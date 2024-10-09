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    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    13 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Разоблачать ложь врага нужно каждый день

    Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления оппонентов? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

    13 комментариев
    9 октября 2024, 12:58 • Новости дня

    Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информацию о поражении израильских самолетов F-35 в ходе ракетного удара Ирана подтвердил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части Ирана) генерал-майор Эбрахим Джабари.

    «В этой операции ракеты Ирана успешно поразили важные военные объекты и ангары истребителей F-35 израильских преступников», – сказал Джабари, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Ирана.

    Сколько именно было поражено самолетов, он не уточнил. Генерал добавил, что Иран своим ракетным ударом продемонстрировал лишь малую часть своих возможностей.

    Напомним, после массированного ракетного удара Ирана по Израилю иранские СМИ сообщили, что было уничтожено более 20 самолетов F-35.

    8 октября 2024, 17:48 • Новости дня
    Иран пообещал ответ странам, помогавшим Израилю сбивать ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помогавшие израильской стороне сбивать иранские ракеты получат жесткий ответ от Тегерана, заявил глава комиссий иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

    «Страны, которые помогали преступному сионистскому режиму (Израилю – прим. ВЗГЛЯД) в перехвате иранских ракет в ходе операции «Правдивое обещание – 2», должны знать, что их враждебный шаг запечатлен в исторической памяти иранского народа», – сказал Азизи порталу RoozPlus, передает ТАСС.

    По его словам, эти страны получат ответ в назначенное время. Отмечается, что иранский политик имел в виду страны Запада, включая Британию.

    Напомним, Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, было выпущено свыше 180 ракет.

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    8 октября 2024, 18:15 • Новости дня
    В Иране заявили, что США передали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой

    Иранский генерал заявил, что США дали Израилю спутниковые снимки перед ракетной атакой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона направила израильской перед ударом Ирана данные о перемещении иранских ракетных подразделений, заявил командир иранского ополчения «Басидж» (входит в КСИР) генерал-майор Голамреза Солеймани.

    В момент ракетных ударов Ирана США заявили, что не знали об атаках, но на деле же Вашингтон передал Тель-Авиву спутниковые снимки перемещения ракетных подразделений Ирана, заявил Солеймани, передает ТАСС со ссылкой на телеканал SNN.

    Благодаря этому граждане в Израиле смогли спрятаться в бомбоубежища, пояснил генерал.

    Напомним, Иран произвел массированную ракетную атаку на Израиль. Позже Тегеран пообещал жесткий ответ странам, помогавшим израильской стороне сбивать иранские ракеты.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    9 октября 2024, 02:42 • Новости дня
    База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

    База США на месторождении Конико в Сирии атакована четырьмя ракетами

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская военная база на месторождении Конико в Сирии подверглась ракетной атаке, в результате которой произошли сильные взрывы и начался пожар.

    Военная база Соединенных Штатов на месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия, подверглась ракетному удару, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский источник.

    Он сообщил, что по базе было выпущено четыре ракеты, в результате чего произошли сильные взрывы и начался пожар.

    После атаки американские военные ответили артиллерийским огнем, добавил источник.

    Это происшествие стало очередным в ряде регулярных атак, которым подвергаются американские базы в Сирии в последние месяцы.

    Американские военные незаконно контролируют части территории на востоке и северо-востоке Сирии, включая провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка.

    Эти регионы содержат крупнейшие месторождения нефти и газа страны.

    Официальный Дамаск неоднократно осуждал присутствие американских войск, называя его оккупацией и обвиняя США в краже сирийской нефти.

    Ранее сообщалось, что в Сирии обнаружены 16 схронов с американским оружием после ударов ВКС России.

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    8 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В Израиле предположили ликвидацию претендента на пост лидера «Хезболлы»

    В Израиле допустили вероятную ликвидацию претендента на пост лидера «Хезболлы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Претендент на должность генсека «Хезболлы», которым считался глава исполнительного совета Хашем Сафи ад-Дин, может быть ликвидирован, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    Галант заявил, что «Хезболла» является организацией без лидера, и напомнил, что ранее был ликвидирован ее прежний предводитель Хасан Насрулла, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    «Его сменщик, вероятно, тоже ликвидирован. Это оказывает громадное влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать», – добавил министр.

