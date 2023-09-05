  • Над Крымом уничтожен украинский беспилотник
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    Мнения
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    2 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    13 комментариев
    5 сентября 2023, 09:59

    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2

    Военные корреспонденты сняли на видео горящий в поле под Работино британский танк Challenger 2

    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Военные корреспонденты обнародовали кадры горящего после боев в поле под Работино танка Challenger 2, поставленного для Киева Британией.

    Военкоры в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» показали кадры первого горящего танка Challenger 2.

    Уточняется, что подобные танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по задумке Киева, должна была дойти до Крыма, однако потерпела поражение на первой линии обороны ВС России.


    Примечательно, что ранее Минобороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, потратив на это миллионы фунтов стерлингов, хотя могло передать технику ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская спецоперация на Украине изменила мнение Британии, которая еще несколько лет назад хотела отказаться от тяжелой бронетехники, о танках.

    3 сентября 2023, 13:49
    Минобороны назвало цель удара по Одесской области

    Минобороны: ВКС России ночью нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

    Минобороны назвало цель удара по Одесской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Антон Никитин

    ВКС России в воскресенье ночью нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени Одесской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

    Минобороны заверило в своем Telegram-канале, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В воскресенье утром сообщалось, что в городе Рени Одесской области Украины прогремел мощный взрыв. Глава подконтрольной Киеву военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что повреждения получила припортовая структура.

    Напомним, порт Рени расположен на левом берегу реки Дунай. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему удары по портам на Дунае лишат Украину денег и оружия. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, что Дунай – это очень важная водная артерия, протекающая практически через половину Европы. Эксперт подчеркнул, что после окончания зерновой сделки гавани на Дунае используются офисом Зеленского для поставки на Украину военной техники и экспорта сельскохозяйственной продукции, благодаря этому маршруту противник поддерживает боеспособность своей группировки в Причерноморье.

    Коментарии (41)
    4 сентября 2023, 12:08
    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»

    Эксперт Бартош: Су-34 позволит наносить больше ударов гиперзвуковым «Кинжалом» по ВСУ

    Эксперт объяснил начало использования Су-34 для ударов «Кинжалом»
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    МиГ-31К – это достаточно редкая машина, что ограничивает возможности ее применения в качестве носителя «Кинжалов». А Су-34 более распространены, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. До этого основным носителем этого типа оружия был МиГ-31К.

    «МиГ-31 – это скоростной перехватчик, основной целью которого является борьба с самолетами противника. Позднее машина была модифицирована для выполнения других типов задач, в том числе для ударов ракетами «Кинжал», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Использование Миг-31К для запуска «Кинжалов» ограничивается малым количеством этих машин на службе у российской армии. В то же время Су-34 – это более распространенный самолет. Более того, этот самолет изначально предназначался для ударов по наземным целям», – отмечает собеседник.

    «Все это делает Су-34 перспективной платформой для использования «Кинжалов». Теперь можно спрогнозировать более частые удары гиперзвуковым оружием по объектам ВСУ в зоне СВО», – резюмировал Бартош.

    Ранее российский Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО. До этого момента носителями этого типа оружия были специально оборудованные для этой задачи перехватчики МиГ-31К и стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

    Отметим, что ранее первый замгендиректора Ростеха Владимир Артяков отмечал, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» сейчас выпускается серийно и в необходимых Минобороны России объемах.

    По словам Артякова, пропагандистские заявления Украины насчет якобы перехвата «Кинжалов» не выдерживают никакой критики и являются одним из элементов пропагандистской работы со стороны противника.

    По официальным данным Минобороны РФ, в мае «Кинжал» смог полностью уничтожить РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как российская ракета смогла нанести такой ущерб западному зенитному комплексу.

    Напомним, официально первое боевое применение ракет «Кинжал» состоялось 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине. Тогда российские ВКС уничтожили крупный подземный склад авиационных боеприпасов ВСУ в поселке Делятин Ивано-Франковской области.

    Коментарии (29)
    3 сентября 2023, 03:58
    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США

    Перед отставкой с поста главы минобороны Британии Уоллес попытался отменить заказ на поставки американских вертолетов

    Times связала отставку Уоллеса с «безумной затеей» в отношении США
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бен Уоллес перед тем, как покинуть пост главы минобороны Великобритании, пытался отменить заказ на поставки американских вертолетов Chinook для британских войск, сообщают СМИ.

