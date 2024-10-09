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Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом
Информацию о поражении израильских самолетов F-35 в ходе ракетного удара Ирана подтвердил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части Ирана) генерал-майор Эбрахим Джабари.
«В этой операции ракеты Ирана успешно поразили важные военные объекты и ангары истребителей F-35 израильских преступников», – сказал Джабари, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны Ирана.
Сколько именно было поражено самолетов, он не уточнил. Генерал добавил, что Иран своим ракетным ударом продемонстрировал лишь малую часть своих возможностей.
Напомним, после массированного ракетного удара Ирана по Израилю иранские СМИ сообщили, что было уничтожено более 20 самолетов F-35.