    Ранее израильская армия заявила о начале ограниченных операций против «Хезболлы» в Ливане.

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    8 октября 2024, 22:40 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о гибели 35 израильских солдат в Ливане

    «Хезболла» сообщила о 35 погибших израильских солдатах и 200 раненых в боях на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные отряды «Хезболлы» объявили о гибели 35 израильских солдат и ранении около 200 в ходе боестолкновений на юге Ливана, где продолжаются сражения с элитными подразделениями израильской армии.

    Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» сообщают о продолжении ожесточенных боев на юге Ливана, передает ТАСС.

    По информации коммюнике, опубликованном в Telegram-канале «Хезболлы», в результате столкновений с израильской армией погибли не менее 35 израильских солдат и офицеров, а около 200 получили ранения.

    В коммюнике также подчеркивается, что израильским войскам не удается закрепиться на ливанской территории и занять некоторые южные деревни. «Хезболла» утверждает, что их отряды успешно противодействуют попыткам израильских элитных подразделений продвинуться на ливанскую территорию.

    Ранее «Хезболла» неоднократно заявляла о готовности защищать ливанскую территорию от любых агрессивных действий со стороны Израиля. Организация имеет значительное влияние в южной части Ливана, где располагаются ее вооруженные формирования.

    Израильская армия заявила о начале ограниченных операций против «Хезболлы» в Ливане.

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    8 октября 2024, 22:30 • Новости дня
    ВС Израиля ударили по жилому зданию в Дамаске

    При ударе ВС Израиля по Дамаску семь человек погибли, одиннадцать пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дамаске израильские военные нанесли удар по жилому дому, что привело к гибели семи человек и ранению одиннадцати, включая женщин и детей.

    По информации Минобороны Сирии, израильские военные совершили удар по жилому зданию в квартале Мезза в Дамаске. Атака произошла вечером около 20:15 по местному времени, передает ТАСС

    Согласно заявлению министерства, израильская агрессия была осуществлена с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот. В результате нападения были выпущены три ракеты, которые попали в жилое и коммерческое здание в густонаселенном районе Дамаска.

    Жертвами удара стали семь мирных жителей, среди которых были дети и женщины. Кроме того, одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести. Удар вызвал значительное разрушение здания и панику среди местных жителей, проживающих в этом районе.

    Ранее сообщалось, что позиции сирийской армии в провинции Хомс подверглись ударам израильских ВВС, сообщило минобороны Сирии.

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    9 октября 2024, 11:01 • Новости дня
    «Хезболла» отразила атаку израильских сил на юге Ливана

    «Хезболла» вступила в бой с израильскими силами в районе Эль-Ляббуна на юге Ливана

    Бойцы «Хезболлы» отразили атаку израильских сил в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана, используя артиллерию и минометы.

    Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» вступили в боестолкновение с израильскими военнослужащими в пограничном районе Эль-Ляббуна на юге Ливана, передает ТАСС. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации, говорится, что «бойцы исламского сопротивления атаковали неприятельские силы, проникшие на ливанскую территорию, из артиллерийских орудий и минометов». В результате атаки противник понес потери и был вынужден отступить к границе.

    Перестрелка также произошла в районе Марун-эр-Рас в восточном секторе ливанского юга. Шиитские отряды выпустили несколько управляемых ракет по боевой технике израильской армии. В окрестностях Блиды была подорвана взрывчатка на пути израильской колонны, что привело к потерям среди израильских военнослужащих: некоторые были убиты, другие получили ранения.

    С утра бойцы «Хезболлы» обстреливали из реактивных систем залпового огня израильские поселения Авивим, Дишон, Ханита и Шломи в Западной Галилее. Сообщается, что было выпущено не менее 60 ракет по позициям израильских войск в районе Метула, что свидетельствует о значительном обострении конфликта в этом регионе.

    Израильская армия в среду заявила, что с 23 сентября из Ливана было запущено более 3 тыс. ракет в сторону Израиля, часть из которых успешно перехвачена системой ПВО. Накануне израильские ВВС заявляли, что уничтожили в Ливане 50 членов «Хезболлы», включая шестерых командиров.

