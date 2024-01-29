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    Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.

    14 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинские военные стали жертвами своего государства

    Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов УЕФА ищет способ вернуть российский футбол в Европу

    К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.

    26 комментариев
    29 января 2024, 23:44 • Новости дня

    Эрдоган пообещал преследовать Нетаньяху «до конца»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху будет проклят человечеством за преступления в Газе, Турция намерена добиться привлечения его к уголовной ответственности, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

    Нетаньяху «будет проклят всем человечеством», он будет убегать, заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV, передает ТАСС.

    Президент Турции пообещал «преследовать его до конца», и заявил, что победа будет за теми, кто «верит в правду». «Мы до конца будем на стороне народа Палестины», – добавил политик.

    Такими словами Эрдоган прокомментировал промежуточное решение Международного суда ООН по иску ЮАР о геноциде в секторе Газа. Суд обязал Израиль предотвратить геноцид в анклаве.

    28 января 2024, 17:07 • Новости дня
    New York Times: Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
    New York Times: Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль оказался крупным источником вооружений и боеприпасов для палестинского движения ХАМАС, поскольку члены группировки получают взрывчатку в основном из неразорвавшихся израильских снарядов, сообщила газета New York Times со ссылкой на западных и израильских чиновников.

    Кроме того, ХАМАС также вооружает своих бойцов оружием, украденным с израильских военных баз, передает РИА «Новости».

    При этом бывший замглавы отдела израильской полиции по обезвреживанию взрывных устройств Майкл Кардаш утверждает, что главным источником взрывчатки для ХАМАС остаются неразорвавшиеся снаряды израильской армии. Издание отмечает, что число неразорвавшихся снарядов в секторе Газа может исчисляться тысячами.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо закрыть границу между Египтом и сектором Газа для того, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС.

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    29 января 2024, 00:58 • Новости дня
    В Турции среди задержанных по делу о нападении на церковь в Стамбуле есть россиянин

    В Турции по делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали граждан России и Таджикистана

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По делу о нападении на церковь в Стамбуле задержали 47 человек, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в понедельник.

    Министр пояснил, что двое из задержанных – граждане Таджикистана и Российской Федерации, предположительно, это члены «Исламского государства» (запрещено в России и признано террористическим), передает РИА «Новости».

    До этого глава МВД страны сообщал, что при нападении на католическую церковь в Стамбуле погиб один человек. Позже местная пресса сообщала о задержании одного подозреваемого.

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    28 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии

    Политолог Рар: Партия DAVA использует неудовлетворенность мусульманского меньшинства в ФРГ в качестве политического топлива

    Рар: Протурецкая партия имеет большое будущее в Германии
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Число мусульман в ЕС неуклонно растет. В будущем партии, защищающие интересы мигрантов, будут иметь неплохие шансы на победу за места в Европарламенте. Однако в настоящий момент добиться победы им будет достаточно трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте примет участие протурецкая партия DAVA.

    «Демократический альянс за разнообразие и подъем (DAVA) – новая немецкая сила, которая планирует баллотироваться на выборах в Европарламент в этом июне. Это объединение крайне близко к националистической Партии справедливости и развития (ПСР), которой руководит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Власти ФРГ по-настоящему встревожены появлением этой политической силы. DAVA обращает внимание на повседневную дискриминацию «людей с иностранными корнями» и требует получения ими полного объема прав. Эти граждане часто сталкиваются с дискриминацией при поиске квартир или при подборе работы, поскольку они не воспринимаются в качестве полноправных членов европейского общества», – отмечает собеседник.

    «Таким образом, DAVA заманивает своего избирателя с помощью крайне простых лозунгов. Данная партия намерена бороться с детской и старческой бедностью с помощью социальных пособий. Она также призывает к установлению прагматичной политики по отношению к беженцам», – подчеркивает эксперт.

