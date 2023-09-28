«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.11 комментариев
Приложение «Радар.НФ» помогло сбить два беспилотника в Курской области
Приложение Народного фронта «Радар.НФ» помогло сбить два беспилотника в Курской области
Приложение «Радар.НФ», разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы, помогло специальным службам сбить два БПЛА противника над Курской областью. Благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации, удалось устранить угрозу и избежать жертв.
«Люди начинают скачивать приложение, сейчас более 120 тыс. россиян установили «Радар.НФ» на свои мобильные устройства, и мы уже видим результат. Ранее с помощью приложения были сбиты два БПЛА в Брянской области, теперь еще два в Курской. Чем больше людей скачают приложение, тем выше будет плотность покрытия и тем оперативней будет поступать информация о БПЛА в компетентные органы», – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Приложение позволяет людям отправлять в компетентные органы сообщения о замеченных беспилотниках и прочих подозрительных объектах. Приложение «Радар.НФ» доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore.
Инструкцию о том, как скачать приложение и как пользоваться функционалом на операционной системе IOS, можно найти на сайте Народного фронта. С 13 сентября в приложении появилось обновление – теперь можно отправлять тестовый сигнал и добавлять комментарии к фотографиям. Обновление стало ответом на предложения и отзывы пользователей.