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    9 октября 2024, 01:46 • Новости дня
    Израиль подвергся ракетной атаке из Ливана, выпущено около 180 снарядов

    Израильская армия сообщила о запуске около 180 ракет из Ливана в течение дня

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные зафиксировали запуск около 180 снарядов из Ливана, наиболее интенсивно атаковав Хайфу и соседние города.

    Израильская армия зафиксировала запуск около 180 ракет из Ливана с начала дня, сообщает ТАСС.

    Основная атака пришлась на север страны, включая Хайфу и близлежащие города, где за полчаса были выпущены более 100 ракет.

    В ответ на обстрелы Израиль нанес удары по пусковым установкам на территории Ливана.

    Эскалация обострилась после начала израильской операции 'Стрелы севера', стартовавшей 23 сентября. В ее рамках ВВС Израиля атакуют объекты шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

    Это вызвало увеличение ракетных обстрелов из Ливана по израильским территориям, включая центральные районы, такие как Тель-Авив.

    Стоит отметить, что 1 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Ирана.

    Ранее «Хезболла» сообщила о 35 погибших израильских солдатах и 200 раненых в боях на юге Ливана.

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    8 октября 2024, 23:57 • Новости дня
    Израиль ликвидировал 50 боевиков «Хезболлы» при ударе по объектам в Ливане

    Израиль сообщил о ликвидации 50 боевиков «Хезболлы» в подземных объектах Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские ВВС уничтожили 50 членов «Хезболлах», включая шесть командиров, в Ливане.

    Аармия Израиля провела массированную атаку на южные районы Ливана 7 октября, уничтожив 50 радикалов шиитского движения «Хезболла», включая шесть старших командиров. Целью ударов стали подземные инфраструктуры, связанные с деятельностью боевиков, передает ТАСС.

    Израильская армия заявила, что удары были нанесены по командным пунктам «Хезболлы», расположенным под землей.

    Удары затронули подразделения «Насер», «Бадер», «Азиз» и специальное подразделение «Радван».

    «Хезболла» создала обширную сеть подземной инфраструктуры на юге Ливана для нападений на израильских военных и реализации планов атак на северные населенные пункты Израиля.

    По оценкам израильских военных, за последние сутки было поражено 95 целей, связанных с «Хезболлой», включая 10 объектов спецсил «Радван» и 30 объектов, ответственных за ракеты средней дальности. Эти действия поддерживают точечную деятельность Армии обороны Израиля в Южном Ливане, направленную на изменение ситуации с безопасностью на севере Израиля.

    23 сентября израильская армия начала операцию «Стрелы севера» против «Хезболлы», нанося авиаудары по военным объектам движения.

    27 сентября в результате удара в Бейруте был убит генеральный секретарь «Хезболлы» шейх Хасан Насрулла. «Хезболла» подтвердила его гибель и выразила намерение продолжать противостояние Израилю.

    В ночь на 1 октября началась наземная операция на юге Ливана.

    Ранее Вооруженные отряды «Хезболлы» объявили о гибели 35 израильских солдат и ранении около 200 в ходе боестолкновений на юге Ливана, где продолжаются сражения с элитными подразделениями израильской армии.

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    9 октября 2024, 04:11 • Новости дня
    В секторе Газа погибли 16 человек от израильских авиаударов

    Палестинское агентство WAFA сообщило о 16 погибших от ударов Израиля в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В секторе Газа не менее 16 человек стали жертвами новых авиаударов Израиля, в том числе девять членов одной семьи, погибшие при бомбардировке жилого дома.

    По информации палестинского информационного агентства WAFA, в результате последних израильских авиаударов в секторе Газа погибли не менее 16 человек.

    Девять из них - члены одной семьи, которые стали жертвами удара авиабомб по жилому дому, расположенного на востоке города Газа. Четыре человека, включая одного ребенка, были найдены под обломками дома в лагере беженцев Эль-Бурейдж.

    Три человека погибли в результате удара по лагерю беженцев Нусейрат.

    Как сообщает WAFA, с 7 октября 2023 года, после обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с действиями радикального палестинского движения ХАМАС, погибли 41 965 мирных жителей, и более 97 тыс. человек получили ранения.

