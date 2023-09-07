  • Украинские беспилотники сбиты над Брянской областью
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    Гей-скандал ударит по рейтингам четы Обамы
    Оппозиция в Грузии попросила США ввести санкции против «проводников России»
    Россия и Турция договорились по поставкам зерна
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставам оружия Киеву
    Газпром объяснил несогласие с позицией Молдавии по долгу о газе
    В МИД назвали «фантазиями» заявления о вступлении Армении в НАТО
    Всероссийский атаман назвал новый импульс для казачества
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    0 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

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    Олег Хавич Олег Хавич Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    7 комментариев
    7 сентября 2023, 08:54

    Городские службы Ростова-на-Дону перевели в усиленный режим после падения БПЛА

    В Ростове-на-Дону перевели городские службы в режим повышенной готовности после падения БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Все экстренные службы перевели в режим повышенной готовности после падения беспилотника в Ростове-на-Дону, сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

    В своем Telegram-канале он указал, что экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

    Кроме того, губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале отметил, что режим ЧС ввели в районе падения БПЛА на улице Пушкинской.

    «В границах домов по ул. Пушкинская, 39, 41, 42 с 09.00 введен режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание», – подчеркнул он.

    Ранее Минобороны России сообщило, что пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки в Московской и Ростовской областях, используя беспилотники. Голубев сообщил, что в Ростове-на-Дону пострадал один человек, но от госпитализации отказался.

    6 сентября 2023, 14:02
    Кулеба встретился с Блинкеном на кладбище

    Глава МИД Украины Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном на кладбище в Киеве

    Кулеба встретился с Блинкеном на кладбище
    @ @Dmytro Kuleba

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на кладбище в Киеве.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Кулеба отметил, что поприветствовал Блинкена, передает РИА «Новости».

    Также глава украинского МИД добавил, что госсекретарь США стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве на Берковецком кладбище.

    Известно, что Блинкен пробудет на Украине два дня.

    Берковецкое кладбище является крупнейшим киевским некрополем. Кроме обычных участков, часть кладбища была выделена для переносов захоронений с уничтоженного в годы Великой Отечественной войны Лукьяновского еврейского кладбища. Также на кладбище хоронят ветеранов Великой Отечественной и советско-афганской войн и некоторых известных людей.

    Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. В США предположили, что прибывший в Киев госсекретарь США может объявить о выделении Киеву более 1 млрд долларов.

    Коментарии (46)
    6 сентября 2023, 20:33
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    @ AP/TASS

    Взрыв на рынке в украинском городе Константиновка мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты. Такой вывод сделан на основании разбора видео с камер видеонаблюдения в Константиновке

    Как отмечают авторы канала «Военный осведомитель», на видео, где запечатлен удар, можно заметить, что за секунду до прилета местные жители смотрят в небо по направлению подконтрольной ВСУ Дружковки, откуда и летит объект. После этого происходит воздушный подрыв, не характерный для обычной ракеты, снаряда или авиабомбы, зато характерный для зенитной или противорадиолокационной ракеты. 

    Местные жители в чатах Дружковки и Краматорска также указали на пролетавшие самолеты, которые не могли быть российскими, поскольку линия фронта расположена более чем за 30 километров от этого места.

    Еще одним свидетельством причастности украинской авиации к удару являются сообщения в чатах местных жителей о пусках ракет двумя украинскими самолетами над Дружковкой (местные жители принимают их за Storm Shadow), а буквально несколькими минутами позже происходит взрыв на рынке Константиновки, это видно по времени на камере видеонаблюдения. Населенные пункты расположены недалеко друг от друга.

    Авторы канала напоминают, что ВСУ ранее уже производили неудачные пуски ракет AGM-88 HARM по Константиновке. Вероятнее всего, в этот раз ВСУ также запустили ракету с борта самолета, она летела от подконтрольной им Дружковки и взорвалась на рынке около магазина в Константиновке.  В сообщении указывается, что воздушное пространство над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой считается «рабочим местом» украинских ВВС с лета 2022 года.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский, как сообщает РБК, заявил, что в результате ЧП погибли минимум 16 человек, по его словам, удар якобы наносился российской артиллерией.

