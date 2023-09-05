В Китае назвали ключ к возрождению зерновой сделки

Global Times: Прозрачность перевозки станет ключом к возрождению зерновой сделки

Tекст: Ольга Никитина

Цуй Хэн отметил, что само по себе заключение сделки сложным делом не является. Вопрос в контроле за ее исполнением для обеих сторон, чтобы обеспечить прозрачность механизма, передает слова эксперта РИА «Новости» со ссылкой на китайское государственное издание Global Times.

Китайский эксперт отметил, что успех зерновой сделки зависит от способности возглавляемого американцами Запада «продемонстрировать искренность и соблюдать соглашение».

Также Цуй Хэн, оценивая роль Турции, отметил, что посредничество между сторонами конфликта дает Анкаре геополитическое влияние, но также и прибыль от транзита продовольствия. При этом влияние Турции, по мнению китайского аналитика, по-прежнему ограничено и не способно в полной мере изменить позиции других сторон.

Напомним, президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил, что Запад продолжает блокировать выполнение требований России по зерновой сделке. Российский лидер отмечал, что Москва готова подумать о реанимации зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.

Кроме того, президент России подчеркивал, что зерновая сделка использовалась в качестве коридоров для террористических атак.