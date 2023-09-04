Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.6 комментариев
Путин поручил принять меры по пересадке чиновников на российские машины
Правительству необходимо проработать решения о приоритетном использовании чиновниками российских автомобилей, такое поручение дал президент Владимир Путин.
Правительство и руководства регионов получили задачу принять меры по приоритетному использованию муниципальными и госслужащими в служебных целях российских высоколокализированных автомобилей. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Доклад по этому вопросу предстоит подготовить к 1 февраля, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.
Газета ВЗГЛЯД изучала, на какие автомобили планируется пересадить российских чиновников.