    Коментарии (9)
    6 сентября 2023, 12:43
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    В ночь на среду российские Воздушно-космические силы нанесли групповой удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар по базе подготовки украинских диверсантов был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

    В итоге цель достигнута, объект поражен, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее в среду стало известно, что российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества.

    Коментарии (5)
    6 сентября 2023, 11:58
    Рогов: Россия сохраняет огневой контроль над Работино

    Рогов: ВСУ концентрируют живую силу и технику в районе Работино

    Рогов: Россия сохраняет огневой контроль над Работино
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Работино находится под огневым контролем России, удерживается юго-западная окраина поселка, а также высоты вблизи населенного пункта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что армия РФ «тактически» вышла из Работино.

    «Мы продолжаем контролировать юго-западную окраину Работино. В настоящий момент противник удерживает северную и центральную части населенного пункта. Любые попытки ВСУ прорваться в зону, удерживаемую российскими войсками, пресекаются. Фактически село попало на так называемые качели войны», – сказал Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией».

    «Ситуация здесь аналогична Пятихаткам и Урожайному. То есть периодически некоторые участки Работино переходят «из рук в руки». Вместе с тем нашими военными заняты высоты к югу от села, что дает России некоторое преимущество на данном участке», – отмечает собеседник.

    «Фактически любое передвижение противника просматривается российской армией. Работино для нас «как на ладони»: огневой контроль распространяется на всю его территорию. Активно работают дроны, артиллерийские установки и авиация. Что касается Вербового, расположенного восточнее Работино, там российские военные смогли отбить две атаки противника. При этом ВСУ попытались прорваться по направлению к Новопрокоповке», – акцентирует он.

    «Однако стоит понимать – противник использует большое число западной техники. Пожалуй, здесь представлены все образцы «помощи», которые Запад направляет ВСУ. Много Leopard, Bradley. Офис Зеленского перебрасывает сюда и сотни бойцов с других направлений», – резюмирует Рогов.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы оставили Работино. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live». По его словам, армия «тактически» вышла из населенного пункта, потому что «держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, не представляется чем-то целесообразным».

    Он отметил, что села почти не существует, оно «осталось только на карте». При этом российские силы заняли главенствующие высоты, в то время как ВСУ остались внизу. Как уточнил Балицкий, такая расстановка устраивает наши войска.

    Напомним, в районе Работина российские военные уничтожили танк Challenger 2 британского производства. На официальном сайте компании-производителя ранее было опубликовано сообщение, что данная модель не имела боевых потерь. Российское посольство в Лондоне опубликовало фотографию с разрушенной машиной.

    В целом за последнее время ВСУ в районе населенного пункта потеряли до 170 человек, два танка, три бронированные машины, четыре автомобиля, три американские артиллерийские системы М777 и гаубицу М119, немецкую САУ Panzerhaubitze-2000, британское орудие FH-70, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

    В пятницу газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что заявления западных СМИ о прорыве «линии Суровикина» на участке Работино – Вербовое преждевременны.

    Коментарии (25)
    6 сентября 2023, 19:07
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

    Россия запросила на 12 сентября заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия запросила на 12 сентября проведение заседания СБ ООН по проблемам западных поставок оружия Киеву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, заседание будет посвящено не только поставкам оружия Украине, но и другим факторам, которые негативно отражаются на перспективах урегулирования кризиса на Украине, написал он в Telegram-канале.

    Полянский отметил, что Москва постарается подобрать достойных докладчиков. Заседание начнется в 17.00 по Москве.

    Коментарии (21)
    6 сентября 2023, 15:59
    Британский журнал изменил слова экс-главы СБУ об устранении неугодных

    The Economist исправил статью экс-главы СБУ Наливайченко о необходимости «устранять людей»

    Британский журнал изменил слова экс-главы СБУ об устранении неугодных
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Британский журнал The Economist изменил цитату Валентина Наливайченко, возглавлявшего Службу безопасности Украины (СБУ) в 2014-2015 годах, о необходимости «устранять людей».

