  • Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области
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    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    15 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    14 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    12 комментариев
    29 сентября 2023, 05:49

    Украинский дрон сбросил взрывные устройства на подстанцию в Курской области

    Глава Курской области Старовойт: Беспилотник ВСУ сбросом взрывных устройств обесточил больницу и пять населенных пунктов

    Tекст: Антон Никитин

    Украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в Курской области, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    Глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что в слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил на электрическую подстанцию два взрывных устройства, в следствие чего загорелся один из трансформаторов, в результате пять населенных пунктов и больница оказались обесточены. Губернатор заверил, что пожарные расчеты уже выехали, однако заметил, что к восстановлению электроснабжения приступят, когда станет безопасно.

    Накануне российские военные посадили два беспилотника в Курской области с помощью систем РЭБ. Еще два беспилотника специальным службам помогло сбить над Курской областью приложение «Радар.НФ», разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы.

    28 сентября 2023, 18:38
    ВКС России нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке
    ВКС России нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные ударили по позициям украинской армии на территории Авдеевского коксохимического завода, сообщили в народной милиции ДНР.

    Авиация в качестве поддержки Южной группировки войск нанесла точечное огневое поражение по Авдеевскому коксохимическому заводу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В результате удара уничтожена живая сила ВСУ, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов на территории предприятия. После ударов по заводу на его территории началось возгорание.

    Ранее Минобороны сообщало, что российские войска отразили 28 атак у Авдеевки, Клещеевки и Марьинки.

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    28 сентября 2023, 11:25
    На Украине оправдались за транзит российского газа

    Нафтогаз: Украина прокачивает российский газ, чтобы европейцы не замерзли

    На Украине оправдались за транзит российского газа
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Единственной причиной, по которой Украина продолжает транзит российского газа, является поддержка европейских стран, заявил председатель правления компании «Нафтогаз Украины» по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа Алексей Чернышов.

    Чернышов в интервью журналу Newsweek отметил, что особенно данная поддержка важна странам в Европе, у которых нет выхода к морю. По его словам, такие страны, как Чехия, Венгрия, Австрия, Словакия, имеют «весьма ограниченный доступ к другим каналам поставки», передает ТАСС.

    Украина, подчеркнул Чернышов, продолжает прокачку газа «исключительно ради европейских партнеров». «Чтобы вы не замерзли», – заверил он.

    Представитель «Нафтогаза», отвечая на вопрос о продлении контракта с Газпромом после 2024 года, заявил, что никакие коммерческие и договорные отношения между сторонами в настоящее время невозможны. Вместе с тем он выразил надежду, что Украина станет ведущим поставщиком энергии на европейский рынок.

    Ранее на Украине допустили возможность продолжения транзита российского газа в Европу после 2024 года.

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    28 сентября 2023, 09:33
    В Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом

    Британский советник Бычинский рассказал о зарождающейся вражде между Украиной и Западом

    Tекст: Александра Юдина

    Киев вполне может лишиться союзников в связи с выпадами и неблагодарностью украинского лидера Владимира Зеленского, считает главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

    По его словам, вместо того чтобы пытаться вести конструктивный диалог, Зеленский и украинские зерновые магнаты выбрали публичную конфронтацию, в том числе с угрозами обратиться в суд через Всемирную торговую организацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Бычинский отметил, что такое поведение выходит за рамки простого отсутствия благодарности и может означать начало вражды с верными друзьями.

    Британский советник также назвал «опрометчивый торговый спор» Киева с Польшей, Словакией и Венгрией «самой вопиющей ошибкой» Зеленского.

    Тем не менее палата представителей США дважды проголосовала против поправок, которыми предлагалось сократить или полностью отказаться от выделения помощи Украине.

    Коментарии (9)
    28 сентября 2023, 14:54
    В Киеве заговорили о переходе к президентской форме правления

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская пропрезидентская партия «Слуга народа» может изменить формы правления в стране с парламентско-президентской на президентскую, сообщила депутат Киевского горсовета, экс-депутат Верховной рады Украины Виктория Пташник.

    По ее словам, об этом первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил на форуме «Дирижеры времени», подчеркнув, что в данный момент тестируется модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, «с сильным президентом», передает ТАСС.

    Пташник отметила, что в тот момент, когда участников форума попросили проголосовать за идею, сторонников почти не было, однако в поддержку усиления роли президента поднялось только пять-шесть рук.

    «Остальные проголосовали за усиление роли парламента», – сказала она.

    Тем временем в Британии сообщили о зарождающейся вражде между Украиной и Западом.

