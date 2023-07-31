Британия уничтожила танки Challenger 2 вместо передачи их ВСУ

Times: Британия уничтожила 43 танка Challenger 2, которые могли передать ВСУ

Tекст: Ольга Никитина

Как пишет газета The Times со ссылкой на правительственную информацию, ремонт бронемашин был признан экономически нецелесообразным. На утилизацию танков потратили 4,3 млн фунтов, процесс происходил с 2010 по 2014 годы, передает РИА «Новости».

Военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп пояснил, что данные танки использовались армией реже всего и уже находились на хранении, когда было решено их утилизировать. Крупные наземные конфликты в Европе тогда считались делом прошлого, добавил он.

Между тем глава комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты британского парламента) Тобиас Эллвуд сообщил, что армия королевства может располагать менее чем 50 исправными танками Challenger 2. Он предположил, что речь, скорее всего, идет о 44 исправных танках – одном танковом полке.

Сейчас британское минобороны планирует сократить число танков с 227 до 148 единиц и их поэтапную замену на новые Challenger 3, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская спецоперация на Украине изменила мнение Британии, которая еще несколько лет назад хотела отказаться от тяжелой бронетехники, о танках.