Взрывы прогремели в Харькове

Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.23 комментария
Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.23 комментария
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Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.22 комментария
Макрон в новогоднем обращении призвал остановить Россию
По его словам, в июне, когда должны состояться выборы в Европарламент, избирателям надо будет сделать выбор между тем, чтобы «остановить Россию, поддержав Украину» или «уступить авторитарным силам», передает РИА «Новости».
Отмеитм, что французы резко раскритиковали обращение Макрона. Так, в комментариях в Le Figaro они призвали меньше слушать США и выступать за мир на Украине, а не провоцировать Россию. Они также назвали Макрона худшим президентом в истории страны.
Ранее Макрон заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте, но среди европейских стран и США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины.
Украинский рэпер Апачев спел композицию «Пливе кача» в эфире Первого канала
В песне есть строчки «это мой дом, мой Крым, моя земля», передает телеканал «360».
Лирический герой песни осуждающе относится к действиям украинских военных.
Отметим, что в эфире Первого канале должна была прозвучать новая совместная песня Филиппа Киркорова, певицы Люси Чеботиной и шансонье Михаила Шуфутинского, однако в эфир ее так и не выпустили, так как поп-короля убрали из телепрограммы Нового года.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян подтвердила, что участников вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой уже убрали из шоу на федеральных каналах.
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором: выполнение гражданского долга или статус беженца
По словам Зеленского, однажды каждому гражданину Украины нужно будет задать себе вопрос: «Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?», передает RT.
Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься над созданием плана Б, чтобы вывести страну из трагического положения.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале МИД, формирования украинских неонацистов при поддержке стран «коллективного Запада» продолжают совершать теракты против мирного населения России, при этом их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники.
В новогоднюю ночь массированной атаке из РСЗО подвергся центр Донецка и другие жилые кварталы города, известно о четырех погибших и более четырнадцати раненых, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность.
В МИД добавили, что российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления, причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание.
Как сообщили в дипломатическом ведомстве, на днях Зеленский снова обратился к гитлеровской риторике и назвал русских «человеческими отбросами», в очередной раз продемонстрировав, что Украина, зараженная переросшим в терроризм нацизмом, должна быть полностью денацифицирована и демилитаризована.
«Это непременно будет сделано. Поклоняющийся преступникам Третьего рейха киевский режим и его главари закончат так же, как и их кумиры, возведенные там в ранг героев. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения. Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий», – заявили в МИД.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «террористическим зверьем» украинских боевиков, устроивших обстрел Донецка в новогоднюю ночь.
Удар наносился оружием воздушного базирования большой дальности. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Коме того, на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение формированиям 14-й, 21-й и 92-й механизированных бригад ВСУ около Тимковки, Тернов Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили более 40 человек, машина пехоты, две бронемашины.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» во взаимодействии с авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны возле Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
На Донецком направлении подразделения Южной группировки слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией нанесли поражение живой силе и технике противника рядом с Белогоровкой, Клещеевкой и Андреевкой Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожены более 260 военнослужащих, две машины пехоты.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены три польские самоходные артустановки Krab, а РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком направлении умелыми действиями подразделений группировки «Восток» при поддержке ударов авиации поражены живая сила и техника ВСУ поблизости от Новомихайловки, Урожайного ДНР и Приютного Запорожской области.
В районе Новомихайловки ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника на этом направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, три бронемашины.
На Запорожском направлении подразделения российской группировки поразили противника в опорных пунктах из состава 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино и Новоданиловки Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 военнослужащих, гаубица «Мста-Б».
На Херсонском направлении в результате действий подразделений группировки «Днепр» уничтожено более 35 военнослужащих. За последние сутки в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная артустановка М109 Paladin, две американские артиллерийские системы М777, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика», перечислили в Минобороны.
Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражено предприятие по производству БПЛА в районе Чугуева Харьковской области, четыре склада топлива для техники ВСУ в районах Одессы, Днепропетровска и Константиновки Николаевской области, 94 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 128 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Среди отдыхающих на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области 1 января заметили военкомов, пишут местные группы и публикуют это видео, передает RT.
Ранее в подконтрольном Украине городе Запорожье ввели поквартирный обход для мобилизации, такое решение принял горсовет.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил о способности России освободить Одессу
Комментируя слова ведущего о том, что если Россия возьмет Одессу, то вернуть ее будет практически невозможно, Джонсон заметил, что ВС России уже начали это делать и сейчас прощупывают почву, передает РИА «Новости».
По словам эксперта, российская армия обладает достаточным количеством военнослужащих, проходящих всю необходимую подготовку, в то время как киевский режим лишь хватает людей на улице и отправляет их неподготовленными на фронт.
Джонсон добавил, что при этом западные поставки уже подходят к концу, а новых пакетов помощи для Украины пока и не предвидится.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а Одесса – русский город.
Кличко заявил, что в городе сработали средства ПВО, обломки упали в Деснянском районе, начался пожар. Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил о падении обломков в Голосеевском районе. Сенкевич также заявил о пожаре в Николаеве после падения обломков, передает ТАСС.