    Уоллес 10 августа направил главе Пентагона Ллойду Остину письмо, сообщив, что Великобритания хочет пересмотреть соглашение о покупке у Boeing 14 тяжелых военно-транспортных вертолетов, хотя этот вопрос еще обсуждался британским кабмином, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

    Источник в правительстве Великобритании рассказал, что действия Уоллеса сочли вредоносными для отношений двух стран, некоторые члены правительства решили, что министр хочет «досадить американцам».

    В окружении Уоллеса категорически отвергли версии, предполагающие, что министр решил отомстить США за отказ поддержать его кандидатуру на пост генсека НАТО. Утверждается, что Уоллес давно сомневался в соглашении по Chinook, особенно с учетом увеличения стоимости контракта на 630 млн долларов. Кроме того, у Великобритании уже есть 60 Chinook. Противники покупки предлагали потратить деньги на другие вертолеты или несколько французских транспортников Airbus A400M Atlas.

    В кабмине отмену контракта многие сочли «безумной затеей». Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила главе британского правительства Риши Сунаку, что отказ от американских вертолетов – «плохая идея». Сотрудникам премьерской канцелярии пришлось успокаивать посла США в Лондоне Джейн Харли, которая пыталась прояснить ситуацию.

    Напомним, в конце августа Уоллес, спустя четыре года пребывания на посту, подал в отставку. Его приемником назначен Грант Шэппс. Высказывалось предположение, что Уоллес может стать генсеком НАТО, но в июне он сам заявил, что этого не произойдет. По его словам, США против его кандидатуры.

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    2 сентября 2023, 19:06
    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск

    Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не смогут остановить российские войска возле Купянска и Харькова

    На Украине заявили о невозможности остановить наступление ВС России на Купянск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский постоянно врет об успехах вооруженных сил, но они не могут остановить продвижение российских сил к Купянску в Харьковской области, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube.

    Он заявил, что идут тяжелейшие бои возле Купянска, российские войска наступают, а Зеленский постоянно говорит ложь об украинских успехах на этом направлении, передает ТАСС.

    Соскин также заявил, что за почти три месяца контрнаступления украинской армии президенту Владимиру Зеленскому ни разу не сообщили хороших новостей по поводу прорыва российской линии обороны. По его словам, техника, которую Запад передает Киеву, устарела и не может конкурировать с российским вооружением на поле боя.

    «И если ничего дальше не будет, то песенка Зеленского спета», – считает Соскин.

    Ранее китайский обозреватель Чэнь Фэн заявил, что освобождение российскими войсками Купянска и дальнейшее их продвижение в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.

    До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия скоро возьмет Купянск.

    Напомним, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в течение трех дней боевых действий украинские военные на некоторых участках могут терять до 60% бойцов под Купянском.

    Коментарии (9)
    2 сентября 2023, 12:14
    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей

    NYT: Морпехи ВСУ заявили об использовании российскими войсками новой тактики поджигания минных полей

    В ВСУ заявили об использовании ВС России тактики поджигания минных полей
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Морпехи ВСУ утверждают, что Вооруженные силы России используют новую тактику поджигания минных полей, сообщает The New York Times.

    Как утверждается в публикации, по словам украинских морских пехотинцев, русские используют новую тактику, чтобы сделать минные поля еще более смертоносными. Как утверждается в материале, ВС России якобы заранее размещают на минных полях горючее вещество, а при приближении ВСУ с дрона сбрасывают гранату, что приводит к множественным взрывам и целому морю огня, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в статье отмечается, что украинские военные признают преимущество России в некоторых важных аспектах. Так, по словам ветерана морской пехоты ВСУ по имени Денис, у русских больше артиллерии, больше танков, больше дронов и больше людей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (29)
    2 сентября 2023, 19:29
    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко рассказал, как изменила тактику российская армия в ходе СВО

    Марочко рассказал, как российская армия в ходе СВО изменила тактику
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия в ходе СВО учла ошибки свои и противника, и стала действовать иначе: планомерно продвигается вперед, подтягивает тылы и фланги, а также получает новейшее вооружение, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко в интервью «Бизнес Онлайн» заявил, что истоки успеха российской армии в грамотных действиях войск. По его словам, за время СВО поменялась тактика и стратегия: были учтены допущенные ошибки свои и противника.