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    28 сентября 2023, 13:27
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

    Глава государства в ходе встречи передал наилучшие пожелания бойцам СВО из Чечни, которые героически сражаются на передовой, передает ТАСС.

    «Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически», – сказал Путин. Он добавил, что его радуют «очень хорошие контакты», которые сложились у бойцов с другими подразделениями.

    Он рассказал, что спрашивал у одного из командиров, как сражаются ребята из Чечни. «Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен. Это о многом говорит. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – обратил внимание Путин. «Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей», – повторил президент. В ответ Кадыров заверил, что приказ главы государства будет выполнен на 100%. «Спасибо», – поблагодарил глава государства.

    Также российский лидер отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики. «Рамзан Ахматович, мы договорились поговорить о ситуации в республике: в экономике, социальной сфере. В целом динамика положительная, в значительной степени это происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают, [а также благодаря] хорошему взаимодействию с правительством России», – сказал Путин, открывая встречу.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в четверг у Путина было несколько рабочих встреч в Кремле, в том числе с Кадыровым.

    20 сентября Кадыров заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

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    28 сентября 2023, 22:33
    Университет Альберты в Канаде закрыл фонд украинского эсэсовца Гуньки

    Посол России в Оттаве Степанов: Университет Альберты в Канаде объявил о закрытии фонда имени украинского эсэсовца Гуньки

    Университет Альберты в Канаде закрыл фонд украинского эсэсовца Гуньки
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Университет Альберты в Канаде спустя несколько часов после обращения российского посольства принял решение о закрытии образовательного фонда имени украинского эсэсовца Ярослава Гуньки, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

    Дипломат рассказал по телефону, что посольство России обнаружило, что у Гуньки и его семьи есть образовательный фонд в университете Альберты, и даже после этого скандала он продолжал совершенно официально существовать. Российские дипломаты через соцсети обратили внимание руководство университета на этот сюжет и попросили прокомментировать, передает РИА «Новости».

    Посол России в Оттаве рассказал, что буквально через несколько часов после обращения российских дипломатов, в четверг утром, университет публично объявил, что закрывает этот фонд, возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то «доставить неудобства и принести печаль». Степанов отметил, что работа посольства оказалась своевременной.

    Ранее в Кремле посоветовали Канаде вынести урок из позорной ситуации с чествованием украинского нациста в парламенте страны и в будущем солидаризироваться с инициативами России по осуждению нацизма.

    Коментарии (8)
    28 сентября 2023, 05:59
    Le Figaro: При неправильном уходе за двигателем танк Abrams может взорваться

    Le Figaro: Танк Abrams может взорваться при неправильном уходе за двигателем или из-за плохой герметизации боекомплекта

    Le Figaro: При неправильном уходе за двигателем танк Abrams может взорваться
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский генерал Марк Хертлинг сообщил, что при неправильном обращении с двигателями танк Abrams может взорваться. Abrams также может взорваться при удачном попадании из-за плохой герметизации боекомплекта, рассказал французскому изданию Figaro экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен.

    Французский офицер заявил, что существенным недостатком американского танка является высокий уровень требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. По его словам, для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей. Издание приводит слова американского генерала Марка Хертлинга, который подтвердил, что при неправильном обращении с двигателями Abrams может взорваться, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Буавен рассказал, что Abrams также может «взорваться с диким грохотом» при удачном попадании в место хранения снарядов из-за плохой герметизации боекомплекта, которая представляет собой еще одну существенную проблему для боеспособности танка.

    Накануне бывший американский военный разведчик Скотт Риттер назвал переданные Киеву танки Abrams «огромным подарком» России из-за несовершенства натовской техники. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые США поставят Киеву, будут гореть точно так же, как и другие.

    Коментарии (28)
    28 сентября 2023, 06:54
    Политолог: Канадские власти раздосадовали украинскую диаспору

    Политолог Лукьянов: Канадские начальники излишним пиаром раздосадовали нацистов и их наследников в украинской диаспоре

    Tекст: Антон Никитин

    Больше всего канадскими начальниками должна быть раздосадована украинская диаспора, обилие в которой нацистов и их наследников стало выглядеть как аномалия из-за излишнего усердия с пиар-сопровождением визита Зеленского, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Он выразил мнение в своем Telegram-канале, что больше всего канадскими начальниками должна быть сейчас раздосадована украинская диаспора, обилие в которой нацистов и их наследников никогда не было секретом и «никогда никого не смущало, все всех устраивало».

