Политолог объяснил мотивацию отечественных инвесторов вкладываться в промышленность России

Политолог Минченко назвал главные факторы российской обрабатывающей промышленности

«Есть две сферы, которые дают большой мультипликационный эффект. Первое – это инфраструктурные проекты, то есть транспорт, жилищное и промышленное строительство. И второе – это обрабатывающая промышленность, которая создает высокую добавленную стоимость и обеспечивает работу не только конкретному предприятию, но и большому количеству смежных структур», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Устойчивости национальной экономики, говорит Минченко, в первую очередь способствовала огромная ресурсная база России. «Есть большие заделы, в том числе со времен Советского Союза, которые позволяют перенастраивать цепочки на внутренний рынок. Он не такой огромный, как рынок Индии или Китая, но все равно уровень самодостаточности высокий. Еще одним ресурсом является среда дружественных стран вокруг России. Если брать китайский взгляд, то они с некоторой завистью говорят, что, мол, «у вас вокруг много стран, в которых есть большое влияние русской культуры, они вовлечены в вашу орбиту», – указал собеседник.

Среди основных ресурсов повышения производительности труда эксперт назвал желание внутренних инвесторов вкладывать деньги в Россию. «Наши западные «партнеры» сделали столько для давления на любых людей с российским гражданством, русскими корнями, что сейчас у них нет вариантов кроме как вкладываться в какие-то ближайшие страны или в Россию. На примере IT-бизнеса можно говорить о том, что инвесторы идут толпами», – указал Минченко.

Что касается идеи пересадить чиновников на отечественные автомобили, то он напомнил об инициативе середины 90-х годов по пересадке госслужащих на «Волги». «Прошло почти 30 лет, а воз и ныне там. Конечно же, надо приложить экстраординарные усилия для того, чтобы эта инициатива была реализована. В нынешних условиях это вполне реалистичная история», – добавил эксперт.



В четверг президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. В начале разговора российский лидер сообщил данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны. По его словам, промышленность «набирает ход», получает заказы и осваивает новые направления.

«Занятость сохраняется на уровне 2021 года, она составляет порядка 10 млн человек – 14% всех занятых в экономике. Это приличный уровень. Растет зарплата: в мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень – я так понимаю, это номинал, в номинале, – 69,2 тыс. рублей в месяц», – сказал президент.

По его словам, повышение квалификации и применение современных средств производства поможет справиться с имеющимися задачами силами собственных специалистов. «Нам даже не надо будет набирать из числа приезжающих людей, которые хотят у нас работать, из соседних стран, потому что будем справляться своими специалистами», – подчеркнул он.

Участвовавший во встрече глава Минпромторга Денис Мантуров доложил президенту, что почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров. Путин в ответ выразил мнение, что российским чиновникам следует передвигаться исключительно на отечественных автомобилях. Он напомнил, что ранее различные ведомства обратились к нему с просьбой продолжить закупку автомобилей иностранного производства. «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», – заявил глава государства.