. Но ключевое для Израиля – сотрудничество с США», – резюмировал аналитик.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за прекращение поставок Израилю оружия, которое используется для ведения боевых действий в секторе Газа, назвав такой шаг приоритетом для урегулирования ситуации в регионе и избежания эскалации, сообщает РИА «Новости».

    В ответ израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. «В то время, как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – указал он.

    В Елисейском дворце же указали, что реакция премьера Нетаньяху на предложение Макрона является слишком резкой. «Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», – отметили в Париже. При этом в администрации Макрона подчеркнули, что Франция остается «неизменным другом Израиля».

    Интересно, что накануне заявления Макрона газета Figaro сообщила, что рейтинг доверия французов к президенту Макрону упал до рекордных со времен его переизбрания 22% и приблизился к историческому минимуму.

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    7 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней

    Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится через 15 дней без поддержки Запада

    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей, заявил в интервью испанской газете 20 Minutos верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что многие люди хотели бы скорейшего окончания войны, однако, по его мнению, следует учитывать последствия такого сценария для украинцев и безопасности Европы. Он добавил, что безопасность европейцев зависит от исхода этого конфликта. «Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей», – отметил глава европейской дипломатии, передает ТАСС.

    В ходе интервью Боррель также затронул тему действий Израиля, заявив, что в секторе Газа международное гуманитарное право не соблюдается. Он подчеркнул, что региональная война стала бы плохой новостью для Европы и мира в целом.

    Ранее издание Washington Post сообщало, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    5 октября 2024, 18:37 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала военный комплекс в Израиле

    «Хезболла» нанесла ракетный удар по комплексу ATA defense Industries в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Ливанская «Хезболла» выпустила ракеты по комплексу ATA Defense Industries в израильском Сахнине, сообщили в движении.

    Ливанское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по военному комплексу в израильском городе Сахнин, целью атаки стала компания ATA Defense Industries, которая занимается производством вооружений на севере Израиля, передает РИА «Новости».

    Ранее израильские истребители нанесли удары по штабам и военным объектам «Хезболла» в районе Бейрута, целясь в командные центры и инфраструктуру этой организации.

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    6 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    Елисейский дворец назвал реакцию Нетаньяху на слова Макрона чрезмерной

    Елисейский дворец посчитал реакцию Нетаньяху на предложение Макрона остановить поставки оружия Израилю чересчур резкой

    Елисейский дворец назвал реакцию Нетаньяху на слова Макрона чрезмерной
    @ CHRISTOPHE ENA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении поставок вооружений является слишком резкой, заявил Елисейский дворец.

    «Чрезмерные слова, которые не соответствуют дружбе между Францией и Израилем», – приводит ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse заявление Парижа. При этом в администрации Макрона подчеркнули, что Франция остается «неизменным другом Израиля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе. Нетаньяху заявил, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран. «Президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – заявил Нетаньяху.


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    5 октября 2024, 15:23 • Новости дня
    Эксперт предположил параллельную структуру командования в «Хезболле»

    Востоковед Семенов: После гибели преемника Насруллы «Хезболла» все равно удерживает фронт

    Эксперт предположил параллельную структуру командования в «Хезболле»
    @ Bilal Hussein/AP/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Несмотря на гибель руководства, «Хезболла» продолжает проводить военные операции и отражать израильские атаки, возможно, в организации существует параллельная структура командования, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В субботу арабские источники сообщили о гибели главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина, который был одним из вероятных преемников ликвидированного ранее шейха Хасана Насруллы.

    «Вероятная гибель главы исполнительного совета «Хезболлы» Хашема Сафи ад-Дина должна была бы усугубить положение организации, которая оказывается неспособной сохранить своих руководителей. Видимо, лидеры «Хезболлы» перемещаются достаточно свободно и участвуют в совещаниях, не соблюдая мер безопасности», – считает востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, у «Хезболлы» по-прежнему нет проблем с тем, чтобы удерживать фронт и проводить военные операции в Южном Ливане, тем не менее «как оказывается, ее руководители совершенно не защищены». «И тут возникает вопрос, насколько для «Хезболлы» существенна потеря руководства, если все равно кто-то продолжает руководить операциями, отражать израильские атаки, запускать ракеты по Хайфе», – отметил эксперт.

    Семенов не исключил существование в «Хезболле» параллельной структуры командования, которую Израиль не может уничтожить. «То есть Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидирует тех, кто на виду, что, конечно, создает серьезное напряжение вокруг организации по поводу наличия возможной израильской агентуры», – добавил спикер.