    «Разумеется, простые немцы не станут голосовать за такую политическую силу. Очевидно, что ставка делается на многочисленное турецкое население в ФРГ. Не думаю, что DAVA сумеет хорошо проявить себя на летних выборах в Европарламент, однако у нее, как и у других схожих политических объединений, определенно большое будущее в современном ЕС», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что в голосовании за места в Европарламенте будет принимать участие протурецкая партия DAVA. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Bild. Подчеркивается, что данную фракцию называют «ответвлением» от турецкой ПСР, руководителем которой является президент страны Эрдоган.

    Подчеркивается, что в настоящий момент в ФРГ проживают около 2,5 млн мусульман, обладающих правом голоса. После вступления в силу нового закона о гражданстве в апреле 2024-го к ним добавится еще столько же. При этом фигура Эрдогана чрезвычайно популярна среди турок, обосновавшихся на территории Германии.

    Кроме того, изданию удалось найти информацию о ключевых лидерах DAVA. К ним относится, например, гамбургский врач Мустафа Йолдас, который стоит на учете МВД страны за поддержку ХАМАС. Другой партийный руководитель – Фатих Зингал из Золингена – известен тем, что оспаривает геноцид армянского народа.

    При этом Bild удалось связаться с фракционным лидером Тейфиком Озджаном, который сообщил, что избирательная кампания будет вестись исключительно «за счет членских взносов и спонсоров из Германии». При этом сам факт наличия данной партии настораживает многих рядовых немцев.

    Так, депутат Бундестага от ХДС Кристоф де Фриз считает, что DAVA будет пытаться изобразить мусульман «жертвами общества расистского большинства». По его мнению, немецкие органы безопасности должны «внимательно следить за деятельностью этой партии и ее связями с турецким правительством».

    Издание «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале отмечает, что любопытным является сам факт создания в Германии «этнорелигиозной партии, которая фактически представляет интересы другого государства». Отмечается, что правовая и полицейская системы ФРГ, скорее всего, отыщут способы нейтрализации данной партии.

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    29 января 2024, 16:17 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Турцию

    Ушаков: Россия готова к переговорам по Украине, но не с кем разговаривать

    Tекст: Александра Юдина

    Визит президента Владимира Путина в Турцию находится в стадии подготовки, сообщил помощник главы Российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

    По его словам, визит намечен на февраль, передает ТАСС.

    Касательно вопроса о вероятности обсуждения переговоров Москвы и Киева представитель Кремля отметил, что Россия готова, однако «говорить не с кем». Также Ушаков назвал неправильными трактовки в западной прессе, что от России звучит все больше сигналов о готовности к мирным переговорам с Украиной.

    «Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать, потому что украинская сторона сама себе запретила вести переговоры с русскими», – резюмировал он.

    Ранее диписточник в Анкаре заявил, что Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить темы урегулирования ситуации на Украине, предложения Анкары по возвращению к зерновой сделке, а также вопросы региональной повестки.

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    27 января 2024, 05:38 • Новости дня
    Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16

    Госдеп США одобрил продажу Турции вооружений на 23 млдр долларов, в том числе истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США разрешил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на общую сумму 23 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

    «Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности», – передает ТАСС сообщение Агентства.

    Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

    При этом в Госдепе считают, что поставки «не изменят базовый военный баланс в регионе.

    Конгресс США должен в течение 30 дней рассмотреть потенциальную сделку и одобрить или заблокировать ее.

    Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что турецкая сторона ожидает окончания процесса по продаже истребителей F-16.

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    28 января 2024, 00:59 • Новости дня
    В Турции поезд с туристами столкнулся с бетономешалкой

    Пассажирский поезд с иностранными туристами протаранил бетономешалку на северо-западе Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Поезд, перевозивший из Стамбула в Софию пассажиров, большинство из которых иностранные туристы, врезался в переезжавшую пути бетономешалку недалеко от турецкого города Текирдаг на северо-западе страны.

    Водитель бетономешалки получил травмы и доставлен в больницу, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ihlas.

    Отмечается, что в железнодорожном составе находилось 80 человек, информация об их состоянии не приводится. На место инцидента выехали бригады медиков, полиции и поисково-спасательной службы.

    Ранее сообщалось, что пассажирский поезд и фура столкнулись в Чехии. Погиб машинист поезда, 15 пассажиров получили травмы.

