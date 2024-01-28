В Госдуме перечислили вступающие в силу с 1 февраля законы

Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, маткапитал составит 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей – на второго, также на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций, передает РИА «Новости».

Спикер Госдумы добавил, что также вступит в силу закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций, который позволит комплексно защитить права должников.

Кроме того, 1 февраля в силу вступают и закон о добровольной пожарной охране, о бесплатном информировании граждан об истечении срока вкладов, о дополнительных мерах по защите гостайны и другие.