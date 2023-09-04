Путин поручил принять меры по пересадке чиновников на российские машины

Автозавод «Москвич» запустил серийное производство новой модели

Мэр Москвы Собянин открыл серийную сборку новой модели «Москвич 6»

Tекст: Вера Басилая

Собянин отметил, что за год на автозаводе уже произвели 26 тыс. машин: изменилась логистика, комплектация, пришли новые технологии, преодолели санкционное давление и конкуренцию, передает ТАСС.

По словам мэра, помог встать на ноги коллектив предприятия, команда управленцев и «Камаз», который «вложился в этот проект и поддерживает его на должном уровне».

Он также добавил, что дальше необходимо увеличить комплектующие, производимые в России, локализацию, создать собственную платформу уже полностью российской машины.

Ранее автозавод «Москвич» заявил о выпуске новых моделей «Москвич 5» и «Москвич 8» в 2024 году.