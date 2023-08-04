На какие машины пересадят чиновников

  • Белоруссия отвергла обвинения Польши в нарушении границы военными вертолетами
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии
    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок
    Российской фигуристке Самоделкиной предлагали выступать за Германию или Израиль
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших
    «Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд
    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян
    Назван ущерб Украины из-за прекращения зерновой сделки
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    12 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    8 комментариев
    Новости
    22:01В параллельный импорт добавили фотокамеры Canon и очки Calvin Klein

    В список товаров параллельного импорта внесены еще несколько пунктов, включая батарейки Duracell, фотоаппараты Canon и очки Calvin Klein, сообщили в Минпромторге.

    21:51Экс-сенатора в Новосибирске обвинили в мошенничестве и даче взятки

    Депутата Заксобрания Новосибирской области и экс-члена Совфеда Владимира Лаптева обвинили в мошенничестве и коррупции, в том числе в подкупе судьи финиками и сладостями, сообщили в пресс-службе управления судебного департамента области.

    21:42Центральный банк стран Западной Африки закрыл свои отделения в Нигере

    Центральный банк государств Западной Африки объявил о закрытии своих отделений в Нигере до нового уведомления, сообщили СМИ.

    21:33Умер актер сериалов «Во все тяжкие» и «Секс в большом городе»

    Актер Марк Марголис, сыгравший одного из лидеров наркокартеля Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие», умер в США в возрасте 83 лет, сообщил портал The Hollywood Reporter.

    21:24Назван ущерб Украины из-за прекращения зерновой сделки

    Украина недополучит 2 млрд долларов валютной выручки в 2023 году из-за выхода России из зерновой сделки, считает директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский.

    21:15НАСА утвердило экипаж Crew Dragon с россиянином в составе

    Утвержден восьмой состав экипажа Crew Dragon, куда вошел россиянин Александр Гребенкин, сообщили в НАСА.

    21:04Белоруссия отвергла обвинения Польши в нарушении границы военными вертолетами

    Варшава передала ноту о якобы нарушении белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши, в ней не содержится неопровержимых доказательств, сообщили в МИД Белоруссии.

    20:55Эксперт спрогнозировал резкое сокращение урожая зерновых на Украине в 2024 году

    На Украине сокращаются посевные площади, поскольку производители зерна не надеются на быстрое разрешение ситуации с блокировкой портов и возвращением России в зерновую сделку, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее сообщалось, что украинские аграрии сокращают посевы из-за проблем с экспортом зерна.

    20:52Глава Росатома назвал Северск будущим центром мировых ядерных технологий

    Закрытый город Северск в Томской области может стать центром мировых ядерных технологий, где будут тиражировать успешный опыт – такой, как строящийся реактор нового поколения БРЕСТ-ОД-300, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев на строительной площадке.

    20:43Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок

    Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на Украину после командировок, до 60% сотрудников не вернулись в страну, сообщает издание «Зеркало недели».

    20:34«Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд

    В Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече, об этом заявил украинский скульптор Алексей Пергаменщик.

    20:25Эксперт назвал эффективные способы защиты дачного участка от кротов и землероек

    Для того чтобы избавиться от земляных вредителей на участке, сначала следует полностью очистить территорию от мусора, причем как от пищевого, так и от строительного, а также применить специальные ловушки или химию, сказал газете ВЗГЛЯД технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков, рассказывая о причинах нашествия подземных грызунов на даче и способов борьбы с ними.

    20:24Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер

    Начальники штабов и высокопоставленные военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план на случай военной интервенции в Нигер, сообщило Reuters.

    20:12Алексей Швед покинул баскетбольный клуб ЦСКА

    Российский защитник Алексей Швед сообщил, что покидает московский баскетбольный клуб ЦСКА.

    20:01Депутат: ООН попустительствует военным преступлениям ВСУ

    Для ООН стало традицией закрывать глаза на военные преступления ВСУ и попустительски относиться к убийству мирных жителей. Россия ведет свое расследование этих преступлений, чтобы не дать виновным уйти от ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Олег Матвейчев. Ранее в ООН отказались комментировать видео с расстрелом украинскими военными мирных жителей.