В понедельник в столице Украины также произошли взрывы.
Местные власти ранее предупредили о работе систем ПВО в Киеве. Подробности о взрывах не приводятся, отмечает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».
Ранее украинские СМИ также сообщали о произошедших взрывах в Киевской области.
В столице Украины и ряде других регионов в данный момент действует воздушная тревога.
Отметим, что накануне взрывы также прозвучали в Киеве и в Киевской области. Позднее сообщалось, что после взрывов возник пожар на объекте критической инфраструктуры в Киевской области.
Economist со ссылкой на Зеленского назвал Крым и Черное море «центром притяжения» боевых действий
Зеленский утверждает, что подготовиться к украинскому контрнаступлению России помогли «утечки информации». Как пишет Economist, «если у него и есть послание, то оно заключается в том, что Крым и связанное с ним сражение в Черном море станут центром притяжения» боевых действий в 2024 году, передает РИА «Новости».
Украинский президент пожаловался, что западные страны «утратили чувство неотложности», а многие жители Украины – «ощущение экзистенциальной угрозы». Как заявил Зеленский, у Украины в 2023 году «возможно, не получилось так, как хотел мир», «возможно, не все происходит так быстро, как кто-то себе представлял».
По его словам, он не видит «каких-либо фундаментальных шагов к миру со стороны России». Также Зеленский считает, что у России якобы не хватает «ракет, боеприпасов или подготовленных войск».
Напомним, по словам Зеленского, если жители Украины продолжат концентрироваться на внутренней политике, то нужно «объявить выборы», изменив конституцию, но придется забыть о контрнаступательных действиях вооруженных сил.
«Не знаю, состоится ли шествие в этом году. Часть участников шабашей уже отправились к кумиру (Бандере) и ходят с факелами в аду, где им самое место, – написал Аксенов у себя в Telegram-канале. – Кто-то сбежал в Европу и моет там унитазы, другие сидят в окопах».
Глава Крыма подчеркнул, что «бандеровщина – религия злобных рабов, убившая сотни тысяч людей и страну, у которой был шанс».
Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия», западных же хозяев Украины судьба народа не интересует. «Им нужна не Украина, а анти-Россия. Теперь история и русская армия расставляют все по своим местам».
Несколько подразделений ВСУ отказались выполнять боевые задачи
Один из раненых, рассказывая о ситуации в подразделении, сообщил, что «все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать». Такая ситуация наблюдается, по его словам, сложилась сразу в нескольких подразделениях ВСУ. Отправившиеся на задание понесли тяжелые потери, а уже следующая группа украинских военных «отказалась», передает РИА «Новости».
«Пятая же не пошла. В отказ – да, в отказ пошла, – сказал военный. – А четвертая все-таки пошла и – все! И говорит, там – «двухсотый», «трехсотый» – а что за чем (непонятно), они же раскиданные все. А пятая отказалась».
Другой военный сообщил, что украинское командование велит «быть на месте» всем легкораненым – «кто может ходить, стоять на ногах», «там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже».
Напомним, командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Игорь Губаренко пожаловался на сложность наказания солдат за невыполнение приказов.
Зеленский захотел «разрушить» Крымский мост с помощью ракет Taurus немецкого производства
По словам президента Украины, «Россия должна знать», что для ВСУ «это военный объект». Зеленский заявил, что «скорость достижения успеха» украинскими войсками зависит от военной помощи Запада, пишет Economist.
Напомним, издание пишет, что Зеленский мало говорит о том, чего может достичь Киев в 2024 году, но «Крым и связанное с ним сражение в Черном море» считает «центром притяжения» боевых действий. В октябре сообщалось, что Германия пока не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Зеленский поблагодарил Трюдо за дополнительно переданные Украине системы ПВО NASAMS
Зеленский рассказал, что стороны намерены активизировать переговоры о гарантиях безопасности для Украины, передает ТАСС.
Пресс-служба канадского премьера сообщила, что в ходе переговоров рассматривалось «текущее положение дел», также обсуждались «потребности Украины в ближайшие месяцы» и так называемая украинская формула мира. Трюдо обещал помогать Киеву «так долго, как это потребуется».
Напомним, в вооруженных силах Украины признавали, что ПВО ВСУ не может противостоять российским авиабомбам, а также ракетам Х-22.
Зеленский посетовал на сконцентрировавшихся на внутренних проблемах страны жителей Украины
Зеленский сказал, что если концентрироваться на внутренней политике, необходимо «объявить выборы», изменив конституцию. По его мнению, жители страны «переключились на внутреннюю политику», мобилизация проходит тяжело. Он подчеркнул, что «мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт». «Это касается всех нас», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Economist.
Зеленский заявил, что только «мобилизация всех усилий» сможет «защитить государство», а самой важной профессией для украинца он назвал «быть на Украине». Как заявил президент страны, граждане Украины и западные партнеры, которым не хватает «сил», должны «уйти или отойти в сторону».
Напомним, Зеленский в ходе новогоднего обращения сообщил, что каждый украинец должен сделать выбор между исполнением своего долга перед государством и статусом беженца.