    Ситуация обострилась после того, как боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию, что привело к уничтожению инфраструктуры и захвату заложников.

    В ответ Израиль установил полную блокаду Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее сообщалось, что Израиль потребовал эвакуацию пациентов и медицинских работников из трех больниц на севере анклава. Израильские силы окружили больницу «Камаль Адван», открыли огонь по офису администрации и угрожают разрушить ее, если эвакуация не будет проведена.

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    9 октября 2024, 01:21 • Новости дня
    МИД Сирии назвал удар Израиля в Дамаске варварским преступлением

    МИД Сирии осудил удар Израиля по жилому зданию в Дамаске как варварское преступление

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирийский МИД назвал израильский удар по жилому зданию в Дамаске варварским преступлением и призвал сдерживать Израиль, предупреждая о катастрофических последствиях для региона.

    Министерство иностранных дел Сирии выступило с резким заявлением в ответ на удар израильских вооруженных сил по жилому зданию в районе Мезза в Дамаске, сообщает ТАСС.

    Удар был охарактеризован как «варварское преступление» против мирного населения и назван продолжением геноцида, совершаемого Израилем в отношении палестинцев и ливанцев.

    В заявлении МИД Сирии содержится призыв к международному сообществу принять срочные меры для сдерживания Израиля, чтобы избежать катастрофических последствий для региона.

    Министерство обороны Сирии ранее информировало о семи погибших и одиннадцати пострадавших в результате этого нападения.

    Телеканал Al Hadath сообщил, что целью израильского удара был сторонник ливанской организации «Хезболла».

    Обстрелянное здание расположено менее чем в километре от посольства Ирана в Сирии, однако, по данным иранских дипломатов, граждане Ирана не пострадали.

    Ранее сообщалось, что при ударе ВС Израиля по жилому зданию в Дамаске семь человек погибли, одиннадцать пострадали.

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    9 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Армия Израиля зафиксировала более 3 тыс. ракетных атак из Ливана после 23 сентября

    Израильские военные зафиксировали запуск более 3 тыс. ракет из Ливана с 23 сентября

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильская армия заявила, что с 23 сентября из Ливана было запущено более 3 тыс. ракет в сторону Израиля, часть из которых успешно перехвачена системой ПВО.

    По данным, опубликованным ТАСС, с 23 сентября из Ливана в сторону Израиля было выпущено более 3 тыс. ракет.

    Эти атаки произошли после начала израильской операции «Стрелы севера» против шиитской организации «Хезболла».

    Армейская пресс-служба Израиля сообщила, что многие из ракет были успешно перехвачены системами ПВО и ВВС.

    В последние дни были зафиксированы перехваты десятков ракет и беспилотников, направленных не только из Ливана, но и из сектора Газа, Йемена и Ирака. Израильские силы продолжают активно защищать воздушное пространство, обеспечивая безопасность граждан.

    Операция «Стрелы севера» началась 23 сентября с массированных авиаударов по объектам «Хезболлах» и привела к гибели генерального секретаря организации, шейха Хасана Насруллы, в результате удара в Бейруте 27 сентября.

    Организация подтвердила его смерть и заверила, что будет сопротивляться Израилю. В начале октября началась наземная операция в южных районах Ливана.

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    9 октября 2024, 01:42 • Новости дня
    Emirates приостановила рейсы в Иран и Ирак до 16 октября

    Emirates отменила рейсы в Иран и Ирак из-за иранского ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиакомпания Emirates отменила рейсы в/из Ирана и Ирака до 16 октября 2024 года, что связано с недавним иранским ракетным ударом по Израилю. Решение вызвало неудобства для пассажиров, следующих транзитом через Дубай.

    Авиакомпания Emirates, как передает ТАСС, официально объявила об отмене всех рейсов в Иран и Ирак до 16 октября 2024 года.

    В заявлении перевозчика указано, что отменены полеты в и из Багдада, Басры и Тегерана.

    Клиенты, следовавшие транзитом через Дубай, будут лишены возможности продолжить путь в Ирак и Иран до указанной даты.

