В Курской области с помощью комплексов РЭБ посадили два украинских дрона

Tекст: Алексей Дегтярев

У поселка Горналь Суджанского района в четверг заметили два беспилотника, их посадили при помощи комплексов РЭБ, один дрон сдетонировал при посадке, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в ходе происшествия никто не пострадал, разрушений также не последовало.

До этого утром ПВО сбили еще один украинский беспилотник у поселка Макаровка Курчатовского района.

Старовойт призвал местных жителей не трогать такие аппараты и их обломки и даже не приближаться к ним.

В среду ВСУ обстреляли три приграничных района Курской области, одна женщина получила ранения.