Российская ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.9 комментариев
К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.9 комментариев
Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.12 комментариев
Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.60 комментариев
Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО
Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.
В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили так же, как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».
Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.
Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.
Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.
Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.
Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.
«Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.
Соледар перешел под контроль российских войск в январе 2023 года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения для ВСУ между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны.
Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.
СК подтвердил, что в Ил-76 стреляли из села Липцы в Харьковской области
Радиолокационные средства объективного контроля воздушного пространства и следствие установили, что ЗРК, из которого попали в Ил-76, был в Липцах на Украине, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также к делу приобщены документы погибших в катастрофе бойцов ВСУ, подтверждающие их личности, и сопроводительные документы ФСИН России.
Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков.
Отмечается, что на отдельных частях погибших имеются «характерные татуировки», такие символы фиксировались на телах многих представителей украинских вооруженных формирований, включая запрещенный в России и признанный террористическим нацбат «Азов».
Кремль заявлял, что Киев совершил чудовищный акт, сбив российский самолет Ил-76. Он отмечал, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться у себя дома.
Несмотря на то, что сбитый самолет принадлежал Воздушно-космическим силам, а экипаж состоял из офицеров, сам рейс был «стопроцентно мирным и стопроцентно беззащитным», поскольку перевозил военнопленных для заранее согласованного обмена, указывают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». По их мнению, катастрофа Ил-76 – военное преступление.
«Это невозможно списать на ошибку, «дружественный огонь», пусть и в таком странном исходе, случайность. ВСУ подло, фактически из засады, расстреляли не крейсер, не танк, не платформу для пуска ракет. Они расстреляли мирняк. Де-юре это был военный рейс, несомненно. Де-факто – гражданский. Такой же, как Ту-154, сбитый Украиной над Черным морем в 2001-м. Такой же, как «Боинг», сбитый Украиной над Донбассом в 2014-м», – подчеркивают эксперты.
Авторы полагают, что руководство ПВО Украины наверняка знало о том, во сколько и куда прибудет Ил-76 с военнопленными, и о том, какой груз на его борту. Однако об этом мог не знать расчет, осуществивший пуск ракеты. «Но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно», – считают эксперты.
Эксперты считают, что требование со стороны Владимира Зеленского «международного расследования» катастрофы указывает на причастность Киева к преступлению, иначе все бы было объяснено логикой уничтожения военного самолета противника. «Чего тут расследовать, если все произошло по законам войны. Само требование «расследования» – это саморазоблачение Киева», – резюмировали авторы публикации.
Напомним, в среду Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».
Ранее во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76.
Политолог Бортник: В Раде зреет бунт против Зеленского
Эксперт считает, что после «изгнания» депутата Марьяны Безуглой, в глубинах парламента стал назревать бунт и формироваться большинство «за Залужного». По его словам, власть Зеленского основывалась на доминировании президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, но внутренние конфликты в парламенте приведут к формированию новой коалиции, передает РИА «Новости».
Бортник уверен, что Зеленский потеряет поддержку парламента и превратится в «хромую утку», будет назначать министров только с согласия Рады.
В начале января украинский депутат Вадим Ивченко заявил, что комитет Рады по вопросам нацбезопасности решил отозвать Марьяну Безуглую с должности его замглавы. Позднее парламент зарегистрировал соответствующее постановление.
Между тем, в США заявили, что раскол в правительстве Украины может привести к бунту украинской армии.
«Московский комсомолец»: Командир «Белых Демонов» ВСУ Ярый уничтожен под Макеевкой
В соцсетях опубликовали некролог, из которого следует, что Яремко был ликвидирован 25 января под Макеевкой, возглавлял отряд «Белые демоны» внутри националистического батальона «Карпатская сечь» (входит в запрещенный террористический батальон «Азов»), пишет «Московский комсомолец».
Ранее на Украине сообщили, что ВС России ликвидировали «лучшего танкиста ВСУ» Максима Гацанюка.
До этого российские военкоры сообщили, что в зоне СВО ликвидирован командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков.
WP: США готовят новую оборонительную стратегию для ВСУ
План на 2024 год отличается от прошлогоднего тем, что сосредоточен на оттеснении российских войск. Источник издания в Вашингтоне отметил, что в Белом доме понимают, что ВСУ трудно будет предпринять такое же масштабное наступление на всех фронтах, которое они пытались предпринять в прошлом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.