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    28 января 2024, 00:29 • Новости дня
    В Анталье экстренно сел самолет из-за криков в багажном отделении

    Авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus экстренно сел в Анталье из-за криков о помощи из багажного отделения

    Tекст: Денис Тельманов

    Пассажирский самолет, летевший из Стамбула Эр-Рияд, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого города Анталья.

    Причиной инцидента стали крики о помощи, которые раздавались из багажного отделения самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

    Отмечается, что лайнер принадлежится турецкой авиакомпании Pegasus, по данным сервиса отслеживания местоположения самолетов Flightradar24, самолет уже сел.

    Сейчас самолет проверяют наземные службы, при отсутствии технических проблем, он продолжит полет по марштуру.

    Ранее сообщалось, что Пассажирка родила в летевшем из Москвы в Таджикистан самолете. Роженице помогали бортпроводники, одна из которых в прошлом работала фельдшером.

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    27 января 2024, 02:03 • Новости дня
    Британский танкер Marlin Luanda загорелся в Красном море после обстрела хуситов

    Хуситы обстреляли ракетами британский танкер горит в Красном море, судно горит

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский танкер горит в Красном море после атаки хуситов, помощь судну оказываются Силы коалиции стран, участвующих в операции Prosperity Guardian, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO).

    По данным UKMTO, попадание ракеты произошло в 60 морских милях к юго-востоку от Адена. При этом на судне начался пожар.

    Отмечается, что все члены экипажа находятся в безопасности. По данным американских СМИ, хуситы атаковали два судна – танкер-продуктовоз Marlin Luanda, оператором которого является транснациональная компания Trafigura со штаб-квартирой в Сингапуре, а также нефтяной танкер Achilles, следующий под флагом Панамы из российского Приморска в неуказанный пункт назначения.

    При этом, представители йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за нападение на Marlin Luanda, которую мятежники назвали британским судном.

    Ранее йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о проведении военной операции против кораблей американских ВМС в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

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    28 января 2024, 03:51 • Новости дня
    США, Иордания, Египет и Саудовская Аравия решили сменить лидера Палестины

    США, Иордания, Египет и Саудовская Аравия обсуждают передачу власти в Палестине новому лидеру

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломаты США, Иордании, Египта и Саудовской Аравии обсуждают передачу власти внутри палестинской администрации от действующего президента Махмуда Аббаса новому лидеру, среди которых рассматривается несколько кандидатов.

    Цель такой рокировки – убедить Израиль после завершения конфликта в секторе Газа отдать управление в анклаве и на Западном берегу реки Иордан палестинской администрации, находящейся в Рамалле, пишет газета The New York Times, передает ТАСС.

    Отмечается, что среди кандидатов рассматриваются бывший премьер-министр Палестины Салям Файяд и племянник бывшего палестинского лидера Ясира Арафата Насер аль-Кидва.

    При этом, сам Аббас, который, по данным газеты, в курсе ситуации, настаивает на кандидате, на которого он будет иметь большее влияние – например на его экономическом советнике Мухаммеде Мустафе.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ Уильяму Бернсу примирить ХАМАС и Израиль для освобождения заложников и прекращения боевых действий в секторе Газа.

    Ожидается, что глава ЦРК проведет встречу с главами разведок Израиля и Египта Давидом Барнеа и Аббасом Камелем, а также премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

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    28 января 2024, 04:06 • Новости дня
    Израиль начал штурм городов на Западном берегу реки Иордан

    Армия обороны Израиль начала бои с палестинцами на Западном берегу реки Иордан

    Tекст: Денис Тельманов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует города на Западном берегу реки Иордан и ведет ожесточенные бои с силами палестинского сопротивления.

    Бои штурм идет в городах Кабатия и Калькилья, в районе Дженина и в Кабатии идет интенсивный бой с палестинцами, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

    Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о вероятности скорого начала войны на севере страны.

    При этом в Ливане, по его словам, наблюдается растущая готовность к боевым действиям.

