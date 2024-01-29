Убежден, что век вражды не будет долгим. Те, кто говорит, что мы враги на сто, на тысячу лет, ошибаются. Рано или поздно настанет мир и люди с обеих сторон сначала неуверенно, а потом всё смелее, начнут протягивать друг другу руки.0 комментариев
Власти Харьковской области стали обесточивать районы
Марочко: Власти Харьковской области обесточивают районы для принудительной эвакуации людей
Целые районы на севере и западе Харьковской области отключают от энергоснабжения по решению подконтрольной Киеву администрации, таким образом местные власти хотят ускорить принудительную эвакуацию населения, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко сообщил РИА «Новости», что мирных граждан таким образом вынуждают покидать свое жилье.
Кроме того, отметил эксперт, высвобождаются мощности, которые Киев перенаправляет для военных предприятий с дефицитом электроэнергии.
В январе Харьковская областная военная администрация, которая подчиняется Киеву, объявила о начале обязательной эвакуации по «соображениям безопасности» в двух общинах Купянского района.