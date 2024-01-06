На Донецком направлении действиями подразделений Южной группировки отражены две контратаки противника около Георгиевки, нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й механизированных бригад ВСУ возле Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника на этом направлении составили более 190 военнослужащих, танк, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял более 90 военнослужащих и две бронемашины.

На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ под Синьковкой Харьковской области, сообщил Конашенков.

Нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах Кисловки, Котляровки, Табаевки и Крахмального Харьковской области.

В результате ликвидированы порядка 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, боевая машина РСЗО «Ольха», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянского лесничества.

Потери противника составили порядка 100 военнослужащих, перечислили в Минобороны.

На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины рядом с Вербовым, Работино и Малой Токмачкой Запорожской области.

Потери противника составили около 25 военнослужащих, танк, две бронемашины.

На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» уничтожены около 45 военнослужащих, танк, гаубица «Мста-Б» и склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Ингулец Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.