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    27 января 2024, 06:41 • Новости дня
    США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов

    США в ходе удара по Йемену уничтожили противокорабельную ракету хуситов

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) объявило, что нанесло удар по Йемену, целью которого было уничтожение готовой к запуску противокорабельной ракеты хуситов.

    «Силы СЕНТКОМ нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, направленной в сторону Красного моря и готовой к запуску», – приводит ТАСС заявление Центрального командования ВС США.

    Отмечается, что атака произошла 27 января около 03:45 мск. Американские военные посчитали, что ракета представляла «непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США», находящихся у берегов Йемена в Красном море.

    Напомним, что после начала операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа, хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

    Ранее сообщалось, что после ракетного обстрела хуситов в 60 морских милях от берега Йемена загорелся британский продуктовый танкер Marlin Luanda. Экипаж судна эвакуировали находившиеся поблизости военные корабли.

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    27 января 2024, 23:55 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла ракетами армейские казармы на севере Израиля

    Бойцы «Хезболла» обстреляли ракетами две армейские казармы на севере Израиля из пограничных районов на юге Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряды шиитской милиции «Хезболла» совершили ракетную атаку на две казармы израильских войск, обстрелы велись из пограничных районов на юге Ливана.

    Обстрелы велись ракетами класса «земля — земля», в результате есть убитые и раненные сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    Отмечается, что атакованные казармы расположены в израильских поселениях Шомера и Ханита. При этом данные о количестве жертв и пострадавших не приводятся.

    Удары также были нанесены по командно-наблюдательному пункту израильской армии в Зыбдине.

    Ранее сообщалось, что четверо бойцов «Хезболла» погибли из-за атак Израиля на юге Ливана.

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    28 января 2024, 05:45 • Новости дня
    Армия Израиля арестовала пятерых палестинцев на Западном берегу реки Иордан

    Армия Израиля арестовала пятерых палестинцев на Западном берегу Иордана в ходе рейда с применением слезоточивого газа

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере пятеро палестинцев были арестованы израильскими военными во время рейдов на Западном берегу реки Иордан, в ходе которых военные применяли огнестрельное оружие и слезоточивый гад против протестующей палестинской молодежи.

    Рейд проходил в городе Бейта, расположенном к югу от Наблуса на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС со ссылкой на сообщение палестинского информационного агентства WAFA.

    Причины ареста пятерых человек, а также характер действий протестующих не раскрываются.

    Ранее сообщалось, что Израиль начал штурм городов на Западном берегу реки Иордан. Атаке подверглись Кабатия и Калькилья, где идет интенсивный бой с палестинцами.

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    27 января 2024, 23:53 • Новости дня
    В Россию доставлено более 885 тыс. яиц из Турции

    Таможенное оформление и ветконтроль прошли более 885 тыс. яиц из Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Объединенная зерновая компания доставила в Россию партию куриных яиц из более 885 тыс. штук, которые прошли процедуру таможенного оформления и ветеринарный контроль.

    Партия прибыла в страну 27 января и в ближайшее время будет передана для продажи российским покупателям, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

    Ранее президент России Владимир Путин, комментируя рост цен на куриное яйцо на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа заявил, что российские власти не сориентировались и вовремя не открыли импорт яиц, чтобы остановить рост цен на них.

    Также в ходе прямой линии Путин объяснил, что яйца и мясо курицы в России подорожали из-за увеличения спроса у населения.

    Заместитель главы Минсельхоза Максим Титов заявлял, что цены на яйца снизятся в ближайшее время. А по данным Росстата, производство куриных яиц в России по итогам 2023 года возросло на 1,8% в сравнении с показателями 2022 года и составило 38 млрд 56 млн штук.

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    28 января 2024, 20:57 • Новости дня
    В Турции задержали одного из напавших на церковь в Стамбуле

    Tекст: Ольга Иванова

    Один из совершивших вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле задержан, сообщила газета Milliyet.

    Газета сообщила, что одного из нападавших задержали отряды антитеррористической службы, сообщает РИА «Новости».

    Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в результате вооруженного нападения двух человек в масках на католическую церковь на севере Стамбула погиб один человек.

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