    Сафи ад-Дин, как и остальные руководители «Хезболлы», имел тесные связи с Ираном, что делало его заметной фигурой в операциях группировки. «Духовный руководитель ливанской «Хезболлы» – верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Все лидеры организации в любом случае будут тесно координировать свои действия с Тегераном», – подчеркнул Семенов.

    Израильский министр обороны Йоав Галант заявил накануне о продолжении операции в Южном Ливане до полного уничтожения военных объектов «Хезболлы», «но пока можно лишь говорить об убийстве лидеров», отмечает Семенов.

    Новым генсеком организации после убийства Хасана Насруллы может стать 71-летний ливанский шиитский священнослужитель и политик Наим Касем, который был заместителем генерального секретаря, а сейчас исполняет обязанности руководителя группировки вместо ликвидированного ранее шейха Хасана Насруллы. «В данном случае Касем становится безальтернативной кандидатурой на пост генсека «Хезболлы», – считает востоковед.

    В субботу канал Al Arabiya сообщил, что в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута был ликвидирован Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболлы». По данным телеканала, функционер погиб в результате пятничной атаки ЦАХАЛ. Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Этот удар является значительной потерей для группировки, учитывая статус погибших.

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    5 октября 2024, 14:05 • Новости дня
    Лидер «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при ударе Израиля по Бейруту

    Al Arabiya: Глава исполнительного совета «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при атаке Израиля на Бейрут

    Лидер «Хезболла» Сафи ад-Дин погиб при ударе Израиля по Бейруту
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболла», считавшийся основным претендентом на пост генерального секретаря партии, сообщает канал Al Arabiya.

    Ливанская шиитская партия «Хезболла» потеряла одного из своих ключевых лидеров. Как сообщает Al Arabiya, глава исполнительного совета организации Хашем Сафи ад-Дин погиб в результате израильской атаки на южный пригород Бейрута. Сафи ад-Дин рассматривался как основной претендент на пост генерального секретаря «Хезболла».

    Телеканал Al Arabiya передает, что атака, в ходе которой погиб Сафи ад-Дин, была проведена армией Израиля в пятницу. Вместе с ним погибли несколько офицеров иранского Корпуса стражей исламской революции. Этот удар является значительной потерей для группировки, учитывая статус погибших.

    Подробности инцидента пока остаются неясными, однако уже можно предположить, что это событие может оказать серьезное влияние на региональную ситуацию. Израиль и «Хезболла» находятся в состоянии конфликта на протяжении многих лет, а такие события могут привести к усилению напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связь с возможным преемником Хасана Насруллы на посту главы «Хезболлы» Хашемом Сафи ад-Дином пропала после ударов Израиля, что затрудняет поисковые операции, сообщало агентство Reuters. Армия Израиля выполнила авиаудар по подземному бункеру «Хезболлы» в Ливане, чтобы уничтожить нового лидера движения Хашема Сафи ад-Дина, сменившего Хасана Насруллу.

    Изначально сообщалось, что Хашем Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболла», рассматривался в качестве возможного преемника Хасана Насруллы на посту генсека после его гибели, сообщила газета The New York Times.

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    7 октября 2024, 23:47 • Новости дня
    Израиль нанес ракетно-бомбовые удары по югу Бейрута

    Израильские ВВС атаковали цели «Хезболлах» в южных районах Бейрута

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские истребители атаковали объекты «Хезболлах» в южных районах Бейрута, нанеся шесть ракетно-бомбовых ударов, в том числе по лагерю беженцев.

    Израильские ВВС совершили массированные удары по южным районам Бейрута, включая квартал Эль-Мрейджи и лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна, передает ТАСС.

    Основные цели атак – объекты шиитской организации «Хезболлах». По информации портала Lebanon 24, среди пораженных объектов оказались штаб военной разведки и склады с оружием.

    Телеканал Al Jadeed сообщил, что удары были направлены на ликвидацию заместителя генсека «Хезболлах» шейха Наима Касема.

    В результате ночных атак серьезно пострадали жилые кварталы и предместья, где расположены штабные офисы «Хезболлах».

    По данным Министерства здравоохранения Ливана, в результате авианалетов погибли 22 человека, а 111 получили ранения. Цели ударов включали не только Бейрут, но и населенные пункты в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир.

    Ранее постпред РФ при ООН Гатилов заявил о глобальных последствиях роста насилия на Ближнем Востоке

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    5 октября 2024, 21:34 • Новости дня
    Нетаньяху заявил, что Израиль обязан и имеет право ответить на атаку Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на нападения Ирана, и он ответит на атаку, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху своем видеообращении отметил, что Иран дважды запустил сотни ракет по израильским городам, что стало одной из крупнейших атак баллистическими ракетами в истории. Он подчеркнул, что никакая страна не допустила бы нападения на свои города и граждан, передает РИА «Новости».