    В опубликованном накануне материале издания говорится, что 2015 году в составе СБУ появилось подразделение, которое занимается убийствами. По словам Наливайченко, которые приводятся в первоначальной версии, украинское руководство тогда решило, что недостаточно сажать «коллаборантов» в тюрьму – в Киеве пришли к выводу о необходимости «устранять людей», передает РИА «Новости».

    В обновленной версии статьи слова Наливайченко «устранять людей» заменили на «устранять террористов». В материале стоит пометка, что в предыдущем варианте экс-главу СБУ якобы «непреднамеренно неверно процитировали».

    Пресс-служба Наливайченко также заявила, что издание якобы некорректно передало высказывание, которое «уже исправили и принесли извинения», сообщает издание «Страна.ua».

    Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна идти до полного выполнения российских целей, чтобы наказать виновных в продолжавшемся восемь лет геноциде жителей Донбасса.

    Коментарии (5)
    6 сентября 2023, 23:48
    Антикоррупционный суд Украины велел открыть уголовное дело против Умерова

    Высший антикоррупционный суд Украины велел возбудить уголовное дело против нового министра обороны страны Умерова

    Антикоррупционный суд Украины велел открыть уголовное дело против Умерова
    @ Thomas Imo/Photothek/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В конце августа украинский Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное дело против нового министра обороны Рустема Умерова в связи с превышением им должностных полномочий на посту главы Фонда госимущества, сообщают СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что Умеров и его заместители продавали компаниям, связанным с «Центрэнерго», электроэнергию по цене ниже рыночной. Чтобы хищение госимущества не вскрылось, он мешал собрать наблюдательный совет компании, который мог вынести вопрос на рассмотрение кабмина Украины. Член совета «Центрэнерго», который вскрыл преступление, был уволен Умеровым. В ВАКС считают, что эта информация «требует проверки средствами уголовного процесса», передает ТАСС.

    Напомним министр обороны Украины Алексей Резников был отправлен в отставку. Верховная рада утвердила кандидатуру Рустема Умерова новым министром обороны Украины.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2023, 11:51
    Названа вероятная причина прибытия Блинкена в Киев

    CNN: Во время визита на Украину Блинкен может объявить о помощи Киеву более чем на 1 млрд долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Прибывший в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен может объявить о выделении Киеву более 1 млрд долларов, сообщил неназванный американский чиновник.

    По информации канала CNN, Блинкен объявит о выделении Украине более 1 млрд долларов, у него запланированы встречи с украинскими чиновниками и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщили о том, что госсекретарь США прибыл с официальным визитом в Киев.

    Коментарии (2)
    6 сентября 2023, 15:37
    Жена Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье

    Супруга Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье

    Жена Пашиняна приехала в Киев на саммит о психическом здоровье
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жена главы правительства Армении Никола Пашиняна Анна Акопян прибыла в Киев, где проходит саммит первых леди, сообщило интернет-издание «Клименко. Тайм».

    Темой саммита стало психическое здоровье. Кроме того, Акопян в ходе поездки намерена передать Украине гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

    Ранее Пашинян заявлял, что в отношении спецоперации на Украине Армения не является союзником России.

    Коментарии (17)
    6 сентября 2023, 16:54
    Госдеп увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, который ранее критиковали западные СМИ, а президент России Владимир Путин назвал «провалом».

    По его словам, США хотят, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и все необходимое в долгосрочной перспективе, передает передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Сам госсекретарь в среду прибыл в Киев, он также напомнил о «продолжающейся и решительной поддержке Украины».

    Напомним, СМИ не раз писали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Отмечается, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

    Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что «контрнаступ» не то что буксует, а «это провал».

    Коментарии (6)
    6 сентября 2023, 15:29
    Москва не увидела нового в предложениях генсека ООН по зерновой сделке

    МИД: Предложения генсека ООН по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса

    Tекст: Антон Никитин

    Предложения генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке не содержат новых элементов и не могут стать основой для прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России, говорится в заявлении МИД.

    В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы «прорывных» предложения – SWIFT для «дочки» Россельхозбанка, создание страховой платформы, разблокирование зарубежных активов российских компаний – производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты. В МИД уточнили, что взамен от России потребовали гарантий немедленного и полноценного восстановления черноморской инициативы, передает ТАСС.