    4 августа 2023, 21:00

    На какие машины пересадят чиновников

    Спикер Госдумы Володин: С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады»

    На какие машины пересадят чиновников
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Уже в ближайшее время российское чиновничество ожидают большие перемены: госслужащим придется пересесть только на изделия отечественной автомобильной промышленности. Уже известны и марки этих автомобилей, и автозаводы, которые будут их производить. Но главное, что российский автопром получает мощные гарантии государства.

    Депутаты Госдумы готовы пересесть на служебные автомобили российского производства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя российского парламента, «начинать надо с себя... С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады», позже будут «Волги».

    А в четверг Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам развития промышленности, пообещал запретить закупки для государственных нужд автомобилей иностранного производства. Можно предположить, что в качестве персональных автомобилей для федеральных чиновников высшего уровня будут закупаться автомобили Aurus в разной комплектации. А для региональных чиновников и в гаражи федеральных ведомств в качестве разъездных машин – готовящиеся к выпуску на АвтоВАЗе автомобили Lada Aura (удлиненный вариант Lada Vesta).

    Логика подсказывает, что между этими двумя моделями должна находиться машина более крупная, чем Lada Aura, но более дешевая и более компактная, чем Aurus. Примерно такой размерности, какой была когда-то сходившая с конвейера ГАЗа «Волга», рабочая лошадка чиновников среднего уровня.

    Помнится, Борис Немцов, став в 1997 году первым вице-премьером, предложил пересадить чиновников на «Волги». Но тогда у него ничего не вышло. Номенклатура не захотела «отставать от рядовых граждан», получивших возможность покупать последние модели Mercedes или BMW.

    Сейчас прежний саботаж вряд ли возможен, поскольку эту идею продвигает первое лицо. Владимир Путин сказал, что «все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо. Все наше замечательное чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это».

    Предлагаемая мера будет иметь особенно большое значение с точки зрения поддержки отечественного автопрома. Введение санкций перевернуло российский авторынок. Большинство европейских и японских производителей прекратили экспорт своих автомобилей в Россию.

    Те иностранные производители, которые имели в России свои заводы, остановили производство на них. Были разорваны контракты на производство иномарок на конвейерах калининградского АВТОТОРа и нижегородского ГАЗа. Остановилось совместное предприятие Sollers и Mazda во Владивостоке. Был оформлен «развод» АвтоВАЗа и Renault Group.

    В результате в 2022 году Россия по объему продаж новых автомобилей откатилась с 11-го места в мире (1,67 млн автомобилей) на 18-е (662 тыс. автомобилей). Причем в первую очередь из-за снижения предложения.

    Перед российским автопромом открылась возможность отвоевать часть потерянного в прошлые годы внутреннего рынка.

    Конечно, сделать это будет непросто. Сохранившиеся отечественные производители долгие годы стремились встроиться в глобальный рынок, пытаясь повысить качество и снизить себестоимость за счет использования комплектующих от глобальных поставщиков. В результате сформировалась технологическая зависимость от цепочек поставок, завязанных на недружественные государства. Быстро разработать новые модели достойного качества с использованием отечественных комплектующих – сложная задача, требующая времени.

    Российское государство оказалось перед выбором. Можно прикрыть импорт на время, требующееся для вывода на рынок новых отечественных моделей, оставив российских покупателей на «голодном пайке». Но это значит спровоцировать дефицит и рост внутренних цен. Если же оставить все как есть, то к тому времени, как будут готовы новые модели, рынок окажется плотно оккупирован китайскими автомобилями. Вариант с максимальным расширением параллельного импорта марок, производившихся ранее иностранными компаниями на российских заводах, отбрасывает Россию назад в середину 1990-х. Собственно, продолжение госзакупок иномарок и толкает Россию к этому варианту.

    Однако пересаживание чиновников на отечественные автомобили дает российским производителям важные гарантии. У российских автозаводов в результате госзаказа окажется значительная доля рынка. Вопрос лишь в том, чтобы разработать и поставить на конвейер соответствующий автомобиль.