    «У Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на эти нападения – и мы это сделаем», – заявил премьер Израиля.

    В свою очередь, официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что ответ на атаку Ирана будет дан в то время и месте, которые будут сочтены уместными, передает ТАСС.

    Хагари заявил, что детали ответного удара не будут раскрыты, но в случае подготовки ответных мер армия заранее оповестит население о необходимых действиях.

    Ранее Иран пригрозил нанести удары по израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям в случае ошибки Израиля.

    Также сообщалось, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.

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    6 октября 2024, 18:50 • Новости дня
    Иран отменил авиарейсы до утра понедельника
    Иран отменил авиарейсы до утра понедельника
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран временно приостановил все авиарейсы с вечера воскресенья до утра понедельника на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и недавнего ракетного удара Ирана по Израилю.

    Иранский представитель Организации гражданской авиации Джафар Язерлу сообщил, что авиарейсы в аэропортах страны были отменены с вечера воскресенья до утра понедельника, передает РИА «Новости». Это решение связано с возникшими ограничениями на фоне роста напряженности в регионе Ближнего Востока после недавнего ракетного удара Ирана по Израилю.

    Согласно заявлению Язерлу, полеты были приостановлены с 21.00 воскресенья, 6 октября, до 6.00 утра понедельника, 7 октября, по местному времени. Целью временной остановки авиасообщения является обеспечение безопасности в условиях обострения ситуации.

    Ранее Иран пригрозил нанести удары по израильским источникам энергии, НПЗ и газовым месторождениям в случае ошибки Израиля.

    Также сообщалось, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.

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    5 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Нетаньяху ответил на призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

    Нетаньяху раскритиковал Макрона за предложение остановить поставки оружия Израилю

    Нетаньяху ответил на призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю
    @ Julien Mattia/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху резко осудил призыв президента Франции Эммануэля Макрона к прекращению поставок оружия Израилю, заявив, что Израиль способен победить врагов даже без поддержки других стран.

    «В то время как Израиль сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные страны должны твердо стоять на стороне Израиля. Однако президент Макрон и некоторые другие западные лидеры сейчас призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Позор им», – приводит слова Нетаньяху ТАСС.

    Премьер-министр отметил, что Израиль защищает себя от «врагов цивилизации», среди которых он назвал ХАМАС в секторе Газа, «Хезболлу» в Ливане, хуситов в Йемене, шиитские ополчения в Сирии и Ираке, а также радикальные группы на Западном берегу реки Иордан и Иран.

    Нетаньяху подчеркнул, что Иран не вводит эмбарго на поставки оружия своим союзникам. «Эта ось террора стоит вместе. Но страны, которые якобы противостоят этой оси террора, призывают к эмбарго на поставки оружия Израилю. Какой позор!» – сказал он, выразив уверенность в том, что Израиль одержит победу «с их поддержкой или без нее».

    «Но их позор продлится долго после того, как война будет выиграна», – сказал Нетаньяху. Он заверил, что его страна намерена продолжать боевые действия «до победного конца».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в Газе поможет политическому урегулированию конфликта, и выразил сожаление по поводу того, что Израиль игнорирует позицию Франции. Нетаньяху заявил, что у Израиля есть обязанность и право защищать себя и реагировать на нападения Ирана, и Израиль ответит на атаку.

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    7 октября 2024, 12:55 • Новости дня
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    @ DRS RADA TECHNOLOGIES/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили израильскую радиолокационную станцию RADA RPS-42 в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили станцию RADA RPS-42, инфраструктуру двух военных аэродромов, склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также поражены цеха производства и места хранения дронов, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

    Средства ПВО сбили три оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять снарядов HIMARS, 74 дрона самолетного типа.

    С начала проведения СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 013 дронов, 580 ЗРК, 18 544 танка и другие бронемашины, 1469 машин РСЗО, 15 743 орудия полевой артиллерии и миномета.

    На прошлой неделе ВС России также поражали израильскую РЛС RADA RPS-42.

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    5 октября 2024, 21:13 • Новости дня
    Израиль признал попадание иранских ракет по авиабазам

    ЦАХАЛ: Иранские ракеты попали по авиабазам Неватим и Тель-Ноф, самолеты не пострадали

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля подтверждает попадание иранских ракет по авиабазам Неватим и Тель-Ноф, ни один самолет не был поврежден, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала попадание иранских ракет по двум израильским авиабазам: Неватим и Тель-Ноф, передает РИА «Новости».

