Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.8 комментариев
В Госдуме перечислили вступающие в силу с 1 февраля законы
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале
В России проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты, соответствующий закон вступает в силу с 1 февраля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, маткапитал составит 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей – на второго, также на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций, передает РИА «Новости».
Спикер Госдумы добавил, что также вступит в силу закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций, который позволит комплексно защитить права должников.
Кроме того, 1 февраля в силу вступают и закон о добровольной пожарной охране, о бесплатном информировании граждан об истечении срока вкладов, о дополнительных мерах по защите гостайны и другие.