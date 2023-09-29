Эксперт оценил смягчение запрета на монетизацию деликатного контента на YouTube

Эксперт Немкин оценил смягчение ограничения на монетизацию деликатного контента на YouTube

Авторы контента на YouTube теперь смогут монетизировать свои ролики на YouTube о домашнем насилии, абортах, расстройствах пищевого поведения и о других деликатных тамах, но только в том случае, если не демонстрировать это на экране. Монетезировать своей контент смогут те, кто будет создавать документальные фильмы или образовательные ролики.

Кроме того, согласно новым правилам, показ рекламных роликов в клипах с ненормативной лексикой больше не запрещается, но ограничения все-таки останутся клипы с «умеренным» объемом нецензурной речи демонетизиации подвергаться не будут.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин считает, что говорить с аудиторией на деликатные темы можно и нужно, но для этого нужны грамотные специалисты, проработанная контентная политика, такой социальный контент финансируется государством, и в таком случае вопросов к его содержанию не возникает.

По его словам, делать из деликатного контента приманку для рекламодателей – намерение очень спорное.

«Уверен, в погоне за коммерческой выгодой его станут делать даже те, для кого цель заключается вовсе не в помощи людям. И тут уже встает вопрос: способны ли модераторы такой площадки, как американский видеохостинг YouTube, который ранее неоднократно уже демонстрировал неоднозначное и предвзятое отношение к контенту, не пропускать те ролики, которые содержат откровенный деструктив? Это ведь могут быть и видео с демонстрацией насилия, и инструкции к перееданию или развитию других расстройств пищевого поведения, пропаганда абортов и другое», – напомнил эксперт.

Он добавил, что частыми гостями YouTube являются наши дети, и ошибки в модерации деликатного контента могут иметь необратимые для их психики последствия.

Немкин отметил, что прошлый опыт YouTube, который в ответственный момент без раздумий превратился в одного из главных акторов в информационной войне против России, не дает ему поверить, что все будет прозрачно, чисто и безопасно

«В целом большой вопрос – чего ждать от иностранного видеохостинга дальше? Сначала там разрешили нецензурно выражаться и зарабатывать на этом деньги, теперь предлагают привлекать рекламодателей к популяризации и продвижению контента на социально-острые темы. При этом никаких подвижек в сторону защиты интересов пользователей площадка, увы, не делает», – отметил эксперт.

Создается ощущение, что положительными, на первый взгляд, намерениями YouTube может только спровоцировать угрозу и развязать руки создателям деструктивного контента, и более того, оказать им финансовую поддержку, считает Немкин. По его словам, только грамотная модерация поможет этому вопросу разрешиться положительно, но получится ли у видеохостинга это сделать – вопрос.