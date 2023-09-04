Путин заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

Путин на встрече с Эрдоганом заявил об открытости России к переговорам по зерновой сделке

Tекст: Алина Власенко

«Знаю, что намерены поднять вопросы по зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», – заявил Путин, передает РИА «Новости».



Он также выразил надежду, что в ближайшее время будут завершены переговоры по созданию «газового хаба», чтобы сделать ситуацию в энергетике Турции более стабильной.

Россия и Турция планируют запустить так называемый «газовый хаб», чтобы компенсировать утраченный объем транзита сырья по взорванным «Северным потокам».

Ранее в Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что основной темой переговоров станет жизнеспособность прежней зерновой сделки.