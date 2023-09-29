В России оценили предложение Китая отменить визы

Политолог Бордачев: Безвизовый режим между Россией и Китаем потребует долгой подготовки

Tекст: Евгений Поздняков

«Безвизовый режим с Китаем обсуждается достаточно давно. Сейчас эта тема получила второе дыхание, поскольку отношения Пекина и Москвы переживают невероятный подъем. Инициатива способна качественно улучшить диалог наших государств. Отмена бюрократических формальностей даст серьезный импульс к развитию сотрудничества во всех сферах», – пояснил Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Возможность поехать в Китай без оформления визы позволит россиянам гораздо быстрее решать важные предпринимательские и образовательные задачи. Скорость оформления и закрепления партнерства между гражданами вырастет в разы. Благотворно это отразится и на туризме, что тоже обеспечит хороший прилив средств в экономики КНР и РФ», – отмечает собеседник.

«Тем не менее, несмотря на все плюсы безвизового режима, думаю, что эта инициатива в ближайшее время не получит законодательного оформления. Налаживание фактически свободных границ между двумя великими державами – это сложный проект, осуществление которого требует комплексного анализа», – подчеркивает эксперт.

«При этом в плане численности населения у Китая, по сравнению с нами, наблюдается существенный перевес. То есть так называемый безвиз создаст мощную нагрузку именно на российские миграционные органы и службы безопасности. Разумеется, нам необходимо тщательно подготовиться к столь масштабным изменениям», – акцентирует собеседник.

«Кроме того, придется обсудить многие опасения и со стороны КНР. Переговоры и поиск компромисса по спорным аспектам займет много времени. Подобные решения не принимаются в течение месяца, поэтому государствам предстоит серьезная работа в рамках организации безвизового режима», – резюмирует Бордачев.

Ранее в Китае заявили, что безвизовый режим с Россией для взаимных поездок станет полезным для обоих государств. Об этом сообщил ТАСС посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. Он отметил, что не располагает информацией о том, ведется ли в настоящий момент работа по реализации данной инициативы. Однако, по его мнению, безвизовый режим все-таки необходимо ввести, поскольку «это будет очень поощрять» взаимные выезды граждан двух стран.

Действительно, гуманитарные связи между Россией и КНР стремительно развиваются. Так, в конце февраля в Минэкономразвития сообщили, что стороны возобновили действие соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное во время пандемии коронавируса, напоминает «Интерфакс».

Согласно информации издания, лишь за первый квартал 2023 года Генеральное консульство РФ в Китае выдало более 50 тыс. виз. Больше всего услугами диппредставительства пользовались в городах Шэньяне и Пекине, где было оформлено 29 и 12 тыс. документов соответственно.

Развитие получают и другие сферы партнерства. Так, в марте, во время двусторонних переговоров, Владимир Путин сообщил, что страны согласовали практически все параметры проекта «Сила Сибири – 2», пишет РИА «Новости». Президент подчеркивал, что речь идет о новом трубопроводе, через который может осуществляться поставка 50 млрд кубометров газа.

При этом Москва и Пекин готовы идти на компромиссы даже по вопросам, решение которых растянулось на долгое время. Так, недавно Китай разрешил поставки свинины из России, отменив тем самым действовавшие с 2008 года ограничения. Отмечается, что Россельхознадзор в течение десяти лет проводил масштабную работу для обеспечения допуска на рынки КНР.