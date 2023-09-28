«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.3 комментария
В Курской области с помощью комплексов РЭБ посадили два украинских дрона
Российские военные с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили два беспилотника в Курской области, один из них взорвался, сообщил глава региона Роман Старовойт.
У поселка Горналь Суджанского района в четверг заметили два беспилотника, их посадили при помощи комплексов РЭБ, один дрон сдетонировал при посадке, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в ходе происшествия никто не пострадал, разрушений также не последовало.
До этого утром ПВО сбили еще один украинский беспилотник у поселка Макаровка Курчатовского района.
Старовойт призвал местных жителей не трогать такие аппараты и их обломки и даже не приближаться к ним.
В среду ВСУ обстреляли три приграничных района Курской области, одна женщина получила ранения.