    Однако сейчас, из-за глупой промашки, излишнего усердия с пиар-сопровождением визита Владимира Зеленского канадская норма вдруг стала выглядеть как аномалия в глазах мира, на диаспору пристально начали смотреть, теперь «приходится оправдываться и отмежевываться», отметил Лукьянов.

    Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал «ошибкой» чествование в парламенте страны украинского нациста. Он также сообщил, что по дипломатическим каналам извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией «за позицию, в которую они были поставлены».

    Коментарии (8)
    28 сентября 2023, 10:20
    В США украинское контрнаступление назвали слишком дорогим

    NYT: Контрнаступление Киева оказалось дорогостоящим, а его эффект – минимальным

    Tекст: Ольга Никитина

    Контрнаступление вооруженных сил Украины привело к минимальному эффекту и оказалось слишком дорогостоящим, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что каждый выстрел ВСУ из-за созданных Россией обширных минных полей и укреплений стал «чрезвычайно дорогим», передает ТАСС.

    По данным Минобороны, российские военные за сентябрь уничтожили в ходе специальной военной операции более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley.

    Коментарии (6)
    29 сентября 2023, 02:24
    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине

    Politico: На Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ

    На Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Смена главы Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Марка Милли происходит в самое неподходящее время, когда на Западе начали уставать от конфликта на Украине, и этот момент может стать поворотным для Киева в случае провала контрнаступления ВСУ, сообщает Politico.

    В публикации говорится, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю Чарльзу Брауну. Как отмечается издание, это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие – и терпение – в отношении Украины, передает РИА «Новости».

    Новый глава Генштаба ВС США вступает в должность в то время, когда республиканцы протестуют против предоставления Украине дополнительной помощи. Варшава, в свою очередь, заявила, что не сможет в ближайшее время направить больше оружия Киеву. Прекращение поставок оружия Украине также допустили во Франции, говорится в статье.

    Как отметил старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана, смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в конфликте. По мнению эксперта, провал попыток ВСУ прорвать российскую оборону, либо провал контрнаступления ВСУ, усилят опасения по поводу продолжения военных действий.

    Накануне в США предупредили о рисках для Украины из-за замедления контрнаступления.

    Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.

    Коментарии (2)
    28 сентября 2023, 12:40
    В Киеве признали снижающееся на Западе число желающих давать Украине деньги
    В Киеве признали снижающееся на Западе число желающих давать Украине деньги
    @ Alexandros Michailidis/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Западе становится все меньше желающих давать Киеву деньги, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

    Однако, заявил он, это не значит, что денег не будет, не значит, что Киев прекратил работать над этим, передает РИА «Новости».

    Марченко заявил, что в этом году Киев гарантировано обеспечивает около 42 млрд долларов для финансирования дефицита бюджета. Он выразил надежду, что так будет и в 2024 году.

    Это, признался он, сложно, так как «много вопросов, насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать».

    Ранее американские СМИ отметили, что наступление ВСУ привело к минимальному эффекту и оказалось слишком дорогим.

    Коментарии (11)
    28 сентября 2023, 12:48
    Политолог: Извинения Трюдо перед Зеленским – нелепые отмазки

    Политолог Скачко: Трюдо пришлось извиняться перед Зеленским, чтобы не разрушить миф о нацизме на Украине

    Политолог: Извинения Трюдо перед Зеленским – нелепые отмазки
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Несмотря на то что нацизм на Украине процветает, этот факт пытаются скрыть от сознания западного обывателя. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден принести извинения Зеленскому, чтобы сохранить миф. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Трюдо извинился перед Зеленским за приглашение в парламент украинского нациста.

    «Приглашение нациста в парламент Канады – это спланированная акция. Сейчас русофобия в западных странах приносит хорошие деньги и дополнительные политические очки. На волне общей ненависти к нашей стране Оттава решила оказать почести коллаборационисту и сделать первый шаг в реабилитации человеконенавистнической идеологии», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Однако выяснилось, что западное общество еще не готово принять это, равно как и оправдание нацизма. Поэтому канадский премьер, испугавшись падения рейтинга, попытался с помощью извинений сделать хорошую мину при плохой игре», – отмечает эксперт.

    «Извинения Трюдо в сторону Зеленского – нелепые отмазки, они абсурдны. Канадский премьер прекрасно знает, что украинские власти спокойно аплодируют нацистам у себя в стране и помогают взращивать эту идеологию для мобилизации общества в борьбе против России», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, Оттава осведомлена о том, что нацизм на Украине начал свое распространение еще с момента обретения независимости в 1991 году. Выходцы из Канады первыми начали активно сеять шовинистическую пропаганду, внедряя ее в образовательную систему и СМИ», – акцентирует он.

