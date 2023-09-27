В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?3 комментария
Украина и США договорились совместно бороться с коррупцией при поставках оружия
Украина и США договорились под контролем Пентагона бороться с коррупцией при поставках оружия
Министерство обороны США и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подписали меморандум о совместной борьбе с коррупционными преступлениями под контролем Пентагона при поставках оружия Киеву.
Главная цель меморандума, который подписали директор НАБУ Семен Кривонос и генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, – обеспечение эффективного использования международной помощи, оказываемой Украине правительством США, передает ТАСС.
По данным НАБУ, Сторч будет контролировать поступление американской помощи Киеву и сотрудничать с надзорными органами Агентства США по международному развитию и Государственным департаментом США.
Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл направил украинскому руководству письмо с перечнем реформ для дальнейшего получения военной помощи.
До этого Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом назвал необходимым новый пакет военной помощи Соединенных Штатов киевскому режиму.
Напомним, Вашингтон назначил генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча главой группы, контролирующей использование Киевом предоставленной военной помощи.