В США намерены поддержать Украину, чтобы она была «намного сильнее к концу 2024 года и вывести Киев «на более устойчивый путь». Кроме того, как пишет газета, США готовы гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также создание будущей украинской армии, чтобы «сдерживать» Россию. Также Вашингтон предложит программу по защите, восстановлению и расширению промышленной и экспортной базы Украины, и проведению политических реформ, необходимых для «полной интеграции в западные институты».
Ранее экс-сотрудник Пентагона, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что столица Украины может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина пытается создать новый плацдарм на Днепре.
Минобороны: ВС России уничтожили склады горючего и ракет ВСУ
Российские войска уничтожили ЗРК С-300 в Черкасской области, а средствами ПВО сбиты семь снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, уничтожено 28 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.
Всего с начала проведения СВО уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11283 беспилотника, 456 ЗРК, 14805 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин РСЗО, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17940 единиц спецтехники.
Ранее российские войска улучшили положение на Купянском направлении и отразили 43 атаки ВСУ.
Украинский пленный заявил, что штурмовики ВСУ на передовой были брошены без огневой поддержки, провизии и воды, патроны закончились спустя четыре часа боя. По словам Гриненко, они «ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили», но помощь со стороны Украины не пришла, их спасли российские солдаты, которые взяли их в плен и не применяли к ним силу, передает ТАСС.
Гриненко рассказал, что условия в российском плену нормальные: тепло, кормят, дают пить, относятся нормально.
Пленный рассказал, что сдался российским военным несколько дней назад в Авдеевке. По его словам, за девять дней штурмовая рота, в которой он проходил службу, была наполовину уничтожена.
Ранее пленный командир роты 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Червона калина» капитан Денис Винник рассказал о постоянных обстрелах украинских позиций в районе Вербового и Работина.
СК обнародовал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76
Следователи обнародовали в Telegram-канале видео посадки украинских военнопленных в Ил-76. На кадрах несколько грузовых автомобилей подъехали к самолету, куда зашли пленные солдаты ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.
Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.
Офицер ВСУ Мельник: Украина недостаточно заботится о раненых солдатах
Офицер не понаслышке знаком с украинской системой выплат по ранению: он потерял ногу во время неудачного украинского наступления летом 2023 года, передает РИА «Новости».
Как рассказал Мельник, он возмущен политикой Украины, когда человеку просто четыре месяца «повыплачивали эту «сотку», а потом списывают. Он добавил, что даже если раненому назначают пенсию, ее не хватает для нормальной жизни.
Мельник сообщил, что «ни разу не видел и не слышал» о том, как украинские власти помогают раненым солдатам.
«У меня вопрос к государству: как вы себе представляете дальнейшее общение с этими людьми? Потому что вы их просто бросаете на определенном этапе», – обратился военный к чиновникам.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как украинских военных оставят без помощи и без денег.
Премьер Словакии Фицо: Украина совершит ошибку, если не обеспечит транзит российского газа в Европу
Фицо отметил, что транзит российского газа в Европу через Украину, касается не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают продление соглашения, передает ТАСС.
По мнению премьера Словакии, есть возможность продолжения транзита российского газа после 2024 года, и было бы хорошо, если найдется решение без прямого участия украинских фирм. Фицо считает, что словацкие компании могли бы заключить прямые соглашения с Газпромом, но все зависит от воли украинцев гарантировать транзит газа.
Фицо добавил, что понимает политические соображения Украины, но в Киеве, по его мнению, знают, что транзит российского газа через ее территорию приносит ей какие-то средства.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газ пойдет через Украину без контракта.
Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году
«Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
«Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.
«Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.
«Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.
Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.
Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».
Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».
Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.
«Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.
Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.
Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.
Официальный представитель МИД Захарова назвала безумием претензии Киева на российские территории
Захарова назвала указ не только «скандальным и провокационным», но и просто «безумным». По ее словам, в Киеве окончательно впали в историческое сумасшествие, заявив претензии на значительную часть России, передает ТАСС.
Дипломат, говоря о претензиях киевского режима, отметила, что они безграмотно камуфлируются под некую заботу о проживающих там якобы «страдающих веками украинцах из-за уничтожения Россией их национальной идентичности».
«Фраза о том, что они там курят, становится все более и более реалистичной», – отметила Захарова.
Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими землями, согласно указу, в Киеве считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал незатейливым пропагандистским ходом новый указ Зеленского.
По его словам, если «государственность Украины прекратится, то «Наша Родина», как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье», передает «Российская газета».
Ранее в Венгрии остались недовольны новым законом Украины о правах нацменьшинств.