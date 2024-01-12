  • Новость часаРоссия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами по Йемену
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За счет чего российская экономика будет расти в 2024 году
    Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    Экс-депутат Рады Деркач: Взяткой за закрытие дела Burisma Киев профинансировал теракты в РФ
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    В Братиславе завили, что Словакия перестала быть колонией США
    Медведев: РФ атаковала военные объекты на Украине оружием с разным наполнением
    США потребовали от Ирана освободить задержанный танкер
    Боксер Джонсон получил паспорт гражданина России
    Стоимость биткоина превысила 49 тыс. долларов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин 2024-й даст шанс старым украинским политикам

    Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.

    15 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    15 комментариев
    12 января 2024, 05:33

    ВС России уничтожили три пункта дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении

    МО: Три пункта дислокации ВСУ уничтожены на Южнодонецком направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили три пункта дислокации ВСУ, склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

    По его словам, ударами тяжелых огнеметных систем, бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Константиновки, Новомихайловки, Ильинки и Антоновки, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что уничтожены три пункта временной дислокации, полевой склад боеприпасов и пункт управления беспилотной авиацией.

    Он добавил, что пресечены пять попыток противника провести ротацию боевиков в районах Старомайорского и Новомихайловки. Потери ВСУ составили три минометных расчета, два пикапа и более 145 военнослужащих убитыми и ранеными.

    Ранее сообщалось, ВС России поразили пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» ВСУ.

    10 января 2024, 08:22
    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ

    ABC News: Число тяжелораненых бойцов ВСУ за последние недели выросло на 30%

    На Украине раскрыли огромные цифры потерь ВСУ
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Александра Юдина

    Число тяжелораненых украинских военных выросло на 30% за последние несколько недель, сообщил каналу ABC News главный врач больницы в Днепре Сергей Рыженко.

    По его словам, больница им. Мечникова в нескольких часах езды от линии боевого соприкосновения ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, передает РИА «Новости».

    Также врач рассказал, что его команда докторов проводит от 50 до ста хирургических операций в течение дня.

    Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ теряют около 30 тыс. человек ежемесячно убитыми и тяжелоранеными, с начала СВО киевский режим потерял 500 тыс. человек.

    Напомним, руководство вооруженных сил Украины засекретило данные о потерях в армии. В середине декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в 2024 году Украина перейдет к стратегической обороне. Одним из признаков того, как именно будет выглядеть украинская оборона, являются попытки киевского режима набрать новую живую силу для ВСУ.

    Коментарии (81)
    9 января 2024, 21:54
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    Опубликовано фото с российским ЗРК «Гибка-С» в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Как сообщает «Российская газета», российские подразделения войсковой ПВО применяют в ходе специальной военной операции выполненные на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М» зенитные ракетные комплексы «Гибка-С».

    Отмечается, что информация об использовании таких ЗРК появилась в конце лета прошлого года, но фото появилось только сейчас. ЗРК «Гибка-С» основан на комплексе управляемого вооружения «Гибка».

    Коментарии (26)
    9 января 2024, 17:46
    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что Запад предложил Киеву тактику ударов по России для запугивания

    Экс-глава МИД Австрии: Ударить по Белгороду Киеву предложил Запад
    @ Павел Колядин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не осудил удар ВСУ по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву, чтобы вызвать панику и страх у россиян, заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    В интервью журналисту Флавио фон Вицлебену бывший министр указала, что целью таких ударов «у господина Зеленского, господина Столтенберга, генерального секретаря НАТО, или других личностей в Вашингтоне» было вызвать панику и хаос в России, но до сих пор это не удалось, передает РИА «Новости».

    По ее мнению, Запад хочет с «помощью» Украины осложнить жизнь простых россиян. Кнайсль напомнила, что лозунги «убить как можно больше русских в любой точке мира» звучал из Вашингтона, Брюсселя и Киева, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на Белгород.

    Напомним, 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, в том числе пять детей. Украинская сторона применила для атаки кассетные боеприпасы РСЗО «Ольха» и чешскую РСЗО Vampire.

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    Президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется». Газета ВЗГЛЯД писала, как Белгород переживает обстрелы ВСУ.

