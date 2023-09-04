Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.0 комментариев
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча в расширенном формате проходит в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».
Переговоры начались с участием делегаций, однако потом президенты будут общаться в узком составе в формате обеда, передает ТАСС.
Ожидается, что главы государств обсудят развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику.
Особое внимание будет уделено зерновой сделке и урегулированию кризиса на Украине.