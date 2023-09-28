Приложение «Радар.НФ» помогло сбить два беспилотника в Курской области

Приложение Народного фронта «Радар.НФ» помогло сбить два беспилотника в Курской области

«Люди начинают скачивать приложение, сейчас более 120 тыс. россиян установили «Радар.НФ» на свои мобильные устройства, и мы уже видим результат. Ранее с помощью приложения были сбиты два БПЛА в Брянской области, теперь еще два в Курской. Чем больше людей скачают приложение, тем выше будет плотность покрытия и тем оперативней будет поступать информация о БПЛА в компетентные органы», – рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Приложение позволяет людям отправлять в компетентные органы сообщения о замеченных беспилотниках и прочих подозрительных объектах. Приложение «Радар.НФ» доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore.

Инструкцию о том, как скачать приложение и как пользоваться функционалом на операционной системе IOS, можно найти на сайте Народного фронта. С 13 сентября в приложении появилось обновление – теперь можно отправлять тестовый сигнал и добавлять комментарии к фотографиям. Обновление стало ответом на предложения и отзывы пользователей.