    Коментарии (42)
    9 января 2024, 21:46
    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS

    CTV: Закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS не поставили на Украину

    Пропал закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, так и не поставлен Киеву, сообщил телеканал CTV.

    В Минобороны Канады отчитались, что Вашингтону еще в марте прошлого года было переведено 406 млн долларов, а правительство США якобы подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. Между тем в Raytheon заявили, что у нее нет никакого договора ни с властями США, ни с правительством Канады на производство этих ЗРК, передает ТАСС.

    Между тем президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил главу правительства Канады Джастина Трюдо за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.

    Коментарии (23)
    9 января 2024, 15:03
    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Губернатор Клычков: Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле

    Украинские беспилотники упали на топливно-энергетический комплекс в Орле
    @ Сергей Шахиджанян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На объект топливно-энергетического комплекса в Орле упали два беспилотника, возгорание локализовано, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание после падения беспилотников оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы.

    Ранее российская система ПВО сбила два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.

    Коментарии (86)
    10 января 2024, 06:58
    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины

    Newsweek назвал модернизированные ударные БПЛА «Куб» ночным кошмаром для Украины

    Беспилотники «Куб» назвали ночным кошмаром для Украины
    @ Иван Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия модернизировала ударные беспилотники «Куб», они станут ночным кошмаром для Украины, пишут СМИ.

    Как указывает Newsweek, еще до модернизации эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, «обновленная версия», скорее всего, даст возможность России нанести «гораздо более мощный удар по целям на Украине», передает РИА «Новости».

    В августе президент России Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет». Российский лидер отмечал, что они показали себя очень эффективно.

    Коментарии (25)
    9 января 2024, 12:32
    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленским недовольны влиятельные политические круги на Западе

    Эксперт объяснил, почему на Украине заговорили о политической смерти Зеленского
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные политики пытаются намекнуть Зеленскому, что его время вышло. Делают они это через представителей украинской оппозиции, которые встают под удар мстительного комика. Однако как именно избавиться от вчерашнего «героя мировой демократии», в ЕС и США пока не решили. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее полковник СБУ Роман Костенко заявил о политической смерти Зеленского.

    «Роман Костенко представляет оппозиционную украинскую партию «Голос», которая, по сути, создавалась на деньги американского миллиардера Джорджа Сороса. Поэтому я не исключаю, что полковник СБУ транслировал позицию небезызвестного фонда. Сходится ли она со взглядами американских и европейских политиков – вопрос дискуссионный», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    «Думаю, значительная часть бюрократов Брюсселя и Вашингтона также считают Зеленского «политическим трупом». Его эгоизм и самомнение мешают западным политикам. Однако они пока не в состоянии договориться о будущей судьбе заигравшегося комика», – отмечает собеседник.

    «Долгое время западные СМИ работали над превращением Зеленского в «главного защитника демократии». Из него слепили бесстрашного героя, что изначально расходилось с реальными фактами. В текущей ситуации убрать его достаточно сложно. Встает вопрос, как именно объяснить общественности, что «храбрый солдат» оказался трусом и глупцом», – указывает он.

    «Пока в США и ЕС решают его судьбу, политики разного уровня пытаются намекнуть Зеленскому, что за рубежом его действиями недовольны. Слова Костенко – яркий тому пример. Однако зная мстительность и жестокость комика, сидящего во власти на Украине, случиться с его критиками может всякое», – подчеркивает эксперт.

    «Вполне возможно, что полковника СБУ ждут репрессии. Однозначно предугадать его судьбу невозможно. Тем не менее я уверен, что Костенко знал о всех возможных последствиях и шел на риск осознанно, зная, что кто-то более влиятельный гарантирует защиту», – заключил Скачко.

    Ранее на Украине призвали Владимира Зеленского смириться с политической смертью. По мнению секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковника СБУ Романа Костенко, руководителя страны повторно не изберут, поэтому последний должен принимать решения, которые помогут «сохранить государство», а не поддерживать рейтинги.

