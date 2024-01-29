На Украине повысили в два раза тарифы на электроэнергию

Tекст: Кристина Цыцура

Парламентарий отметил, что «цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр, то есть будет чуть меньше шести гривен [за кВт. ч] (14,3 рубля)», передает ТАСС.

Он сослался на письмо из Белого дома, в котором говорилось о необходимости выполнить требования по либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию и для населения, и для коммунальных предприятий.

Сейчас тариф на электроэнергию для населения Украины составляет 2 гривны 64 копейки (около 6,3 рубля).

Говоря о состоянии энергосистемы Украины, депутат сообщил, что дефицит электроэнергии в системе фиксировался в ноябре и декабре.