    Хагари, отметил, что при этой атаке ни один самолет не пострадал, и возможности Военно-воздушных сил остались без изменений. По его словам, обе базы функционируют в полную силу.

    Ранее Иран пригрозил нанесением ударов по израильским источникам энергии, если Израиль совершит ошибку.

    В то же время СМИ пишут, что Армия обороны Израиля готовит значимый ответ на недавнюю иранскую атаку с использованием 201 баллистической ракеты.

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    7 октября 2024, 02:48 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла израильскую Хайфу

    В результате ракетных обстрелов с территории Ливана в Израиле пострадали десять человек

    Tекст: Антон Антонов

    Города Тверия и Хайфа в Израиле подверглись ракетному обстрелу с территории Ливана, сообщил Ynet. «Хезболла» заявила, что обстреляла израильские военные базы.

    В городе Тверия, расположенном на берегу озера Кинерет, один человек получил тяжелые ранения осколками и был госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на Ynet.

    В Хайфе, крупнейшем городе на севере Израиля, также пострадали несколько человек. Согласно информации службы скорой помощи, 13-летний подросток получил осколочное ранение головы и находится в состоянии средней тяжести. 22-летний молодой человек пострадал от травмы головы, вызванной выбитым взрывной волной окном. Оба доставлены в больницы.

    Кроме того, 73-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести. Легкие ранения были зафиксированы у трех человек, а два человека травмировались при попытке добраться до убежищ. Еще одному человеку потребовалась медицинская помощь из-за шокового состояния.

    Армия Израиля сообщила, что было выпущено пять ракет в сторону Хайфы, после чего под обстрелом оказалась Тверия, где также фиксировались падения ракет и объявлялась воздушная тревога.

    «Хезболла» заявила, что нанесла удары по базе Кармель у Хайфы и базе Нимра в Тверии, а также по городу Сафед, поселениям Бирам, Йифтах, Кармиэль, Кафр-Гилад, Маалот и Маргалиот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал проведение полноценной военной операции против связанных с «Хезболлой» целей в приграничной зоне на юге Ливана.

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    6 октября 2024, 00:25 • Новости дня
    Bloomberg заявило об угрозе закрытия Ираном Ормузского пролива

    Bloomberg не исключило закрытия Тегераном Ормузского пролива в случае удара Израиля по Ирану

    Bloomberg заявило об угрозе закрытия Ираном Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    В случае атаки Израиля на иранскую нефтяную инфраструктуру Тегеран может ответить перекрытием Ормузского пролива, заявило Bloomberg TV.

    Американский политолог Майкл О’Хэнлон в интервью для Bloomberg TV заявил о возможности атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, но более вероятной целью он считает нефтяную инфраструктуру, пишет Fortune.

    При этом следующая ответная мера Тегерана может быть направлена не против самого Израиля, заявил О’Хэнлон. Как он отметил, Иран может попытаться закрыть Ормузский пролив – ключевую точку в мировом нефтяном торговом маршруте, что нанесет ущерб мировой экономике и США в частности.

    О’Хэнлон указал, что США могли бы расчистить пролив от подводных мин за несколько недель, но это не станет концом проблемы – риск того, что нефтяные танкеры будут подвергаться ударам, сохранится.

    По его мнению, Тегеран может рассмотреть эту возможность, даже если она идет против его интересов, препятствуя иранскому экспорту нефти на международные рынки. О’Хэнлон полагает, что все будет зависеть от того, насколько сильно Израиль ударит по Ирану.

    «Если Израиль действительно закроет иранскую нефтяную экономику, то Ирану нет смысла терпеть использование Ормузского пролива остальным миром», – сказал О’Хэнлон, отметив, что более ограниченный удар может привести к стремлению Ирана добиться прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самый жесткий вариант конфликта между Ираном и Израилем подразумевает, что стороны начнут обмениваться все более весомыми ударами и дойдут до наиболее радикального сценария с точки зрения воздействия на нефтяной рынок. Это перекрытие Ормузского пролива, через который проходит до 20% всей нефти в мире и порядка 20% всего сжиженного природного газа.

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    7 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером

    Эрдоган заявил, что Нетаньяху остановят так же, как Гитлера

    Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером
    @ Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В годовщину начала конфликта в Газе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен международным сообществом, как некогда был остановлен Адольф Гитлер.

    Эрдоган подчеркнул, что Израиль понесет ответственность за действия, которые он квалифицирует как геноцид, совершаемый в секторе Газа. Турецкий лидер пообещал продолжать борьбу против политики израильского правительства, заявив, что мир должен принять такую «благородную» позицию, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему за год ситуация на Ближнем Востоке фактически перевернулась и какое значение происходящее имеет для России.

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