    Разговоры о возможной замене Зеленского идут уже довольно длительное время. Среди возможных кандидатов называют главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего советника действующего офиса Алексея Арестовича. Тем не менее, по мнению главы ДНР Дениса Пушилина, имя следующего президента Украины совершенно не важно.

    Он отметил, что любой человек, занимающий данный пост, будет делать то, что ему прикажут западные страны. Сам Владимир Зеленский критикует идею проведения выборов в военное время. Он считает, что концентрация на внутренней политике не дает государству возможности сосредоточиться на контрнаступательных действиях ВСУ.

    По его словам, лишь «мобилизация всех усилий» сможет «защитить государство». Тем гражданам и партнерам, которым не хватает воли и выдержки, он рекомендовал «уйти или отойти в сторону». Ранее Зеленский призвал украинцев сделать выбор между исполнением долга перед страной и статусом беженца.

    Коментарии (7)
    9 января 2024, 14:26
    Шойгу назвал потери ВСУ за прошедший год

    Tекст: Ольга Иванова

    За прошедший год ВСУ потеряли свыше 215 тыс. человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС.

    По его словам, российские войска методично снижают боевой потенциал ВСУ. Шойгу указал на то, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов. Шойгу уверен, что даже то, что Киев продолжает гнать своих солдат на убой, никак не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.

    Накануне эксперты рассказали о новом преимуществе на поле боя в ходе спецоперации.

    Коментарии (24)
    9 января 2024, 07:30
    Time не исключил потери Украиной новых территорий

    Time заявил об угрозах разделения Украины на части и потери новых территорий

    Time не исключил потери Украиной новых территорий
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В 2024 году Украина «будет фактически разделена на части», ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться, заявил директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер.

    Бреммер назвал «сокрушительным ударом» сокращение помощи со стороны США, а также отметил, что возникли проблемы и с европейской поддержкой Киева. По его словам, положение Украины ухудшилось из-за снижения западной поддержки и нехватки людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Time.

    Бреммер заявил, что украинская сторона «пойдет на большие военные риски», в том числе удары по российской территории, которые «спровоцируют беспрецедентные ответные меры России». Он не исключил, что в результате НАТО может оказаться «втянута» в конфликт.

    Напомним, по данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (17)
    11 января 2024, 12:36
    Эксперт объяснил утрату ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Освобождение сел Победа и Новомихайловка позволит ВС РФ продвинуться к Курахово

    Эксперт объяснил утрату ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Южно-Донецкое направление действительно стало более спокойным для Российской армии. Нынешнее положение дел открывает возможность для освобождения сел Победа и Новомихайловка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в группировке «Восток» заявили о потере ВСУ преимущества на Южно-Донецком направлении.

    «Относительное спокойствие на Южно-Донецком направлении объясняется двумя моментами. Во-первых, противник сейчас испытывает дефицит боеприпасов и вынужден экономить их. Поэтому плотность огня с его стороны снизилась», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, мы продолжаем наращивать количество БПЛА для борьбы с ВСУ. Те же «Ланцеты» используются против артиллерии, а малые коптеры для целей поменьше. В целом обстановка на Южно-Донецком направлении благоприятная для Российской армии. После взятия Марьинки начались бои на востоке Георгиевки. Кроме того, наши военные приближаются к селам Победа и Новомихайловка. Последняя, насколько известно, уже охвачена с двух сторон. В районе Угледара ситуация стабильная», – подчеркнул собеседник.

    «На данный момент следует ожидать, что наша армия продолжит локальные продвижения на Южно-Донецком направлении. В частности, для российских войск важно освободить села Новомихайловка и Победа. Это позволит решить две задачи. Во-первых, в перспективе взятие этих населенных пунктов позволяет идти к городу Курахово. Во-вторых, оно существенно усложняет ситуацию для ВСУ в Угледаре», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее в группировке «Восток» заявили о потере украинскими военными преимущества на Южно-Донецком направлении. Артиллерист с позывным Машук отметил, что за последние месяцы на фронте стало гораздо спокойнее, удары наносятся не с прежней интенсивностью. «Мы успеваем сделать работу… Противник сдулся. Преимущество наше», – сказал он.

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР.