    «В западном обществе активно тиражируется мнение о том, что на Украине нацизма нет, особенно на фоне того, что Зеленский сам еврей. И чествование коллаборациониста в парламенте Канады могло разрушить эту картинку. Трюдо был вынужден принести эти абсурдные извинения, чтобы не допустить развенчания мифа», – резюмировал Скачко.

    Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился перед Владимиром Зеленским за чествование украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как «Галичина»), в канадском парламенте.

    В ходе заседания парламента Трюдо в ответ на вопросы оппозиционных депутатов сообщил, что несколько дней назад власти Канады по дипломатическим каналам направили извинения Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

    На многократные требования оппозиции признать персональную вину за случившееся Трюдо заявил, что вина лежит исключительно на спикере Палаты общин Энтони Рота, который 26 сентября ушел в отставку. «Мы все признали, что это было серьезной ошибкой со стороны бывшего спикера парламента», – передает ТАСС слова Трюдо.

    Канадский премьер назвал чествование «бывшего солдата Ярослава Хунки в парламенте «ужасающим надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста», «глубоко, глубоко болезненным» для еврейского народа, поляков, цыган, ЛГБТ–сообщества и людей других рас, пострадавших от нацистского режима во время Второй мировой войны.

    Трюдо также заявил о том, что сожалеет о вовлечении в этот скандал Зеленского. Тот был запечатлен аплодирующим Хунке, и этот образ, по словам канадского премьера, «был использован российскими пропагандистами».

    Напомним, ранее в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Ярослава Гунько в парламенте. После случившегося спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в последствиях инцидента.

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    28 сентября 2023, 07:00
    Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России сорвали переброску резервов ВСУ на передовые позиции на Купянском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска огнем артиллерии сорвали попытку переброски резервов ВСУ на передовые позиции на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Офицер сообщил, что в полосе обороны 1-й танковой армии ВС России огнем артиллерии мотострелкового полка была сорвана попытка переброски резервов ВСУ из состава 25-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции около Берестового, передает ТАСС.

    Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вооружения, живой силы и  техники 14-й и 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и подразделений теробороны противника рядом с Ивановкой, Синьковкой, Берестовым и балкой Оливовский Яр.

    Накануне в Минобороны сообщали, что российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на Купянском направлении.

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    28 сентября 2023, 08:50
    В Конгрессе США отклонили два предложения о сокращении помощи Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Палата представителей США дважды проголосовала против поправок, которыми предлагалось сократить или полностью отказаться от выделения помощи Украине.

    Так, против поправки об исключении средств для Украины из проекта бюджета Пентагона выступили 330 законодателей, в том числе 117 членов Республиканской партии. «За» проголосовали 104 члена этой же партии, передает РИА «Новости».

    Против второй инициативы о полном отказе от помощи киевскому режиму проголосовали 339 членов палаты. При этом «за» выступили 93 законодателя.

    Накануне сообщалось, что Сенат США в проекте поправок к бюджету предложил сократить объем средств для Украины до 4,5 млрд долларов.

    Во вторник Белый дом заявлял, что у Соединенных Штатов осталось «немного средств», предназначенных для поддержки Украины.

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    28 сентября 2023, 14:52
    НАТО отказалось считать «российской атакой» инциденты с БПЛА в Румынии

    Столтенберг: У НАТО нет признаков того, что инциденты с БПЛА в Румынии могли быть атакой со стороны России

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс не нашел признаков того, что инциденты в Румынии являются некой «намеренной атакой» с российской стороны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    На пресс-конференции в Киеве Столтенберг назвал серьезными инциденты с падением беспилотников на территории Румынии вблизи границы с Украиной. По его словам, это показывает риски из-за украинского конфликта другим странам, передает ТАСС.

    О том, что признаков намерения России атаковать Румынию или любое другое государство нет, в НАТО заявляли и ранее.

    Напомним, в сентябре министерство обороны Румынии трижды сообщало об обнаружении в уезде Тулча на юго-востоке страны обломков беспилотников. Президент страны Клаус Йоханнис заявлял, что инциденты могут быть вызваны якобы российскими атаками на украинские порты на Дунае. В этой связи в МИД Румынии была вызвана временный поверенный в делах России в Румынии Елена Копнина.

    Москва подчеркивала, что власти Румынии не обладают объективной картиной произошедшего и фактами. Заявления румынской стороны, как отмечал МИД России, звучат в русле поддержки киевского режима.

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    Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства. Документ вступит в силу до начала 2024 года. В противостоянии Армении и Азербайджана поставлена точка или региону придется столкнуться с новыми конфликтами? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

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