    Собственные разработки – дело небыстрое. Ими в сегменте легковых автомобилей может похвастаться только АвтоВАЗ. Хотя и он, войдя в состав группы Renault, постепенно сворачивал собственное инжиниринговое подразделение (Renault планировал развивать инжиниринговый центр в Румынии).

    Автозавод ГАЗ в легковом сегменте тоже в последние годы занимался только контрактной сборкой иномарок (Skoda Yeti, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq и Volkswagen Jetta). Последний проект производства собственного легкового автомобиля Volga Siber (созданной на лицензионной платформе Chrysler JR41) оказался убыточным и был снят с производства в 2010 году.

    Поэтому логичным представляется решение ряда компаний быстро поставить на конвейер лицензионные копии китайских марок. Это позволит постепенно возрождать собственные инженерные школы и производство автокомпонентов.

    Так уже и поступили на заводе «Москвич» (с 2014 до 2022 года называвшимся «Рено Россия»), поставив на конвейер городской кроссовер «Москвич 3» (китайский JAC JS4 или Sehol X4), пока в режиме крупноузловой сборки. Планируется запуск в производство более крупной модели – легкового автомобиля «Москвич 6» (лицензионная копия китайского лифтбэка JAC Sehol A5).

    Прозорливым оказалось руководство ГАЗа, начавшее плотное сотрудничество с китайской Beiqi Foton Motor еще три года назад (в производстве грузовиков). Уже анонсировалось и возрождение легковых автомобилей марки «Волга» при поддержке «нового технологического партнера» – судя по всему, опять же китайского.

    В любом случае мощности контрактного производства легковых автомобилей на ГАЗе есть. Их можно (и нужно) загрузить.

    Одно из направлений, где можно ожидать результатов в обозримой перспективе, – это создание полностью отечественного электромобиля «Атом», создаваемого АО «Кама» в сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ», госкорпорацией «Росатом» и структурами госкорпорации «Ростех». Выпуск первых машин планируется в 2025 году.

    Для нужд госструктур этот автомобиль вряд ли подойдет, но у него и без этого найдутся покупатели. А выгодоприобретателями от инициативы президента станут ФГУП «НАМИ» и Соллерс-Елабуга, собирающие Aurus, и АвтоВАЗ с его Lada Aura.

    Главное
    Закрыт канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки
    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер
    Авария со стрельбой произошла около Кремля
    СМИ: Киев недоволен сомнениями Запада в успехах ВСУ
    Глава СНБО Украины назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом
    В Турции выселили из отеля более 90 детей из России
    Умер актер сериалов «Во все тяжкие» и «Секс в большом городе»

    Как российской экономике удается показывать рост

    Несмотря на санкции и СВО, российская экономика продолжает показывать результаты лучше ожиданий. Российский президент рассказал, что стало главным локомотивом роста нашей экономики в 2023 году. В первую очередь это промышленность, которая выполняет возросшие заказы как россиян, так и оборонки. Реальные доходы населения показали максимальный рост за два года. Как это удается? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина атаковала Новороссийск по наводке НАТО из космоса

    ВСУ не оставляют попыток навредить России в Черном море. На этот раз противник при помощи БЭК решил атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Однако поставленных целей противник не достиг. Вместе с тем в экспертной среде вновь поднимают вопрос о способах защиты как российской акватории, так и самих кораблей ЧФ России. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия лишает Украину выхода к морю

    В результате российских ударов по Измаилу серьезно повреждена портовая инфраструктура, в том числе здание Дунайского пароходства и другие объекты. Работа порта, который оставался последней возможностью для транспортировки украинского зерна по воде, приостановлена. С учетом ранее нанесенных ударов по порту в Одессе Украина фактически лишается полноценного доступа к Черному морю. Как России удалось отрезать ВСУ от выхода к большой воде? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия довела западную разведку до крайностей

    Участились случаи прямых обращений западных разведок к российским гражданам – их зовут стать предателями, сотрудничать, продавать Родину. Этим отметился и глава британской разведки МИ6 Ричард Мур, и представители ЦРУ, и настолько, что МИД РФ предложил действовать зеркально и способствовать работе граждан западных стран на разведку России. Какое отношение все это имеет к реальной работе разведок? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............