    Кроме того, российскими войсками было нанесено поражение живой силе противника в районе населенного пункта Парасковиевка в ДНР. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были нанесены удары по самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» и боевой машине РСЗО «Град».

    Российская артиллерия уничтожила огнем три опорных пункта украинских войск возле Клещеевки, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Также он добавил, что кроме личного состава были уничтожены два бронеавтомобиля ВСУ.

    Коментарии (5)
    11 января 2024, 19:04
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сейчас получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979–1989 годов, сообщили в CNN.

    Телеканал со ссылкой на служащих ВСУ сообщил, что Киев получал от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год».

    Коментарии (21)
    11 января 2024, 11:22
    Пермский чиновник отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО

    Пермский чиновник Молоковских отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО

    Пермский чиновник отказался от шапки с флагом Норвегии после критики участников СВО
    @ 59.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских исключил из своего гардероба одежду с государственной символикой Норвегии, которая возмутила участников спецоперации, сообщили в горадминистрации.

    Молоковских оказался на мероприятии в шапке и куртке с нашивкой в виде норвежского флага итальянского бренда одежды премиум-класса Napapijri из линии одежды, посвященной Скандинавии. Сообщалось, что это возмутило пермских участников СВО из штурмового отряда, поскольку Норвегия оказывала финансовую поддержку ВСУ.

    В мэрии сообщили РИА «Новости», что Молоковских «публично выразил сожаление о своей неосмотрительности». Шапка, как рассказал чиновник, была приобретена достаточно давно, на вид ее логотипа он не обращал внимания. Данный аксессуар Молоковских исключил из своего гардероба, добавили в горадминистрации.

    Также там отметили, что Молоковских активно включен в работу городских властей по поддержке участников СВО и их семей.

    Коментарии (17)
    9 января 2024, 08:14
    В ВСУ пожаловались на российские планирующие бомбы

    NYT: Планирующие бомбы поражают солдат ВСУ даже в подземных бункерах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Планирующие авиабомбы и дроны ВС России наносят большие потери украинской армии, пишет The New York Times.

    Как рассказал солдат 14-й бригады нацгвардии Украины с позывным «Кит», ВС России посылают подобные снаряды «по восемь в час». Он добавил, что боеприпас при этом звучит так, как будто «открылись врата ада», передает RT.

    Ранее Newsweek сообщила, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 создадут угрозу украинским системам ПВО.

    Коментарии (2)
    10 января 2024, 14:02
    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК

    Военный эксперт Климов: Способность «Куба» и «Ланцета» наносить удары глубоко в тыл противника стала ночным кошмаром для ВСУ

    Эксперт назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Дроны «Куб» являются важной составляющей ниши дальнобойной артиллерии и позволяют наносить удары глубоко в тыл противника. Именно это свойство делает их кошмаром для ВСУ. В перспективе аппараты можно будет сделать еще более эффективным оружием, увеличив скорость и дальность их полета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее американские СМИ назвали беспилотники «Куб» ночным кошмаром для Украины.

    «Дроны «Ланцет» и «Куб» – это один из самых успешных проектов российского ВПК, который показал свою высокую эффективность в ходе СВО. Такие БПЛА являются очень перспективным направлением, которое сейчас активно развивается в нашей стране», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Ланцет» и «Куб» схожи по своим характеристикам и задачам, но они имеют разную аэродинамическую схему. Последний в перспективе может развивать существенно большую скорость, что позволит быстрее реагировать на угрозы. Кроме того, на него можно установить малый турбореактивный двигатель, что позволит в том числе увеличить дальность полета», – отмечает собеседник.

    «Также следует понимать, что «Куб», как, впрочем, и «Ланцет», способен работать в тандеме с другими дронами, которые выполняют функции ретрансляции, разведки, целеуказания, а также фиксации поражения цели. Тем не менее при развитии искусственного интеллекта, захватывающего траекторию беспилотников, у БПЛА появится возможность лететь самостоятельно», – подчеркивает он.

