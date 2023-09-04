Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Путин: Запад не выполняет обязательства по зерновой сделке
Западные страны продолжает блокировать выполнение требований России по зерновой сделке, в том числе по экспорту зерна РФ, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.
«Естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой черноморской инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Господин президент уделил этому значительное внимание», – пояснил Путин, передает ТАСС.
По его словам, Россию «просто вынудили принять это решение». Российский лидер подчеркнул, что Запад блокировал и продолжает блокировать выполнение зерновой сделки в части обеспечения доступа сельхозпроизводителей из России на мировые рынки.
Как указал Путин, западные страны «отказываются выводить из-под санкций экспорт российского зерна и удобрений, возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок».
Напомним, в понедельник днем в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Основной темой стала жизнеспособность прежней зерновой сделки. Путин заявил, что Москва готова к переговорам по зерновой сделке.