    «Теперь мы не прем, сломя голову вперед, а планомерно продвигаемся, подтягиваем тылы, фланги для того, чтобы все шло в штатном режиме. Есть уже положительная динамика в том, что силы и средства Российской армии постепенно насыщаются, военнослужащие приходят с боевым опытом, нет дефицита боеприпасов, который ощущался ранее на некоторых участках», – заявил подполковник.

    Он также отметил, что ВС России получают новейшие вооружения: беспилотную авиацию, боеприпасы, средствах связи и средства радиоэлектронной разведки. По словам Марочко, разработки ВПК, которые были поставлены ранее, модернизируются с учетом сложившейся обстановки на фронте.

    Сотрудники КБ приезжают на фронт, чтобы лично оценить, как работает техника, смотрят на нее в боевых условиях, после чего вносят коррективы, что в комплексе дает положительные результаты, подчеркнул Марочко.

    Ранее минобороны Украины признало успехи ВС России на Купянском направлении.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские мины остановили «контрнаступ» Украины.

    Коментарии (45)
    5 сентября 2023, 00:58
    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34

    MWM: Использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине

    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента Владимира Путина вооружить ракетами «Кинжал» ударные истребители Су-34 расширит возможности России и повлияет на все театры военных действий, включая Украину и Сирию, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что Су-34 обладает самым большим из всех существующих в мире самолетов боевым радиусом. Также отмечается, что истребитель способен нести тяжелые грузы на дальние расстояния, передает РИА «Новости».

    «Кинжалы», продолжает автор материала, активно применяются на украинском театре военных действий. Одним из наиболее значимых достижений, по оценке эксперта, является уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot («Пэтриот») в Киеве.

    Накануне стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала о значимости использования Су-34 в качестве платформы для пуска «Кинжалов».

    Коментарии (13)
    4 сентября 2023, 14:29
    На Украине назвали стоимость одного дня боевых действий

    Резников назвал стоимость одного дня боевых действий на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 млн долларов, сообщил подавший в отставку министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.

    Резников заявил, что поставки волонтеров в зону боевых действий с начала СВО – это 3% от всего, что попало на войну, в то время, как день войны обходится в 100 млн долларов. Он предложил сравнить сборы всех крупных волонтерских фондов и траты государства, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Напомним, в понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду заявление об отставке.

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны, сняв с должности Алексея Резникова. Зеленский предложил в качестве кандидата на должность нового главы военного ведомства Рустема Умерова.

    Отставку Резникова с поста министра обороны Украины связали с провалом контрнаступления ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто такой будущий новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Коментарии (8)
    3 сентября 2023, 17:59
    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ

    «Страна»: Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в ВСУ ограниченно годных к военной службе мужчин

    На Украине мобилизуют больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Минобороны Украины выпустило приказ о мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ограниченно годных к военной службе мужчин, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание сообщило в своем Telegram-канале, что, в соответствии с новым приказом минобороны Украины, пригодными к мобилизации в ВСУ будут признавать большинство ранее спорных категорий.

    Издание пояснило, что статьи расписания болезней 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, в которых были исключения из этого правила, теперь упразднены. Как поясняется в материале, ограниченно годные к военной службе призывники теперь будут признаны годными к прохождению службы в ВСУ по конкретной военной специальности. Соответствующее постановление будет принимать военно-врачебная комиссия. Кроме того, приказом упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.

    Издание напомнило, какие именно болезни после нового приказа минобороны Украины больше не являются основанием для признания человека негодным к мобилизации в ВСУ: 2-в – клинически излеченный туберкулез; 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций; 5-в – бессимптомный ВИЧ; 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций; 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики; 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях; 21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы; 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

    Напомним, в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что ограниченно годных к военной службе мужчин могут мобилизовать в ряды ВСУ. В Киеве также приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет. Днем ранее на Украине также решили перепроверить обоснованность выдачи всех справок о непригодности к воинской службе.

    Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.

    Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

    Коментарии (27)
    4 сентября 2023, 13:18
    Онуфриенко: Зеленский умышленно отправляет десант к Крыму на убой

    Военный аналитик Онуфриенко: Высадкой десанта в Крыму Зеленский хочет нивелировать неудачи контрнаступления

    Онуфриенко: Зеленский умышленно отправляет десант к Крыму на убой
    @ mil.in.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Зеленский осознает обреченность попыток десантироваться в Крыму. Однако военное руководство Украины продолжает посылать военных на убой. Десятки человек гибнут ради оправдания провала контрнаступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее самолеты РФ уничтожили четыре военных катера ВСУ, двигавшихся в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья

    «Регулярные отправки десантных групп в сторону Крыма – еще одна попытка украинского руководства «оправдаться» перед собственными гражданами и западными странами за провал контрнаступления. Задача проста – создать заметный информационный шум, который внушит российскому населению страх и неуверенность в силах армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «И офис Зеленского не скрывает собственных мотивов. Недавнюю атаку на полуостров в Киеве открыто приурочили ко Дню независимости Украины 24 августа. Поражает, насколько цинично ВСУ готовы отправлять собственных людей на убой ради реализации политических амбиций нескольких человек», – отмечает собеседник.

    «Из раза в раз к берегам Крыма отправляют лишь несколько небольших катеров. На них может разместиться около 50 человек. Это очень мало для проведения по-настоящему серьезных операций. Фактически офис Зеленского превратил украинских бойцов в смертников, которые плывут к территории России, заведомо зная о собственной обреченности», – подчеркивает эксперт.

    «Правда, мы уже видели, как местные «князьки» разменивали жизни солдат на красивые заголовки. Так, например, было под Антоновским мостом. Абсолютно бессмысленная операция, цель которой – создать эффект «успеха» непобедимой украинской армии», – считает Онуфриенко.

    «Нынешняя попытка десантироваться на мысе Тарханкут вновь не преследовала стратегических целей. Место выбрано лишь потому, что эта точка полуострова является наиболее близкой к территориям, которые до сих пор контролируются ВСУ», – акцентирует собеседник.

    «Однако России удалось выстроить стройную систему контроля над прибрежной зоной Черного моря. Вместе с тем из-за непрекращающихся вылазок ВСУ нашим военным сейчас необходимо максимально пристально изучать действия противника. И отталкиваясь от этого, вносить корректировки в систему безопасности Крыма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее самолеты РФ уничтожили четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Отмечается, что противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

    Это не первая попытка ВСУ прорваться на территорию полуострова. Так, 30 августа самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

    Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы, чтобы «русские войска ушли с полуострова «без давления» со стороны ВСУ. При этом он подчеркивал, что планируется некий перечень шагов по «деоккупации» региона. Однако план Зеленского встретил скепсис со стороны американского экспертного сообщества.

    Так, ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в социальной сети X (прежнее название Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заметил, что Украина не способна «защитить себя, не говоря уже о том, чтобы требовать территорию РФ». Однако бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес разделяет взгляды Зеленского. Он  заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek.

    Еще в феврале в социальной сети X Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    В России планы Зеленского вызвали широкий резонанс. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что попытки ВСУ организовать вторжение на полуостров закончатся капитуляцией. Он отметил, что действующему украинскому руководству удалось разрушить собственную страну, но уничтожить полуостров у них не выйдет.

    Коментарии (4)
    5 сентября 2023, 05:54
    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

    Герой России: Немецкий Leopard на минах прекрасно разлетается во все стороны

    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Танки Leopard немецкого производства, которые западные страны поставили украинским националистам, прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах, рассказал заместитель руководителя Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

    Сайфуллин в комментарии РИА «Новости» напомнил, что прежде заявлялось о том, что танки Leopard – это «такая машина чудесная», которая в составе ВСУ «раздавит» российские войска. Однако теперь Россия видит, что «Леопарды» «прекрасно горят и прекрасно разлетаются во все стороны», сказал полковник, добавив, что мин у российских саперов предостаточно – хватит на каждый «Леопард» и на каждую «Брэдли» (БМП Bradley американского производства).

    Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе СВО, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что иностранная военная техника «горит за милую душу». По его словам, за тем, как уничтожается якобы неуязвимая техника, наблюдает сейчас весь мир.