    «Оба дрона предназначены для поражения целей на большом расстоянии, они, по сути, являются частью ниши дальнобойной артиллерии. Другие беспилотники действуют исключительно на ЛБС, тогда как «Ланцет» и «Куб» позволяют наносить удары вглубь позиций противника. Именно это делает их ночным кошмаром для ВСУ», – акцентирует эксперт.

    «Некоторые эксперты говорят о необходимости унификации и массового производства одной модели. Однако, по моему мнению, конкуренция между командами, разрабатывающими БПЛА, является хорошим фактором, так как стимулирует дальнейшее совершенствование данного вида вооружения», – поясняет он.

    «В силу высокой актуальности необходимо дальнейшее увеличение числа производимых «Ланцетов» и «Кубов». Кроме того, одно из важнейших направлений, которое следует развивать – использование роевых технологий. Все это в совокупности позволит наносить еще более успешные массированные удары по объектам противника», – резюмировал Климов.

    Ранее американские СМИ сообщили, что модернизированные ударные БПЛА «Куб» станут ночным кошмаром для ВСУ. Как указывает Newsweek, еще до обновления эти беспилотники «уже обладали определенными потрясающими функциями». По мнению издания, новая версия даст возможность России наносить «гораздо более мощные удары по целям на Украине».

    Между тем аналогичные метафоры западные СМИ и военные использовали и в адрес «Ланцетов». Так, министерство обороны Британии называло их одной из лучших боевых систем России. В ведомстве указывали, что эти беспилотники применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Это было названо значительным шагом вперед в использовании БПЛА.

    Напомним, президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

    «Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов, как я уже говорил, в том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов – от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов», – сказал президент. Также российский лидер отметил необходимость привлечения к разработкам и производству БПЛА высокотехнологичного бизнеса и инжиниринговых проектных компаний.

    Коментарии (6)
    11 января 2024, 21:23
    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов

    NYT: Пентагон не отслеживал поставки оружия Украине должным образом

    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов, пишет газета The New York Times.

    Речь идет о поставках ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения, передает URA.ru.

    Отмечается, что дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли полностью отчитаться об отправленных на Украину почти 40 тыс. единиц оружия. Поэтому сейчас Конгресс обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи Киеву взамен пропавшей.

    В материале заключили, что данные доклада вызывают озабоченность по поводу эффективности контроля за военной помощью Киеву и ее возможной продажи третьим странам.

    Ранее в НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро.

    Коментарии (11)
    Главное
    Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи США военной техники из РФ
    Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов
    Между Грузией и Данией начался дипломатический скандал
    Главой МИД Франции стал супруг нового премьера страны Сежурне
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    Бундесвер столкнулся с нежеланием немцев служить в армии
    Названо число экс-фигуристов сборной РФ на стартовавшем чемпионате Европы

    Россия в отличие от Запада показала рост реальных зарплат

    Россия, Мексика и Китай являются единственными странами в мире, где реальная заработная плата выросла в 2023 году, посчитали в Международной организации труда. У кого в России зарплаты росли быстрее всего и почему далеко не все россияне смогли ощутить этот статистический показатель на себе? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев до забастовки довели Шольц и Украина

    В Германии набирают силу гражданские протесты. К фермерам, выступающим против сокращения субсидий, присоединились машинисты, недовольные условиями труда. Все это происходит на фоне колоссальных для ФРГ экономических проблем. В чем причина сложившейся ситуации и удастся ли правительству договориться с демонстрантами? Подробности

    Перейти в раздел

    ЧП в Подольске вскрыло две советские проблемы в системе ЖКХ

    Десятки домов в подмосковном Подольске уже несколько дней остаются без тепла из-за аварии на котельной. Отопительная система располагалась на Климовском специализированном патронном заводе, который известен своей печальной и даже криминальной историей. Почему такая авария стала возможной и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Злейший враг России начинает играть с Украиной против Америки

    Так называемая формула мира Зеленского, как заявляется, будет обсуждаться на предстоящем вскоре форуме в Давосе. Перспективы этого обсуждения, однако, уже понятны. Лучшим образом это видно по результатам некой «секретной встречи», проведенной по данному поводу в декабре в Эр-Рияде. Почему она провалилась и при чем тут один из злейших врагов России? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............