    Первоначально Emirates планировала возобновить полеты в эти страны с 8 октября, но решение было пересмотрено.

    Причина такого изменения не указана в официальном сообщении компании.

    Однако события последних дней, а именно иранский ракетный удар по Израилю, могут быть косвенно связаны с данной мерой предосторожности.

    Напомним, что 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю, выпустив около 180 ракет, большая часть из которых была перехвачена израильскими системами ПВО.

    Нападение последовало после убийства несколькими днями ранее ключевых фигур в ХАМАС и «Хезболлы». Эти события могли повлиять на решения авиакомпании в отношении безопасности полетов.

    Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings решил возобновить полеты в Израиль.

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    9 октября 2024, 00:46 • Новости дня
    Директор порта Бейрута заявил о вывозе грузов в ожидании ударов Израиля

    Директор порта Бейрута сообщил о вывозе грузов из-за угрозы израильских атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация порта Бейрута организовала вывоз товаров из гавани в связи с угрозой израильских атак, несмотря на отсутствие блокады.

    Администрация порта Бейрута начала вывозить товары из гавани, ожидая возможных ударов Израиля, передает ТАСС. Директор порта Омар Итани сообщил об этом в интервью телеканалу Al Arabiya.

    По его словам, порт все еще функционирует в почти нормальном режиме, так как блокада со стороны Израиля пока не введена. Однако руководство порта принимает меры предосторожности, стремясь избежать потерь в случае эскалации конфликта.

    Итани подчеркнул, что коммерческие суда продолжают прибывать в порт, но ситуация может измениться в любой момент. Это связано с напряженностью в регионе, вызванной недавними событиями.

    В частности, 23 сентября Израиль начал операцию под названием «Стрелы севера», направленную против формирований «Хезболлы». В ходе этой операции израильская авиация наносит удары по объектам движения.

    Одним из значительных событий стало убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате авиаудара 27 сентября.

    Это событие вызвало обещание движения продолжать сопротивление Израилю, что увеличивает риск дальнейшей эскалации.

    В ночь на 2 октября израильская армия начала ограниченную наземную операцию в южных приграничных районах Ливана.

    Ранее сообщалось, что израильские ВВС уничтожили 50 членов «Хезболлах», включая шесть командиров, в Ливане.

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    9 октября 2024, 00:14 • Новости дня
    Израиль потребовал эвакуировать три больницы в секторе Газа

    Израиль потребовал эвакуации больниц в Газе под угрозой разрушения

    Tекст: Денис Тельманов

    Минздрав Газы заявил об угрозе закрытия больницы «Камаль Адван» из-за дефицита топлива.

    Министерство здравоохранения сектора Газа заявило, что Израиль потребовал эвакуацию пациентов и медицинских работников из трех больниц на севере анклава, сообщает РИА «Новости». Израильские силы окружили больницу «Камаль Адван», открыли огонь по офису администрации и угрожают разрушить ее, если эвакуация не будет проведена.

    Больница «Камаль Адван» сталкивается с критической нехваткой топлива и может прекратить работу в течение нескольких часов.

    Израиль также требует эвакуации Индонезийской больницы и больницы «Аль-Ауда», иначе, как заявлено, их ждет судьба больницы «Аш-Шифа» – разрушение, убийства и аресты.

    Эти события происходят на фоне недавней операции «Железные мечи», которую Израиль начал после масштабной ракетной атаки из сектора Газа 7 октября.

    В результате атак и последующих операций погибло более 1,2 тыс. человек в Израиле, а сектор Газа оказался в полной блокаде со стороны Израиля.

    Ранее сообщалось, что при ударе ВС Израиля по жилому зданию в Дамаске семь человек погибли, одиннадцать пострадали.

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    Макрон решил рискнуть репутацией «Миражей» на Украине

    В авиапарке ВСУ ожидается пополнение: Франция намерена передать Украине истребители Mirage 2000-5. Париж все чаще заявляет о себе как о главном «ястребе» среди союзников офиса Зеленского. Однако его усилия вызывают сомнения – передача «Миражей» не поможет разрешению политического кризиса во Франции, не усилит Украину на поле боя, не вызовет одобрения США, зато может навредить репутации французских истребителей. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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