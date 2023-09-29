ВКС России уничтожили пять украинских боевых самолетов за неделю

Tекст: Алексей Дегтярев

У поселка Торецкое (ДНР) был сбит украинский штурмовик Су-25, на аэродроме Долгинцево (Днепропетровская область) уничтожены два истребителя Миг-29, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино (Николаевская область) уничтожены два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения.

ПВО у Клещеевки (ДНР) сбили украинский вертолет Ми-8. За неделю ПВО перехватили 33 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», управляемую авиационную бомбу JDAM и четыре противорадиолокационных ракеты HARM. За неделю уничтожено и подавлено средствами РЭБ 185 украинских беспилотников.

ВСУ на Краснолиманском направлении пытались восстановить утраченные позиции у Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества силами 12-й бригады спецназа, 63-й и 67-й механизированных бригад.

Группировка «Центр» отразила 12 атак противника. ВСУ потеряли за этот период свыше 360 человек, 20 боевых бронированных машин и 12 орудий.

На Херсонском направлении российские военные сосредоточили усилия на предотвращении высадок украинских ДРГ на острова и левый берег Днепра. Пресечена деятельность трех таких групп. За неделю там уничтожено до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин и 42 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражено семь орудий полевой артиллерии.

С начала СВО уничтожено: 482 самолета, 250 вертолетов, 7252 беспилотника, 438 ЗРК, 12 210 танков и других боевых бронированных машин, 1157 машин РСЗО, 6584 орудия полевой артиллерии и минометов.