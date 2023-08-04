На какие машины пересадят чиновников

Спикер Госдумы Володин: С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады»

Tекст: Дмитрий Скворцов

Депутаты Госдумы готовы пересесть на служебные автомобили российского производства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам председателя российского парламента, «начинать надо с себя... С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады», позже будут «Волги».

А в четверг Владимир Путин на совещании, посвященном вопросам развития промышленности, пообещал запретить закупки для государственных нужд автомобилей иностранного производства. Можно предположить, что в качестве персональных автомобилей для федеральных чиновников высшего уровня будут закупаться автомобили Aurus в разной комплектации. А для региональных чиновников и в гаражи федеральных ведомств в качестве разъездных машин – готовящиеся к выпуску на АвтоВАЗе автомобили Lada Aura (удлиненный вариант Lada Vesta).



Логика подсказывает, что между этими двумя моделями должна находиться машина более крупная, чем Lada Aura, но более дешевая и более компактная, чем Aurus. Примерно такой размерности, какой была когда-то сходившая с конвейера ГАЗа «Волга», рабочая лошадка чиновников среднего уровня.

Помнится, Борис Немцов, став в 1997 году первым вице-премьером, предложил пересадить чиновников на «Волги». Но тогда у него ничего не вышло. Номенклатура не захотела «отставать от рядовых граждан», получивших возможность покупать последние модели Mercedes или BMW.



Сейчас прежний саботаж вряд ли возможен, поскольку эту идею продвигает первое лицо. Владимир Путин сказал, что «все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. Где-то будет поскромнее, чем раньше, – ничего страшного, наоборот, даже хорошо. Все наше замечательное чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это».

Предлагаемая мера будет иметь особенно большое значение с точки зрения поддержки отечественного автопрома. Введение санкций перевернуло российский авторынок. Большинство европейских и японских производителей прекратили экспорт своих автомобилей в Россию.

Те иностранные производители, которые имели в России свои заводы, остановили производство на них. Были разорваны контракты на производство иномарок на конвейерах калининградского АВТОТОРа и нижегородского ГАЗа. Остановилось совместное предприятие Sollers и Mazda во Владивостоке. Был оформлен «развод» АвтоВАЗа и Renault Group.

В результате в 2022 году Россия по объему продаж новых автомобилей откатилась с 11-го места в мире (1,67 млн автомобилей) на 18-е (662 тыс. автомобилей). Причем в первую очередь из-за снижения предложения.

Перед российским автопромом открылась возможность отвоевать часть потерянного в прошлые годы внутреннего рынка.

Конечно, сделать это будет непросто. Сохранившиеся отечественные производители долгие годы стремились встроиться в глобальный рынок, пытаясь повысить качество и снизить себестоимость за счет использования комплектующих от глобальных поставщиков. В результате сформировалась технологическая зависимость от цепочек поставок, завязанных на недружественные государства. Быстро разработать новые модели достойного качества с использованием отечественных комплектующих – сложная задача, требующая времени.



Российское государство оказалось перед выбором. Можно прикрыть импорт на время, требующееся для вывода на рынок новых отечественных моделей, оставив российских покупателей на «голодном пайке». Но это значит спровоцировать дефицит и рост внутренних цен. Если же оставить все как есть, то к тому времени, как будут готовы новые модели, рынок окажется плотно оккупирован китайскими автомобилями. Вариант с максимальным расширением параллельного импорта марок, производившихся ранее иностранными компаниями на российских заводах, отбрасывает Россию назад в середину 1990-х. Собственно, продолжение госзакупок иномарок и толкает Россию к этому варианту.

Однако пересаживание чиновников на отечественные автомобили дает российским производителям важные гарантии. У российских автозаводов в результате госзаказа окажется значительная доля рынка. Вопрос лишь в том, чтобы разработать и поставить на конвейер соответствующий автомобиль.

Собственные разработки – дело небыстрое. Ими в сегменте легковых автомобилей может похвастаться только АвтоВАЗ. Хотя и он, войдя в состав группы Renault, постепенно сворачивал собственное инжиниринговое подразделение (Renault планировал развивать инжиниринговый центр в Румынии).

Автозавод ГАЗ в легковом сегменте тоже в последние годы занимался только контрактной сборкой иномарок (Skoda Yeti, Skoda Octavia, Skoda Kodiaq и Volkswagen Jetta). Последний проект производства собственного легкового автомобиля Volga Siber (созданной на лицензионной платформе Chrysler JR41) оказался убыточным и был снят с производства в 2010 году.

Поэтому логичным представляется решение ряда компаний быстро поставить на конвейер лицензионные копии китайских марок. Это позволит постепенно возрождать собственные инженерные школы и производство автокомпонентов.

Так уже и поступили на заводе «Москвич» (с 2014 до 2022 года называвшимся «Рено Россия»), поставив на конвейер городской кроссовер «Москвич 3» (китайский JAC JS4 или Sehol X4), пока в режиме крупноузловой сборки. Планируется запуск в производство более крупной модели – легкового автомобиля «Москвич 6» (лицензионная копия китайского лифтбэка JAC Sehol A5).

Прозорливым оказалось руководство ГАЗа, начавшее плотное сотрудничество с китайской Beiqi Foton Motor еще три года назад (в производстве грузовиков). Уже анонсировалось и возрождение легковых автомобилей марки «Волга» при поддержке «нового технологического партнера» – судя по всему, опять же китайского.

В любом случае мощности контрактного производства легковых автомобилей на ГАЗе есть. Их можно (и нужно) загрузить.

Одно из направлений, где можно ожидать результатов в обозримой перспективе, – это создание полностью отечественного электромобиля «Атом», создаваемого АО «Кама» в сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ», госкорпорацией «Росатом» и структурами госкорпорации «Ростех». Выпуск первых машин планируется в 2025 году.

Для нужд госструктур этот автомобиль вряд ли подойдет, но у него и без этого найдутся покупатели. А выгодоприобретателями от инициативы президента станут ФГУП «НАМИ» и Соллерс-Елабуга, собирающие Aurus, и АвтоВАЗ с его Lada Aura.