    В российском ведомстве подчеркнули, что на деле предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации сельскохозяйственного экспорта России.

    На Смоленской площади подтвердили принципиальную позицию Москвы о готовности рассмотреть возможность реанимирования черноморской инициативы только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений.

    В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются, а в Киеве и вовсе заявляют о том, что будут продолжать добиваться ужесточения санкций против России, нимало не заботясь о нуждах стран Глобального Юга в зерне и удобрениях, а также о продовольственной безопасности в целом.

    Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о предложениях генсека ООН Антониу Гутерриша по участию России в зерновой сделке.

    Коментарии (3)
    6 сентября 2023, 09:45
    Захарова: До Украины дошло, какую роль ей отвел Запад

    Спикер МИД Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО Данилова о роли Украины в игре Запада

    Tекст: Александра Юдина

    До Киева наконец дошло, что происходящее в данный момент – не попытка России и Украины выяснить отношения, а глубокий конфликт, в котором США стремятся вернуть мир в колониальную зависимость, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова

    В своем Telegram-канале она указала на то, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов наконец признал, что третья мировая война сейчас «вошла в активную фазу». Более того, он отметил, что если кто-то считает, что «это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее».

    «Дошло, наконец, и до «избранных»… что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами», – подчеркнула Захарова.

    Также представитель МИД заметила, что до «избранных», скорее всего, дошло и то, что они – инструмент.

    «Отсюда такая истерика. Спросите Данилова, что скрывается за этим «все намного сложнее»? Не прозрение ли насчет роли Украины в эту историческую эпоху?» – резюмировала дипломат.

    Напомним, Данилов заявил, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2023, 12:47
    Минобороны заявило об отражении украинских атак в районе Работино

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки в районах Работино и Вербового Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Изменений в тактическом положении российских войск нет, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки ликвидированы порядка 40 военнослужащих, танк, две броне машины, два пикапа, две американские артсистемы М777, три американские самоходных артиллерийских установки М109 Paladin, британское орудие FH-70, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две самоходные арт установки «Гвоздика».

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили десять атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ возле Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР).

    В районе Артемовска ДНР нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ. В ходе боев на этом направлении противник потерял до 285 военнослужащих, танк, две машины пехоты, самоходную артустановку «Гвоздика», пушку «Рапира» и пункт управления беспилотниками, перечислили в Минобороны.

    На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» при поддержке авиации отражена атака штурмового отряда 38-й механизированной бригады ВСУ около Новодонецкого ДНР.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Урожайным и Новодонецким ДНР. Потери противника на этом направлении составили более 180 военнослужащих, пять танков, две бронемашины, польская самоходная артиллерийская установка Krab, две самоходные гаубицы «Гвоздика», орудие Д-20.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2023, 13:08
    Кремль: Американская поддержка Киева не может повлиять на ход СВО

    Песков: Намерение Вашингтона помогать Киеву вести войну до последнего украинца не может повлиять на ход СВО

    Кремль: Американская поддержка Киева не может повлиять на ход СВО
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Вашингтон подталкивает Киев вести войну до последнего украинца и не жалеет на это средств, но это не может повлиять на ход специальной военной операции (СВО), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы неоднократно слышали заявления о том, что они намерены и дальше помогать Киеву, сколько потребуется. Иными словами, собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея никаких денег. Мы это воспринимаем именно так... Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация должна идти до полного выполнения российских целей, чтобы наказать виновных в продолжавшемся восемь лет геноциде жителей Донбасса.

    Коментарии (14)
    6 сентября 2023, 09:14
    Украинские СМИ сообщили о визите Блинкена в Киев

    Украинские СМИ: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

    Украинские СМИ сообщили о визите Блинкена в Киев
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев, пишет украинское издание УНИАН.

    Официального подтверждения о его поездке в Киев на данный момент нет, передает РИА «Новости».

    Согласно информации украинского агентства «Страна.ua», в центре Киева перекрыто движение.

    Как отметил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий, «Блинкен приехал в Киев говорить о переговорах».

    Годом ранее в сентябре госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Киев, его поездка не анонсировалась.

    Коментарии (7)
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    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Санду простила Молдавии долг перед РФ

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