Макрон признал сомнения США и Европы по поводу будущего Украины

Макрон признал, что Европа и США сомневаются по поводу будущего Украины

Tекст: Вера Басилая

В эфире телеканала France 5 Макрон заявил, что Европе повезло с нынешней администрацией в Вашингтоне, но есть сомнения по поводу будущего Украины, передает ТАСС.

По его словам, сейчас на Украине решается вопрос о способности Европы жить в мире, Франция не воюет с Россией, но не может допустить, чтобы Россия победила. Макрон призвал и дальше поддерживать Украину, усилить оборону Киева и других уязвимых мест», отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения», не уточнив какие.

Также Макрон заявил, что при помощи Запада Украина одержала «стратегические победы», а именно недопущение продвижения России «дальше позиций, занятых в первые недели». Кроме того, он считает успехом западных стран включение в НАТО до сих пор остававшихся нейтральными Швеции и Финляндии. Вместе с тем, он отметил, что ЕС и США мало преуспели в обрушении экономики России, обвинив в этом страны, которые помогают Москве обходить санкции.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть план развития Украины, не предусматривающий ей выделение средств на нынешнем уровне.

Президент России Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации. Президент отметил, что Украина сегодня не производит почти никаких вооружений, все получает «на халяву», но эта «халява» уже заканчивается.