    Коментарии (5)
    4 сентября 2023, 14:22
    Члену экипажа танка «Алеша» подарили табун лошадей в Якутии

    Члену экипажа танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии

    Члену экипажа танка «Алеша» подарили табун лошадей в Якутии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Усть-Алданском районе Якутии состоялось чествование Героя России, члена экипажа танка «Алеша» Алексея Неустроева, земляки подарили ему табун лошадей, земельный участок и вручили ключи от автомобиля «УАЗ», сообщили в пресс-службе администрации района.

    Уточняется, что чествование прошло в селе Борогонцы, где от имени жителей района Алексею Неустроеву вручили ключ от автомобиля УАЗ», а от имени глав районных поселений Усть-Алданского района подарили табун лошадей, передает ТАСС.

    Кроме того, один из земляков подарил герою земельный участок.

    Члены экипажа танка «Алеша», Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев приехали в отпуск в родную Якутию в конце августа.

    Ранее президент Владимир Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша» и лично вручил звезды Героев России экипажу боевой машины.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Коментарии (9)
    3 сентября 2023, 00:19
    Минобороны объяснило правила отпусков мобилизованных

    Депутат Останина опубликовала разъяснения Минобороны о предоставлении отпусков мобилизованным

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина опубликовала ответ Минобороны России на запрос, касающийся отпусков мобилизованных в рамках специальной военной операции на Украине.

    Скан копии ответа ведомства опубликован в Telegram Останиной. Ответ дан на обращение уполномоченного по правам человека в Коми Веры Железцовой, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что реализует меры по предоставлению отпусков мобилизованным «с учетом принятого решения об обязательном предоставлении отпусков указанной категории военнослужащих не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно»

    Вопросом занимается начальник штаба. При этом принимаются во внимание «задачи по предназначению, стоящие перед воинской частью». Штаб формирует график отпусков, который, учитывая оперативную обстановку, могут скорректировать командиры. Отмечается, что ротация проводится с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, участвующих в спецоперации. При этом информация о самой ротации засекречена.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о необходимости установить для мобилизованных, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.

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    4 сентября 2023, 13:41
    ВС России нанесли удар беспилотниками по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ
    ВС России нанесли удар беспилотниками по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотники ударили по украинскому судостроительному предприятию, где проводилась сборка безэкипажных катеров из импортных комплектующих, сообщило Минобороны.

    Удар нанесен ночью в понедельник, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ночью самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре американских быстроходных военных катера Willard Sea, на борту катеров находились десантные группы сил спецопераций ВСУ, указало ведомство.

    В субботу киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост с помощью безэкипажных катеров.

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    2 сентября 2023, 14:53
    Российские войска улучшили положение на донецком направлении в районе Клещеевки

    Минобороны: ВС России улучшили положение на донецком направлении в районе Клещеевки

    Tекст: Вера Басилая

    На донецком направлении российские войска активными действиями улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск за сутки отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе Артемовска и три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Марьинки.

    Противник потерял свыше 250 украинских военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, боевая машина ЗРК «Стрела-10», две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, две гаубицы Д-20 и одну Д-30, а также орудие М119.

    На запорожском направлении российские войска отразили четыре атаки штурмовых отрядов 47-й, 65-й механизированных, 46-й аэромобильной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.Там уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 и орудие М119 производства США, две гаубицы: «Мста-Б» и Д-20. В районе Чаривное Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50.

    Также на южно-донецком ВС России нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе города Угледар, а возле Камышевахи в Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ. Здесь противник за сутки потерял больше 105 военнослужащих и технику.

    Кроме того, на купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли комплексное огневое поражение 103-й бригаде территориальной обороны в районе Кисловки в Харьковской области. Противник потерял до 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-20.

    В Минобороны сообщили, что на краснолиманском направлении российские войска в течение суток отразили две атаки штурмовых групп 5 бригады нацгвардии и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Червоная Диброва. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское ДНР и Кузьмино ЛНР нанесено огневое поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    На херсонском направлении уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30, а в районе населенного пункта Тягинка уничтожен полевой склад боеприпасов 106-й бригады территориальной обороны, в Отрадокаменке – пункт управления беспилотниками.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что наступление ВСУ на Работино и Вербовое обернулось новым провалом.

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