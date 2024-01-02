Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.0 комментариев
Посол Франции заявил о смене формата помощи Украине
Посол Франции в Киеве заявил, что Париж изменит формат помощи Украине
Франция намерена сосредоточиться на производстве оружия на Украине, но и поставка военного оборудования пока продолжится, сообщил посол республики в Киеве Гаэль Весьер в интервью France Info.
Весьер объяснил, что поддержка Франции Киеву будет менять свой характер, поскольку цель заключается в том, чтобы производить больше оружия на Украине, но для перехода на другую стратегию потребуется время, передает ТАСС.
Дипломат заявил, что изменить формат помощи Украине предложила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, она в ближайшее время приедет в Киев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.